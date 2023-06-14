Nam chính phim ngôn tình bị chê bai diễn xuất vì cảnh khóc 'giả trân' khiến khán giả phì cười

Sao quốc tế 14/06/2023 09:55

Cảnh khóc của nam chính phim ngôn tình này không được đánh giá cao.

Sau khi dự án "phi logic" Ba Kiếp Yêu Hận khép lại, khán giả lại một lần nữa dở khóc dở cười với một phim ngôn tình khác mang tên Trái Tim Rung Động. Phim đánh dấu sự trở lại của "nam chính ngôn tình thế hệ mới" La Chính, song tiếp tục nhận về nhiều lời phê bình từ khán giả.

Nam chính phim ngôn tình bị chê bai diễn xuất vì cảnh khóc 'giả trân' khiến khán giả phì cười - Ảnh 1

Trái Tim Rung Động nhận về nhiều phê bình từ khán giả 

Trong Trái Tim Rung Động, La Chính vào vai Cố Dịch - một anh chàng "ăn chơi", xấu tính và ban đầu chỉ muốn lừa tình nữ chính Kiều Tình. Thế nhưng về sau, anh càng ngày càng lún sâu vào tình cảm với cô mặc cho sự cách biệt về địa vị và gia thế. Vì công việc, cả hai hiểu lầm nhau liên tiếp, khiến nhiều lần Cố Dịch làm chuyện có lỗi với Kiều Tình rồi hối hận không kịp.

Nam chính phim ngôn tình bị chê bai diễn xuất vì cảnh khóc 'giả trân' khiến khán giả phì cười - Ảnh 2

La Chính bị khán giả chê bai vì thiếu sức hút, vừa không ưa nhìn vừa thể hiện diễn xuất yếu kém

Trong tập 13, nam chính Cố Dịch có cảnh trò chuyện với mẹ về tình cảm của mình dành cho Kiều Tình. Vì quá yêu nhưng không thể đến được với cô, cộng thêm biết cô có con với mình, Cố Dịch bật khóc, cầm trong tay chiếc nhẫn mình chưa kịp tặng người yêu. Tuy nhiên, cảnh khóc của La Chính bị khán giả chê bai vì thiếu sức hút, vừa không ưa nhìn vừa thể hiện diễn xuất yếu kém.

Bên cạnh cảnh khóc "gây cười", La Chính còn gây thất vọng với nhiều màn diễn xuất khó hiểu. Ở tập 14, anh đối đầu với bọn bắt cóc nữ chính, thế nhưng những cảnh đánh đấm của anh bị chê mềm yếu, khiên cưỡng. Khi bất ngờ bị đâm trúng, biểu cảm của La Chính cũng không thuyết phục, khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán.

Nam chính phim ngôn tình bị chê bai diễn xuất vì cảnh khóc 'giả trân' khiến khán giả phì cười - Ảnh 3

Tạo hình của La Chính trong phim không gây ấn tượng

Được biết năm 2018, La Chính (sinh năm 1995) ghi dấu ấn khi tham gia chương trình sống còn Idol Producer, dù dừng chân ở vị trí 30 nhưng anh chàng đã thu hút được sự quan tâm của khán giả nhờ ngoại hình sáng và tài năng tương đối ổn.

Nam chính phim ngôn tình bị chê bai diễn xuất vì cảnh khóc 'giả trân' khiến khán giả phì cười - Ảnh 4

Sau show sống còn La Chính nhận được sự quan tâm của khán giả

Cùng năm nhóm nhạc MR-X do công ty giải trí Mạch Duệ (Mavericks Entertainment) quản lý chính thức ra mắt với 7 thành viên. Giữ vai trò rap và hát chính, La Chính nhận được nhiều sự quan tâm từ những ngày đầu ra mắt. MX-X cho phát hành ca khúc đầu tiên mang tên U&I vào ngày 27/4/2018. 

Hoạt động âm nhạc cùng nhóm được một thời gian, La Chính chuyển hướng sang diễn xuất và cũng được đón chào nồng nhiệt. Anh chàng từng góp mặt trong một số bộ phim như Bạn Gái Dưới Lầu Dưới Mời Ký Nhận, Yêu Nhau Đi, Thực Mộng Quân, Chào Em Học Muội, Đếm Ngược Gặp Em Khi Cô Ấy Yêu,…

Nam chính phim ngôn tình bị chê bai diễn xuất vì cảnh khóc 'giả trân' khiến khán giả phì cười - Ảnh 5

La Chính thu về những thành công ngoài mong đợi nhờ chăm chỉ hoạt động  

Xuất phát điểm từ một nhóm nhạc không mấy tên tuổi nhưng với sự cố gắng theo đuổi đam mê và chăm chỉ hoạt động đã giúp La Chính thu về những thành công ngoài mong đợi. Diễn xuất của anh chàng qua từng bộ phim đã được đánh giả là cải thiện rất nhiều.

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