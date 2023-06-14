Cuộc sống của cựu Á hậu Hồng Kông Huỳnh Tâm Dĩnh sau khi bị tố làm 'tiểu tam' giờ ra sao?

Sau khi biến mất khỏi ánh đèn sân khấu sau vụ bê bối ngoại tình với Hứa Chí An 4 năm trước, Huỳnh Tâm Dĩnh đã trở lại trong năm 2023 với tư cách ca sĩ.

Sau nhiều năm vắng bóng, Huỳnh Tâm Dĩnh - Á hậu Hong Kong năm 2012 cũng chấp nhận cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên, cô mạnh dạn cởi mở về bê bối ngoại tình với nam ca sĩ Hứa Chí An (chồng của diva Trịnh Tú Văn) và nói về quyết định đằng sau sự thay đổi nghề nghiệp của mình. Cựu Á hậu mạnh dạn chia sẻ về bê bối ngoại tình sau nhiều năm vắng bóng Mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra trong vài năm qua, bao gồm cả đại dịch COVID-19, nhưng dư luận tiêu cực xung quanh việc Huỳnh Tâm Dĩnh đột ngột trở lại cho thấy họ có thể đã gạt câu chuyện đi trong tâm trí nhưng chưa hoàn toàn tha thứ cho hành động của cô - xen vào hôn nhân của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn.

Khán giả vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cô khi chen chân vào hôn nhân của người khác Trong cuộc phỏng vấn, Huỳnh Tâm Dĩnh cho biết cô đã lường trước được việc quay trở lại làng giải trí sẽ không phải là một con đường dễ dàng. Bình luận về scandal tiểu tam của mình trong quá khứ, cô bày tỏ: 'Tôi đã từng rất quan tâm và không biết phải xử lý tình huống như thế nào nhưng giờ tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều'. 'Tôi đã nghe những bình luận tồi tệ nhất và đã thấy cách mọi người đối xử với tôi' - Huỳnh Tâm Dĩnh nói tiếp - 'Đây là kết quả của hành động của tôi. Tôi không thể làm được gì nhiều và điều duy nhất tôi có thể kiểm soát là được là chính mình'.

Sau bê bối tình ái, Huỳnh Tâm Dĩnh hiếm xuất hiện trước công chúng, thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống riêng trên trang cá nhân Huỳnh Tâm Dĩnh sinh năm 1989, cô nhận được sự chú ý khi giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Hồng Kông 2012 rồi gia nhập TVB với vai trò diễn viên. Người đẹp từng là ngôi sao được nhà đài xứ Cảng thơm tích cực lăng xê và xuất hiện trong nhiều bộ phim: Đông Pha gia sự, Thâm cung kế, Cạm bẫy thương trường, Nha hoàn liên minh… Tuy nhiên, từ gương mặt trẻ được yêu thích hàng đầu TVB, danh tiếng, sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh sụp đổ khi clip thân mật giữa cô với Hứa Chí An bị phanh phui hồi tháng 4/2019. Thời điểm vướng scandal chấn động làng giải trí, Hứa Chí An là chồng của ca sĩ Trịnh Tú Văn còn Huỳnh Tâm Dĩnh đang hẹn hò Mã Quốc Minh. Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An Bê bối tình ái khiến nữ diễn viên hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, bị các nhãn hàng đồng loạt tẩy chay, TVB “đóng băng” hoạt động nghệ thuật, còn mối tình đẹp với tài tử họ Mã cũng tan thành mây khói. Huỳnh Tâm Dĩnh khi ấy phải ra nước ngoài một thời gian để tránh “bão” dư luận. Bị đào thải khỏi làng giải trí, người đẹp sống kín tiếng, thỉnh thoảng cập nhật tình hình trên trang cá nhân. Đến nay, cô vẫn bị công chúng gièm pha, tẩy chay gay gắt.

Tài tử Mã Quốc Minh đã tha thứ cho Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình Nhiều năm sau sự việc bị Huỳnh Tâm Dĩnh "cắm sừng", Mã Quốc Minh hiện tỏ ra khá thoải mái khi được hỏi về tình cũ.

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