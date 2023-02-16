Diva Trịnh Tú Văn lên tiếng trước thông tin 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại hoạt động nghệ thuật

Sao quốc tế 16/02/2023 22:55

Dù từng bị Huỳnh Tâm Dĩnh "giật chồng", diva Trịnh Tú Văn vẫn khá bao dung khi biết "tiểu tam" tái xuất.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, cách đây không lâu Trịnh Tú Văn có dự một sự kiện quảng bá phim điện ảnh. Ngay khi nữ diva xuất hiện, đã có phóng viên đặt ra câu hỏi cho cô về việc Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất.

Diva Trịnh Tú Văn lên tiếng trước thông tin 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1

Trước câu hỏi có phần bất ngờ từ phóng viên, Trịnh Tú Văn lại khá thẳng thắn trả lời, không hề tránh né. Theo đó, cô cho biết không hề biết Huỳnh Tâm Dĩnh tái xuất nhưng ai cũng nên có cơ hội để bắt đầu lại. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Song dù trải qua chuyện gì, mỗi người hẳn là đều có cơ hội để làm lại từ đầu".

Diva Trịnh Tú Văn lên tiếng trước thông tin 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2

Trước đó, tháng 4/2019, giới giải trí Hong Kong được phen chấn động với loạt ảnh hẹn hò lén lút của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An. Sự việc càng gây xôn xao khi Hứa Chí An lại là ông xã của Trịnh Tú Văn và thời điểm đó Huỳnh Tâm Dĩnh cũng đang hẹn hò với Mã Quốc Minh.

Diva Trịnh Tú Văn lên tiếng trước thông tin 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3

Diva Trịnh Tú Văn lên tiếng trước thông tin 'tiểu tam' Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh 4

Trước làn sóng chỉ trích, Hứa Chí An ngay lập tức tổ chức họp báo xin lỗi vợ, cầu xin cô tha thứ. Tuy tinh thần bị suy sụp trước việc chồng ngoại tình, Trịnh Tú Văn vẫn nghĩ cho gia đình mà lựa chọn tha thứ cho Hứa Chí An.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn kết hôn vào năm 2013 sau khi hẹn hò suốt một thời gian dài. Để đưa được nữ diva vào lễ đường, tài tử họ Hứa đã phải cầu hôn tới 7 lần thì cô mới đồng ý.

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Từ khóa:   Trịnh Tú Văn Hứa Chí An Huỳnh Tâm Dĩnh sao Hoa ngữ sao Hong Kong

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