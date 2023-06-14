Được biết, khi nữ người mẫu 24 tuổi đang trình diễn catwalk, khung sắt sân khấu bất ngờ đổ sập xuống và đè trúng lên người cô, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sự cố trên khiến tất cả những người trong sự kiện hoảng loạn.

Mới đây, theo thông tin tờ Indiatoday đưa tin người mẫu Vanshika Chopra thiệt mạng sau 1 vụ tai nạn thương tâm trên sàn diễn thời trang ở Noida (Ấn Độ).

Một người đàn ông khác tên Bobby Raj đứng ngay gần sân khấu cũng bị khung sắt đè lên người dẫn tới bị thương rất nặng.

Vanshika Chopra được đến là người mẫu nổi tiếng, chuyên nghiệp có mặt quen thuộc tại các sàn diễn catwalk tại Ấn Độ.

Nhận được thông tin, cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và đưa người đàn ông bị thương đến bệnh viện gần nhất.

Tới sáng 13/6, đại diện cảnh sát thông báo rằng họ đang trong quá trình thẩm vấn những người tổ chức sự kiện và lắp đặt sân khấu.

Cảnh sát cho biết: “Vanshika Chopra đã chết do bị khung sắt rơi vào người trong buổi trình diễn thời trang ở trường quay trong khu vực Film City của Noida (Ấn Độ) vào khoảng 13h30, thi thể của nạn nhân đã được gửi đi khám nghiệm tử thi. Hành động tiếp theo đang được tiến hành”.

Vụ việc đau lòng đã gây chấn động giới thời trang tại Ấn Độ. Nhiều người mẫu có tên tuổi tại Ấn Độ thể hiện nỗi bức xúc trước sự cẩu thả trong công tác tổ chức sự kiện thời trang tại Noida vừa qua

Phía gia đình của cả hai nạn nhân đã được thông báo. Cái chết của nữ người mẫu Vanshika Chopra đã gây chấn động giới thời trang tại Ấn Độ. Nhiều người mẫu có tên tuổi tại Ấn Độ thể hiện nỗi bức xúc trước sự cẩu thả trong công tác tổ chức sự kiện thời trang tại Noida vừa qua.

Không ít nhân vật quyền lực trong làng thời trang nước này đã lên tiếng yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện cần có biện pháp bảo đảm an toàn cho người mẫu khi tham gia trình diễn. Hiện tại, sự việc trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.