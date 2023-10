Trước đó, theo Sina, vào tối ngày 15/4 tại huyện Dũng Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy, cảnh sát địa phương đã thông tin về vụ việc nữ diễn viên xiếc họ Tôn rơi từ độ cao 10m rồi tử vong khi đang biểu diễn tiết mục đu dây. Nguyên nhân vụ việc là do nạn nhân và chồng đều không dùng đến dây bảo hộ. Ban tổ chức chương trình đồng thời cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho hai nghệ sĩ xiếc dưới mặt đất. Cảnh sát bước đầu xác định đây là một tai nạn sân khấu.

Phía đại diện công ty tổ chức sự kiện tiết lộ vợ chồng hai diễn viên đã xảy ra mâu thuẫn trước khi biểu diễn. Cũng vì giận chồng mà cô Tôn đã từ chối đeo dây an toàn. Lời khai này đã được cảnh sát ghi nhận để làm rõ vai trò của người chồng trong vụ việc dù trước đó anh đã phủ nhận có mâu thuẫn với vợ trước khi diễn. Tuy nhiên, chồng của nạn nhân đã phủ nhận thông tin này và khẳng định tình cảm hai vợ chồng trước nay đều rất thắm thiết.