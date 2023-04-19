Gia đình nữ diễn viên xiếc xấu số tử vong do rơi từ độ cao 10 mét nhận được bồi thường gần 5 tỷ đồng

Sao quốc tế 19/04/2023 11:21

Phía công ty tổ chức sự kiện đã đến hòa giải cùng gia đình của nạn nhân và bồi thường bằng số tiền 1,4 triệu NDT (hơn 4,7 tỷ đồng).

Trang Sohu đưa tin, mới đây đơn vị tổ chức sự kiện nơi xảy ra tai nạn của nữ diễn viên xiếc họ Tôn đã có buổi gặp mặt hòa giải với gia đình cô. Đồng thời đưa ra mức bồi thường xứng đáng.

Cụ thể, phía công ty tổ chức sự kiện này đã đăng tải lên trang cá nhân mình một đoạn video ghi lại cảnh gia đình của cô Tôn nhận bồi thường 1,4 triệu NDT (hơn 4,7 tỷ đồng). Buổi gặp mặt này có có sự xuất hiện của lực lượng chức năng để giám sát.

Gia đình nữ diễn viên xiếc xấu số tử vong do rơi từ độ cao 10 mét nhận được bồi thường gần 5 tỷ đồng - Ảnh 1
Gia đình nạn nhân và phía đơn vị tổ chức gặp mặt hòa giải - Ảnh: Internet

Trong buổi hòa giải, phía công ty tổ chức và gia đình của nạn nhân đã đi đến thỏa thuận dừng truy cứu trách nhiệm của công ty này. Sau khi mọi việc được giải quyết xong, đơn vị này sẽ có thể tiếp tục tổ chức các chương trình một cách bình thường trở lại.

Gia đình nữ diễn viên xiếc xấu số tử vong do rơi từ độ cao 10 mét nhận được bồi thường gần 5 tỷ đồng - Ảnh 2

Trước đó, theo Sina, vào tối ngày 15/4 tại huyện Dũng Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy, cảnh sát địa phương đã thông tin về vụ việc nữ diễn viên xiếc họ Tôn rơi từ độ cao 10m rồi tử vong khi đang biểu diễn tiết mục đu dây. Nguyên nhân vụ việc là do nạn nhân và chồng đều không dùng đến dây bảo hộ. Ban tổ chức chương trình đồng thời cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho hai nghệ sĩ xiếc dưới mặt đất. Cảnh sát bước đầu xác định đây là một tai nạn sân khấu.

Gia đình nữ diễn viên xiếc xấu số tử vong do rơi từ độ cao 10 mét nhận được bồi thường gần 5 tỷ đồng - Ảnh 3

Phía đại diện công ty tổ chức sự kiện tiết lộ vợ chồng hai diễn viên đã xảy ra mâu thuẫn trước khi biểu diễn. Cũng vì giận chồng mà cô Tôn đã từ chối đeo dây an toàn. Lời khai này đã được cảnh sát ghi nhận để làm rõ vai trò của người chồng trong vụ việc dù trước đó anh đã phủ nhận có mâu thuẫn với vợ trước khi diễn. Tuy nhiên, chồng của nạn nhân đã phủ nhận thông tin này và khẳng định tình cảm hai vợ chồng trước nay đều rất thắm thiết.

Cãi nhau to với chồng, nữ diễn viên xiếc không đeo dây bảo hộ, rơi tự do từ độ cao 10 mét rồi tử vong

Cãi nhau to với chồng, nữ diễn viên xiếc không đeo dây bảo hộ, rơi tự do từ độ cao 10 mét rồi tử vong

Sau khi sự việc xảy ra, một nguồn tin tiết lộ rằng nữ diễn viên xiếc đã cãi nhau với chồng từ trước buổi diễn, dẫn đến việc không chịu đeo dây an toàn và gây ra tai nạn thương tâm.

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