Triệu Văn Trác và khối tài sản khổng lồ ở tuổi 51

Sao quốc tế 18/04/2023 11:21

Hoạt động trong làng giải trí hơn 30 năm, khối tài sản mà Triệu Văn Trác tích lũy được thật sự không hề nhỏ.

Trang Sina đưa tin, mới đây Triệu Văn Trác đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh không gian sống của anh và gia đình tại Đông Sơn, Bắc Kinh. Được biết, căn biệt thự mà anh và người thân đang sống rộng tới 1.150m2 và có giá trị lên đến 400 triệu NDT (58,2 triệu USD).

Triệu Văn Trác và khối tài sản khổng lồ ở tuổi 51 - Ảnh 1Triệu Văn Trác và khối tài sản khổng lồ ở tuổi 51 - Ảnh 2

Bất động sản này có đến hai sân vườn biệt lập nằm ở trước và sau nhà, cùng các tiện ích khác như hồ bơi, phòng tập gym, sân bóng rổ,... Nội thất bên trong nhà cũng được bày trí sang trọng.

Theo trang QQ, khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Văn Trác được trả thù lao rất cao cho mỗi vai diễn mà anh tham gia, dao động từ 5-20 triệu NDT (700.000-2,9 triệu USD). Cũng vì vậy mà sau nhiều năm hoạt động, tài sản của anh thu về không ít. Nam diễn viên dùng số tiền này đầu tư bất động sản, hiện tại anh đang sở hữu 6 biệt thự tại Bắc Kinh và 10 bất bất động sản khác.

Triệu Văn Trác và khối tài sản khổng lồ ở tuổi 51 - Ảnh 3

Triệu Văn Trác và khối tài sản khổng lồ ở tuổi 51 - Ảnh 4

Nhờ nguồn lực kinh tế, Triệu Văn Trác rất đầu tư vào việc học của các con. Con gái lớn của anh là Triệu Tử Nghi đã đi du học từ năm 15 tuổi tại trường nội trú tư thục Institut Le Rosey ở Thụy Sĩ. Ngôi trường này có học phí và mức sinh hoạt đắt đỏ, dành riêng cho con nhà giàu và giới quý tộc.

Triệu Văn Trác và bà xã Trương Đan Lộ kết hôn từ năm 2006 và có với nhau 3 mặt con - hai gái một trai. Kể từ khi đám cưới, Trương Đan Lộ ngừng hoạt động trong làng giải trí mà chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Triệu Văn Trác cũng rất xem trọng vợ con, anh khẳng định có thể từ bỏ công việc để ở cạnh họ.

Triệu Văn Trác và khối tài sản khổng lồ ở tuổi 51 - Ảnh 5

Trên mạng xã hội, Trương Văn Trác nhiều lần công khai tình cảm dành cho vợ, anh từng viết trên trang cá nhân của mình rằng: "Tu 10 năm mới được cùng nhau đi một con thuyền, tu trăm năm mới được chung gối. Anh biết ơn vì được gặp em".

Triệu Văn Trác sinh năm 1972 trong một gia đình có truyền thống võ thuật, anh còn từng đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Võ thuật toàn Trung Quốc năm 1991. Nam nghệ sĩ thông thạo các môn đấu kiếm, bắn súng, tán thủ và đặc biệt là Thái Cực Quyền.

Triệu Văn Trác và khối tài sản khổng lồ ở tuổi 51 - Ảnh 6

Năm 1992, Triệu Văn Trác gia nhập làng giải trí, các bộ phim tiêu biểu của anh có thể kể đến như Phương Thế Ngọc, Kim ngọc mãn Đường, Tinh võ anh hùng Trần Chân, Hoa Mộc Lan, Hoắc Nguyên Giáp, Phong vân, Thanh Xà, Hoàng Phi Hồng... Tài tử họ Triệu còn từng được truyền thông hết lời ca tụng là "Lý Liên Kiệt thứ 2" của showbiz Hoa ngữ.

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