Tài tử Dư Văn Lạc bán tháo tài sản hậu kinh doanh thua lỗ

Theo truyền thông Hong Kong, Dư Văn Lạc hiện đang gặp khó khăn kinh tế. Vì thế, nam diễn viên đành phải bán đi nhiều bất động sản để cắt lỗ việc kinh doanh không sinh lời còn phải chịu một khoảng thế khổng lồ.

Trang On đưa tin, mới đây Dư Văn Lạc đã rao bán tòa nhà thuộc quyền sở hữu của anh tại Hong Kong với mức giá rẻ hơn thị trường 79.000 USD. Thương vụ này khiến cho nam diễn viên chịu lỗ tới 328.000 USD sau 8 năm đầu tư.

Trước đó, vào giữa tháng 3 thương hiệu thời trang MADNESS của Dư Văn Lạc phải ngừng kinh doanh vì ế ẩm. Việc tự tay "khai tử" đứa con tinh thần mình đã chăm lo trong suốt 7 năm ròng khiến cho tài tử Vô Gian Đạo không khỏi buồn rầu.

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, anh là một nghệ sĩ đa tài, có khả năng ca hát, diễn xuất, làm người mẫu,... Tài tử nổi danh nhờ các vai diễn trong Vô gian đạo, Bản sắc anh hùng, m mưu hoàng tộc, Thần bài Macau, Ngộ Không truyện,...

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Dư Văn Lạc cùng Trần Quán Hy từng được xem là "niềm hy vọng" của nền điện ảnh Hong Kong. Nhưng cả hai người đều vướng vào các tin đồn không hay về tình ái. Hiện, anh đã lập gia đình với người mẫu Vương Đường Vân và có với nhau 2 mặt con. Được biết, Vương Đường Vân kém ông xã 6 tuổi và là con của ông vua đồ da Đài Loan - Vương Đông Thăng.

Dư Văn Lạc và Vương Đường Vân kết hôn năm 2017 - Ảnh: Internet

Vào năm 2021, khán giả được phen lo lắng trước thông tin Dư Văn Lạc mắc chứng rối loạn hoảng sợ, nhưng gần đây căn bệnh có dấu hiệu tái phát sau thời gian điều trị vì áp lực công việc và sinh hoạt không điều độ.