Nam diễn viên Triệu Dịch Khâm bị bạn gái cũ tố ngoại tình, từng ngủ với ông lớn để có chổ đứng trong showbiz.

Làng giải trí Hoa ngữ những ngày gần đây xôn xao tin đồn một nam diễn viên thế hệ 97 điển trai, được lòng người hâm mộ bỗng sau một đêm bị fan ‘quay xe’, hủy theo dõi trên mạng xã hội. Thông tin được xác nhận chính thức, không ai khác đó chính là Triệu Dịch Khâm, nam thần nổi tiếng là hotboy trên mạng xã hội xứ Trung. Triệu Dịch Khâm sinh năm 1997, là diễn viên trẻ, nam thần nổi tiếng là hotboy trên mạng xã hội xứ Trung. Ảnh: Internet Ngày 16/4, Sohu đưa tin nam diễn viên Triệu Dịch Khâm bị bạn gái cũ Thang Mộng Hân tố từng ngủ với nhiều ông lớn trong giới giải trí để nhận lợi ích. Theo Mộng Hân, công ty quản lý của Triệu Dịch Khâm còn uy hiếp, đưa tin sai sự thật về cô.

Nam diễn viên bị bạn gái cũ tố ngoại tình, từng ngủ với ông lớn để có chổ đứng trong showbiz. Ảnh: Internet Theo Sohu, sự việc bắt đầu từ năm 2019, Triệu Dịch Khâm và bạn gái chia tay không êm đẹp. Lúc này, Triệu Dịch Khâm là nghệ sĩ thuộc công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của biên kịch Vu Chính. Để bảo vệ gà nhà, Vu Chính đăng bài tố cáo Thang Mộng Hân là người tham tiền, thích kiểm soát, đòi hỏi bạn trai phải chi cho cô 1 triệu NDT mới đồng ý cắt đứt. Thang Mộng Hân cho rằng công ty này đã đặt điều, bôi nhọ, khiến cô phải chịu sự chỉ trích từ fan của Triệu Dịch Khâm trong thời gian dài.

Triệu Dịch Khâm đã lên tiếng xin lỗi fan và giải thích đầu đuôi câu chuyện. Ảnh: Internet Đối với chuyện này, Triệu Dịch Khâm đã lên tiếng xin lỗi: "Chuyện xảy ra 4 năm trước nay lại bị lật lại, trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn. Chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng tôi, có một khoảng thời gian tôi vẫn luôn trốn tránh nó, thậm chí muốn sửa chữa nó, chính là đoạn ghi âm mà mọi người nghe thấy. Trong điện thoại tôi đã nói một vài nội dung không đúng, hy vọng như vậy có thể dàn xếp ổn thoả, thế nhưng sau khi đoạn ghi âm bị cắt ghép thì đã không giống với sự thật và ngữ cảnh nói chuyện khi đó, khiến sự việc càng thêm nghiêm trọng, cũng làm tổn thương tới càng nhiều người. Tại đây tôi muốn trân trọng xin lỗi đến tất cả những người đã bị kéo vào chuyện này. Anh cũng muốn xin lỗi đến tất cả những người đã bị kéo vào chuyện này. Ảnh: Internet Tôi cũng vẫn luôn kiểm điểm bản thân vì sao lại phạm phải sai lầm như vậy, có lẽ vì hư vinh, vì mặt mũi, sợ hãi, trốn tránh. Muốn đối mặt với quãng thời gian quá khứ đó thật sự rất khó cũng rất xấu hổ, nhưng tôi biết chỉ có rút bỏ cái gai này ra thì mới có thể tạm biệt một bản thân trong quá khứ”.

Liên tục bị Trương Hằng bôi nhọ, Trịnh Sảng bất ngờ tung clip bạn trai cũ quỳ gối, thừa nhận ngoại tình Mới đây, cư dân mạng xứ Trung rầm rộ truyền tay nhau đoạn video nghi vấn Trịnh Sảng bắt quả tang Trương Hằng "cắm sừng" khi còn yêu nhau.

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