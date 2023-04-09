Cuộc sống hiện tại của nam tài tử 'Thần điêu đại hiệp' sau khi bị Mao Hiểu Đồng tung chứng cứ ngoại tình

Sao quốc tế 09/04/2023 18:30

Mới đây, nam diễn viên Trần Tường nhận được sự quan tâm khi bị bắt gặp bày quán bán đậu phụ, thịt xiên nướng tại chợ đêm.

Mới đây, nam diễn viên Trần Tường bị bắt gặp bày quán bán đậu phụ, thịt xiên nướng tại chợ đêm. Khi có nhiều người hâm mộ tới ủng hộ, Trần Tường còn thể hiện ca khúc Pháo hoa, nhạc phim Thiếu nữ toàn phong, từng làm nên tên tuổi của anh. Ngoài bày quán ăn vặt, Trần Tường còn livestream bán hàng, sống nhờ sự ủng hộ của một số người hâm mộ trung thành.

Tuy nhiên, khi những hình ảnh mới của Trần Tường được chia sẻ, trên mạng xã hội vẫn có nhiều khán giả chỉ trích nam diễn viên. Họ không tha thứ cho ngôi sao Thần điêu đại hiệp, vì anh đã phản bội bạn gái Mao Hiểu Đồng. Thậm chí, những bình luận chỉ trích Trần Tường nhận được tới hơn 4.000 lượt đồng tình. Hiện tại, Trần Tường gần như rời khỏi giới giải trí, do hình ảnh sụp đổ, anh không được nhà sản xuất mời đóng phim hay tham gia các show giải trí.

Cuộc sống hiện tại của nam tài tử 'Thần điêu đại hiệp' sau khi bị Mao Hiểu Đồng tung chứng cứ ngoại tình - Ảnh 1

Trần Tường từng nổi tiếng với vai Lục Triển Nguyên trong Thần điêu đại hiệp năm 2014. Thời điểm đó, anh được xếp vào nhóm tài tử có tương lai trong showbiz Trung Quốc, thậm chí được so sánh với nam diễn viên Dương Dương. Nhưng sự nghiệp của anh sớm lao dốc khi vướng bê bối ngoại tình.

Năm 2017, Mao Hiểu Đồng và Trần Tường đã “đường ai nấy đi” với mọi chỉ trích hướng về phía nam diễn viên. Lúc bấy giờ, Trần Tường lộ chuyện ngoại tình với bạn diễn Giang Khải Đồng và bị Mao Hiểu Đồng bắt gặp. Tuy nhiên, lùm xùm xoay quanh cuộc chia tay giữa họ đột ngột rộ lên một lần nữa trong những ngày đầu tiên của năm 2021.

Cuộc sống hiện tại của nam tài tử 'Thần điêu đại hiệp' sau khi bị Mao Hiểu Đồng tung chứng cứ ngoại tình - Ảnh 2

Trần Tường bỗng “khơi mào” khi khẳng định năm xưa bản thân bị “dàn cảnh”, đồng thời cho hay anh và Giang Khải Đồng chỉ là bạn bè. Thậm chí, nam ca sĩ kiêm diễn viên còn nhấn mạnh chính Mao Hiểu Đồng đã hãm hại anh. Về phía Giang Khải Đồng, cô tuyên bố không phải “tiểu tam” phá hoại hạnh phúc Mao Hiểu Đồng và Trần Tường. Giang Khải Đồng còn dọa sẽ nhờ đến pháp luật bảo vệ quyền lợi.

Cuộc sống hiện tại của nam tài tử 'Thần điêu đại hiệp' sau khi bị Mao Hiểu Đồng tung chứng cứ ngoại tình - Ảnh 3

Lần gần nhất xuất hiện trên truyền hình vào năm 2020, Trần Tường tiếp tục nhắc lại chuyện tình yêu với Mao Hiểu Đồng. Tài tử cho biết công chúng đã hiểu lầm về vụ việc và nhân phẩm của anh. Nam nghệ sĩ khẳng định chung thủy với người đẹp 30 chưa phải là hết.

Sau đó, Mao Hiểu Đồng tung file ghi âm tố Trần Tường nói dối. Anh trở thành cái tên nằm trong danh sách nghệ sĩ bị ghét nhất showbiz Trung Quốc.

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Chuyện tình từ bạn thân đến vợ chồng của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như trước giờ luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tường Mao Hiểu Đồng sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Động thái gây chú ý của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sau 'năm lần bảy lượt' bị đồn ly hôn

Hậu vướng bê bối kinh doanh đa cấp, 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo tiếp tục tái xuất thất bại

Hậu vướng bê bối kinh doanh đa cấp, 'Hoàng tử ếch' Minh Đạo tiếp tục tái xuất thất bại

Phim của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên nhận chỉ trích khi miêu tả đến sản phụ

Phim của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên nhận chỉ trích khi miêu tả đến sản phụ

Lý do Lâm Tâm Như bất ngờ bị chê diễn kém trong phim mới

Lý do Lâm Tâm Như bất ngờ bị chê diễn kém trong phim mới

Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị fan soi ra loạt hàng sạn khó đỡ

Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị fan soi ra loạt hàng sạn khó đỡ

Trường Nguyệt Tẫn Minh ra mắt thắng lợi, Bạch Lộc và La Vân Hi được fan khen ngợi hết nấc

Trường Nguyệt Tẫn Minh ra mắt thắng lợi, Bạch Lộc và La Vân Hi được fan khen ngợi hết nấc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê