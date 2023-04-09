Tuy nhiên, khi những hình ảnh mới của Trần Tường được chia sẻ, trên mạng xã hội vẫn có nhiều khán giả chỉ trích nam diễn viên. Họ không tha thứ cho ngôi sao Thần điêu đại hiệp, vì anh đã phản bội bạn gái Mao Hiểu Đồng . Thậm chí, những bình luận chỉ trích Trần Tường nhận được tới hơn 4.000 lượt đồng tình. Hiện tại, Trần Tường gần như rời khỏi giới giải trí , do hình ảnh sụp đổ, anh không được nhà sản xuất mời đóng phim hay tham gia các show giải trí.

Mới đây, nam diễn viên Trần Tường bị bắt gặp bày quán bán đậu phụ, thịt xiên nướng tại chợ đêm. Khi có nhiều người hâm mộ tới ủng hộ, Trần Tường còn thể hiện ca khúc Pháo hoa, nhạc phim Thiếu nữ toàn phong, từng làm nên tên tuổi của anh. Ngoài bày quán ăn vặt, Trần Tường còn livestream bán hàng, sống nhờ sự ủng hộ của một số người hâm mộ trung thành.

Trần Tường từng nổi tiếng với vai Lục Triển Nguyên trong Thần điêu đại hiệp năm 2014. Thời điểm đó, anh được xếp vào nhóm tài tử có tương lai trong showbiz Trung Quốc, thậm chí được so sánh với nam diễn viên Dương Dương. Nhưng sự nghiệp của anh sớm lao dốc khi vướng bê bối ngoại tình.

Năm 2017, Mao Hiểu Đồng và Trần Tường đã “đường ai nấy đi” với mọi chỉ trích hướng về phía nam diễn viên. Lúc bấy giờ, Trần Tường lộ chuyện ngoại tình với bạn diễn Giang Khải Đồng và bị Mao Hiểu Đồng bắt gặp. Tuy nhiên, lùm xùm xoay quanh cuộc chia tay giữa họ đột ngột rộ lên một lần nữa trong những ngày đầu tiên của năm 2021.

Trần Tường bỗng “khơi mào” khi khẳng định năm xưa bản thân bị “dàn cảnh”, đồng thời cho hay anh và Giang Khải Đồng chỉ là bạn bè. Thậm chí, nam ca sĩ kiêm diễn viên còn nhấn mạnh chính Mao Hiểu Đồng đã hãm hại anh. Về phía Giang Khải Đồng, cô tuyên bố không phải “tiểu tam” phá hoại hạnh phúc Mao Hiểu Đồng và Trần Tường. Giang Khải Đồng còn dọa sẽ nhờ đến pháp luật bảo vệ quyền lợi.

Lần gần nhất xuất hiện trên truyền hình vào năm 2020, Trần Tường tiếp tục nhắc lại chuyện tình yêu với Mao Hiểu Đồng. Tài tử cho biết công chúng đã hiểu lầm về vụ việc và nhân phẩm của anh. Nam nghệ sĩ khẳng định chung thủy với người đẹp 30 chưa phải là hết.

Sau đó, Mao Hiểu Đồng tung file ghi âm tố Trần Tường nói dối. Anh trở thành cái tên nằm trong danh sách nghệ sĩ bị ghét nhất showbiz Trung Quốc.