Khi còn sống, Hằng Viễn và người thân của anh đều không tiết lộ tình trạng sức khỏe của ca sĩ, vì thế nhiều fan bàng hoàng khi hay tin.

Mới đây, ngày 13/6, theo Shanghai Morning Post, ca sĩ Trương Hằng Viễn - á quân The Voice Trung Quốc 2013 qua đời vì mắc ung thư hắc tố. Khi còn sống, Hằng Viễn và người thân của anh đều không tiết lộ tình trạng sức khỏe của ca sĩ, vì thế nhiều fan bàng hoàng khi hay tin.

Trên mạng xã hội, bạn của Trương Hằng Viễn viết lời tiễn biệt nam ca sĩ: "Bạn yên nghỉ nhé, mong ở thiên đường không có bệnh tật".

Không chỉ vậy , thoe Sohu đưa tin, nghệ sĩ Đường Lỗi và MC Đại Ngưng đã xác nhận với truyền thông về tin buồn này. Tang lễ của Trương Hằng Viễn tổ chức vào 18/6, tại Quý Châu (Trung Quốc).

Trương Hằng Viễn từng là ca sĩ tài năng của làng nhạc Hoa ngữ

Nguồn tin thân cận với Trương Hằng Viễn cho biết, đầu tháng 5, sức khỏe của nam ca sĩ sa sút nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị nhưng cũng không thể kéo dài được thời gian sống.

Theo Sina, việc Trương Hằng Viễn ra đi để lại gánh nặng chồng chất cho vợ anh là nữ diễn viên, ca sĩ Tất Hạ. Thời gian qua, Tất Hạ vừa chăm chồng bị bệnh nặng, vừa chăm con mới sinh. Khi con trai chưa tròn một tuổi, nữ nghệ sĩ đã đối mặt với nỗi đau mất chồng.

Nhờ cuộc thi The Voice, Hằng Viễn quen và yêu bà xã là ca sĩ Tất Hạ - cùng thuộc đội của Uông Phong. Họ kết hôn vào tháng 3/2022. 5 tháng sau đó, cả hai đón con trai đầu lòng chào đời.

Vợ chồng Hằng Viễn ngày cưới, lúc sắp đón con chào đời năm ngoái

Hằng Viễn sinh năm 1986 ở tỉnh Quý Châu, cha là thầy giáo dạy toán, mẹ ở nhà nội trợ. Năm 2007, Trương Hằng Viễn tới Thâm Quyến theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Anh từng làm thêm ở quán bar, bán nhạc cụ, dạy guitar... để kiếm sống.

Năm 2013, Hằng Viễn nổi bật trong số dàn thí sinh The Voice Trung Quốc, chọn về đội của huấn luyện viên Uông Phong (chồng Chương Tử Di). Chung cuộc, Trương Hằng Viễn đoạt á quân. Ca sĩ từng phát hành nhiều single và các album Người kế thừa, đôi cánh màu đen.

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