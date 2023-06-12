Ngã cầu thang, nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 29

Sao quốc tế 12/06/2023 22:59

Ngày 11/6, nữ diễn viên nhạc kịch Park Soo-ryun (29 tuổi, tên thật là Park Young-in), đã qua đời do tai nạn ngã cầu thang trên đường trở về nhà. Sau khi cô mất, gia đình tang quyến đã quyết định hiến tạng của cô cho y học.

Ngày 12/6 (giờ địa phương), ngành giải trí Hàn Quốc đón nhận một tin buồn cực đau lòng khi nữ diễn viên nhạc kịch Park Soo-ryun qua đời trong một tai nạn bất ngờ.

Theo thông tin từ giới truyền thông và gia đình tang quyến, Park Soo-ryun bị ngã cầu thang khi trở về nhà vào chiều 11/6. Sau đó, nữ diễn viên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng không may cô đã bị chết não và ra đi vĩnh viễn ở tuổi 29. Gia đình tang quyến đột ngột mất đi người thân nhưng họ cho biết quyết định hiến tặng nội tạng của cô cho những bệnh nhân đang cần ghép tạng.  

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Nữ diễn viên nhạc kịch Park Soo-ryun đã qua đời vì một tai nạn oan uổng - Ảnh: Instagram/Park Soo-ryun

Thông tin nữ diễn viên đột ngột qua đời khiến giới sân khấu kịch bàng hoàng thương tiếc. Nam diễn viên Lee Won-jang bày tỏ lòng xót thương trên Instagram: “Có vẻ như hôm qua tôi đã biểu diễn cùng bạn, nhưng tôi vẫn không thể tin được chuyện đau lòng này. Bạn luôn mang đến cho chúng tôi niềm hạnh phúc với năng lượng và tiếng cười thật tươi, bạn đã sống chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Tôi rất buồn, trái tim tôi đau lắm".    

Nam tài tử Kim Do-hyun cũng đăng tải một bức ảnh chụp cùng nữ diễn viên xấu số trên Instagram: "Em gái yêu quý của anh, Young-in, người tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác, đã trở thành một vì sao trên bầu trời đêm. Trái tim anh thật đau và buồn vì giọng nói và đôi mắt của em vẫn sống động trong anh, nhưng anh hy vọng rằng ở đó em sẽ không bao giờ bị ốm hay đau buồn nữa và luôn vui, cười rạng rỡ em nhé". 

Ngã cầu thang, nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 29 - Ảnh 2

Ngã cầu thang, nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 29 - Ảnh 3
Thông tin ra đi bất ngờ của nữ diễn viên đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả - Ảnh: Instagram/Park Soo-ryun

Park Soo-ryun được biết đến là diễn viên kịch sân khấu khi ra mắt lần đầu vào năm 2018 trong vở nhạc kịch "Il Tenore". Kể từ đó, cô đã tích cực tham gia nhiều vở nhạc kịch khác như "Finding Kim Jong Wook", "Passing through love", "Siddhartha", và "The day we loved". Ngoài ra, Soo-ryun cũng từng thử sức ở mảng phim truyền hình, cụ thể là từng đóng vai phụ trong bộ phim "Snowdrop" (Hoa tuyết điểm) do Jung Hae-In và Jisoo - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - đóng chính.    

 

Linh cữu của nữ diễn viên được đặt tại Bệnh viện Suwon, Trung tâm Y tế tỉnh Gyeonggi và lễ tang của cô sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/6.  

 

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