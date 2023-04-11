Diễn viên hài lừng danh Hồng Kông phim ‘ngôi sao may mắn’ qua đời ở tuổi 84

Sao quốc tế 11/04/2023 20:21

Ngô Diệu Hán, diễn viên hài được yêu mến bậc nhất tại Hồng Kông đã qua đời vì bạo bệnh. Khán giả gọi ông là "bầu trời tuổi thơ" với nhiều bộ phim hài nổi tiếng.

Vào ngày 10/4, một tin buồn bất ngờ lan truyền trong làng giải trí Hồng Kông, nam diễn viên gạo cội nổi tiếng Hồng Kông Ngô Diệu Hán đã qua đời vào ngày 9/4 vì bạo bệnh.

Theo HK01, nghệ sĩ mất tại bệnh viện ở tuổi 84, giai đoạn cuối, ông đau yếu, phải lọc máu điều trị suy thận. Ngô Diệu Hán còn từng trải qua phẫu thuật vì tắc nghẽn mạch máu tim.

Diễn viên hài lừng danh Hồng Kông phim ‘ngôi sao may mắn’ qua đời ở tuổi 84 - Ảnh 1

Nam tài tử Hồng Kông, diễn viên hài Ngô Diệu Hán. Ảnh: HK01

Ngô Diệu Hán là một diễn viên Hồng Kông nổi tiếng với các vai hài, đặc biệt là trong các bộ phim Hồng Kông thập niên 1980 và 1990. Ông đã góp mặt vào hàng loạt bộ phim ăn khách nhất Kồng Kông thời bấy giờ như: “Quán ăn lưu động”, “Kỳ tích”, “Ngôi sao may mắn”, “Đại phúc tinh”, “Đề pòng kẻ trộm”, “Phú quý liệt xa”, “Ma bài”,... và nhiều bộ phim khác. Nam diễn viên từng được đề cử hai lần hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại giải Kim Tượng.

Diễn viên hài lừng danh Hồng Kông phim ‘ngôi sao may mắn’ qua đời ở tuổi 84 - Ảnh 2
Ngô Diệu Hán thời trung niên. Ảnh: HK01

Hàng loạt diễn viên nữ từng hợp tác với Ngô Diệu Hán cũng chia buồn khi hay tin diễn viên hài nổi tiếng Hồng Kông, Trung Quốc qua đời, trong đó có Thư Kỳ. Diễn viên phim Gác Kiếm đăng ảnh nam danh hài, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình.

"Trùm xã hội đen" Trần Huệ Mẫn có mối thân tình với Ngô Diệu Hán. Ông đau buồn khi hay tin đồng nghiệp, người anh em qua đời.

"Tôi và anh làm việc cùng từ nhiều năm về trước. Tôi mới gặp anh hồi tháng 1 năm trước. Nghe tin anh mất tôi bàng hoàng, khó diễn tả bằng lời", Trần Huệ Mẫn nói với On.

Hiện, thông tin Ngô Diệu Hán qua đời vào top nổi bật trên mạng xã hội Weibo. Khán giả gọi ông là "bầu trời tuổi thơ" với nhiều bộ phim hài nổi tiếng.

Trên Weibo, người hâm mộ bày tỏ sự bàng hoàng đau xót sau khi nghe tin nam nghệ sĩ qua đời. Tài khoản Qingchun viết:"Có lẽ ai thích phim Hồng Kông cũng thấy gương mặt ông quen thuộc. Trong ký ức của tôi, Ngô Diệu Hán luôn là một thanh niên. Ông qua đời, tôi mới nhận ra mình đã lớn".

Diễn viên hài lừng danh Hồng Kông phim ‘ngôi sao may mắn’ qua đời ở tuổi 84 - Ảnh 3
Ngô Diệu Hán cùng vợ thứ 2 người Anh và 4 con. Ảnh: On

Tại Hồng Kông, Trung Quốc, phim hài của Châu Tinh Trì và Ngô Diệu Hán nổi tiếng không kém nhau. Trong khi Châu Tinh Trì nổi tiếng với phim thể loại hài nhảm, trào phúng, Ngô Diệu Hán lại nổi tiếng khi phát triển yếu tố hài hước trong các bộ phim kinh dị, hành động.

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