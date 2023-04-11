Ngỡ ngàng cuộc sống tuổi 75 của tài tử Vương Cương ‘Tể tướng Lưu gù” vang danh một thời

Sao quốc tế 11/04/2023 07:09

Vương Cương, nghệ sĩ gạo cội nổi danh khắp làng giải trí Hoa ngữ gây bất ngờ với cuộc sống hiện tại ở tuổi 75: ngừng sử dụng mạng, theo đuổi đam mê sưu tầm đồ cổ, lấy vợ thứ ba.

Vương Cương (1948, 75 tuổi), nam MC, diễn viên tài tử gạo cội của nền điện ảnh Hoa ngữ. Ông nổi tiếng với vai diễn kinh điển Hòa Thân trong bộ phim cổ trang về triều đại Càn Long ‘Tể tướng Lưu Gù’. Dù hóa thân vào vai phản diện nhưng “Hòa Thân” lại nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả với lối diễn xuất hài hước, biểu cảm đa dạng. Chính điều này mà khán giả quên mất tên thật của ông và gọi ông bằng chính tên vai diễn “Hòa Thân”. Tại thời điểm đó, ông chạm ngưỡng 48 tuổi và trở thành diễn viên hàng đầu Trung Quốc. 

Ngỡ ngàng cuộc sống tuổi 75 của tài tử Vương Cương ‘Tể tướng Lưu gù” vang danh một thời - Ảnh 1
Vương Cương ngoài 70. Ảnh: Weibo/Wang Gang

Theo Sohu, cuối tháng 3, nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xóa mọi bài viết, video trên các mạng xã hội. Trước đó, ông thi thoảng tương tác với người hâm mộ qua các phim ngắn. Vương Cương cũng giải tán một nhóm fan trên Weibo. Động thái của diễn viên dấy lên nhiều đồn đoán, như "Ông ấy bỏ vợ thứ ba", "Vương Cương giải nghệ, sang Mỹ sống".

Ngỡ ngàng cuộc sống tuổi 75 của tài tử Vương Cương ‘Tể tướng Lưu gù” vang danh một thời - Ảnh 2
Vương Cương vào vai Hòa Thân trong bộ phim truyền hình kinh điển ‘Tể tướng Lưu Gù’. Ảnh minh họa: Internet

Được biết, ông có sở thích đam mê sưu tập đồ cổ từ nhỏ. Ngay từ năm 12 tuổi, ông đã được cha cho đi cùng đến những khu vực bày bán đồ cũ để tìm mua những món đồ cổ ưa thích. Vương Cương khi đó đã tự mình lựa chọn và mua một chiếc ống hút thuốc làm từ thời nhà Thanh, đây cũng là món đồ cổ đầu tiên mà diễn viên này sưu tập được.

Ngỡ ngàng cuộc sống tuổi 75 của tài tử Vương Cương ‘Tể tướng Lưu gù” vang danh một thời - Ảnh 3
Choáng với gia tài đồ cổ của Vương Cương. Ảnh minh họa: Internet

Theo Mạng Tin tức Trung Quốc, lượng đồ cổ mà Vương Cương sưu tập được từ trước đến nay chiếm tới 70% toàn bộ gia sản của diễn viên này. Tất cả đồ dùng trong nhà của “Hòa Thân” đều là đồ cổ ngoại trừ bộ sa lông đặt trong phòng khách.

“Ngay cả chiếc giường ngủ của tôi cũng đã có 180 lịch sử," diễn viên này tự hào khoe như vậy.

Vương Cương không chỉ đam mê sưu tập mà còn tỏ ra là người rất am hiểu và sành sỏi trong lĩnh vực đồ cổ. Rất nhiều người bị lừa, khuynh gia bại sản phải “rửa tay gác kiếm” còn “Hòa Thân” chưa chọn sai một lần nào.

Ngỡ ngàng cuộc sống tuổi 75 của tài tử Vương Cương ‘Tể tướng Lưu gù” vang danh một thời - Ảnh 4
Vương Cương mê sưu tập đồ cổ từ nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Vương Cương đã trải qua hai đời vợ. Vương Cương kết hôn với người vợ thứ ba là Trịnh Diễm Đông thua ông 20 tuổi, cả hai kết hôn năm 2006. Năm 2008, Trịnh Diễm Đông sinh con trai cho Vương Cương - lúc đó nam diễn viên 60 tuổi. Để lấy được Diễm Đông, Vương Cương phải trải qua giai đoạn thuyết phục gia đình nhà gái. Bố mẹ Diễm Đông ban đầu không ưng "Hòa Thân" vì ông lớn tuổi, lại từng qua hai đời vợ. Cách cư xử chín chắn và sự khéo léo của Vương Cương dần khiến nhà gái thay đổi ý kiến.

Hiện tại, ở tuổi 75, nam tài tử thảnh thơi sống bên người vợ trẻ và cậu con trai đã 15 tuổi.

Ngỡ ngàng cuộc sống tuổi 75 của tài tử Vương Cương ‘Tể tướng Lưu gù” vang danh một thời - Ảnh 5
Vương Cương hạnh phúc bên vợ trẻ kém 20 tuổi. Ảnh minh họa: Internet
'Hòa Thân' Vương Cương và cuộc sống sung túc bên người vợ thứ 3 kém 20 tuổi

'Hòa Thân' Vương Cương và cuộc sống sung túc bên người vợ thứ 3 kém 20 tuổi

Vương Cương, 74 tuổi, và nghệ sĩ đàn cello Trịnh Diễm Đông kết hôn được 17 năm. Hai vợ chồng có cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

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