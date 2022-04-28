Xúc động lý do 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền chưa bao giờ đóng quảng cáo

Dù là một tên tuổi lớn của nền điện ảnh Trung Hoa, 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền chưa từng nhận bất kỳ quảng cáo nào trong đời mình.

Nhân vật Tể tướng Lưu gù trong bộ phim cùng tên do nam diễn viên kỳ cựu Lý Bảo Điền đảm nhận có một cuộc sống giản dị và sự nghiệp làm quan liêm chính, công tư phân minh. Ở ngoài đời, Lý Bảo Điền cũng có một cuộc sống gần như vậy, ông cùng vợ đang ở tại một căn hộ bình dân ở Bắc Kinh. Lý Bảo Điền có cuộc sống giản dị với vợ tại một căn hộ bình dân ở Bắc Kinh - Ảnh: Internet Điều vô cùng bất ngờ khi nói đến Lý Bảo Điền là ông không giống với nhiều diễn viên nổi tiếng khác, cả sự nghiệp của mình, nam diễn viên này chưa từng nhận đóng thêm bất kỳ quảng cáo nào để tăng thu nhập dù cho ai cũng biết nguồn thu từ quảng cáo là một con số không hề nhỏ. Khi được hỏi lý do về việc này, Lý Bảo Điền bình thản đáp: "Tôi sống rất ổn, tôi được tự do và không phiền muộn. Thế là đủ rồi. Tôi chẳng cần thêm thứ gì".

Vào năm 2003, sau thành công của bộ phim cổ trang Thần y Hỷ Lai Lạc, Lý Bảo Điền được một thương hiệu thuốc nổi tiếng mời làm người đại diện với cát-xê lên tới 5 triệu NDT (gần 17,5 tỷ VNĐ) nhưng nam nghệ sĩ nhất quyết từ chối với lý do: "Tôi chưa dùng thuốc đó bao giờ, sao dám giới thiệu cho khán giả, nhỡ làm hại người ta thì sao". Nam diễn viên kỳ cựu không muốn khán giả lẫn lộ giữa con người thật của ông và cái vai diễn mà ông đảm nhận - Ảnh: Internet Lý Bảo Điền cho hay, việc nhiều diễn viên nhận các quảng cáo có liên quan đến vai diễn của mình là vô cùng phổ biến vì việc này vừa làm nâng cao độ uy tín của sản phẩm, càng giúp cho sản phẩm bán chạy hơn. Tuy nhiên, ông lại sợ việc này sẽ gây ảnh hưởng tới cả nhân vật và bộ phim vì vậy cả sự nghiệp của mình Lý Bảo Điền không hề nhận bất kỳ hoạt động nào không liên quan đến diễn xuất.

"Nếu tôi nhận quảng cáo, người xem sẽ lẫn lộn giữa tôi và nhân vật trong phim, ảnh hưởng tới niềm tin của họ." - Lý Bảo Điền chia sẻ. Theo Lý Bảo Điền, niềm tin của khán giả còn quý hơn cả thù lao quảng cáo - Ảnh: Internet Cũng nhờ sự ngay thẳng của mình mà nam diễn viên được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Tờ Tin tức Bắc Kinh từng bình luận thế này về ông: "Không ai có thể phủ nhận ba chữ Lý Bảo Điền là đại diện tiêu biểu cho màn ảnh nhỏ Hoa ngữ và là nghệ sĩ mẫu mực".

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