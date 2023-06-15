Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' 1983 Trương Anh Tài qua đời ở tuổi 88 trong viện dưỡng lão

Sao quốc tế 15/06/2023 11:11

Trương Anh Tài, sao gạo cội đài TVB mất ở viện dưỡng lão, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo tờ Mpweekly, nam tài tử qua đời ngày 14/6 vì tuổi cao, sức yếu. Diễn viên Đinh Vũ - bạn của Trương Anh Tài - cho biết trước đây thường liên lạc với tài tử. Khoảng hai năm trước, Anh Tài chuyển vào viện dưỡng lão sống, từ đó ông không muốn ra ngoài, ít liên lạc với bạn bè. Đinh Vũ nói Trương Anh Tài đối xử tốt với bạn bè nhưng hay giấu nỗi niềm riêng, ít khi chia sẻ chuyện không vui. 

Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' 1983 Trương Anh Tài qua đời ở tuổi 88 trong viện dưỡng lão - Ảnh 1
Trương Anh Tài ngoài đời và trong phim 

Tài tử Lâm Bảo Di viết trên trang cá nhân: 'Chú là tiền bối mà cháu kính trọng, mong chú yên nghỉ'. Năm tháng cuối đời, Trương Anh Tài không có người thân bên cạnh. Thời trẻ, nghệ sĩ kết hôn với diễn viên Xa Ỷ Phân, có hai con trai, vợ chồng ly dị năm 1969. 

Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' 1983 Trương Anh Tài qua đời ở tuổi 88 trong viện dưỡng lão - Ảnh 2
Trương Anh Tài trong vai Mã đạo trưởng, dạy võ cho Quách Tĩnh (Huỳnh Nhật Hoa) ở phim "Anh hùng xạ điêu" 1983

Nhiều năm qua, một số nguồn tin nói diễn viên kiêm ca sĩ Xa Uyển Uyển là con gái của Trương Anh Tài và Xa Ỷ Phân, nhưng hai người chưa từng thừa nhận quan hệ cha con. Xa Uyển Uyển nói trên HK01: 'Chú Tài ra đi thanh thản. Tang lễ sẽ do người nhà của chú ấy lo liệu. Cảm ơn mọi người quan tâm'. Trước đây, Xa Uyển Uyển nói quá trình trưởng thành của cô không hề có hình bóng cha.

Trương Anh Tài sinh năm 1934, thập niên 1960, tên tuổi ông sánh ngang các tài tử Tạ Hiền, Hồ Phong. Từ thập niên 1970, ông đóng nhiều phim nổi tiếng của đài TVB, như Thiên Long Bát Bộ 1982 (vai Đoàn Chính Minh), Anh hùng xạ điêu 1983 (vai Mã đạo trưởng, dạy võ cho Quách Tĩnh), Lộc Đỉnh Ký 1984 (vai Trừng Quan), Dương gia tướng (1985), Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986 (vai phương trượng Thiếu Lâm tự), Thư kiếm ân cừu lục 1987 (vai Mã Chân), Hiệp khách hành 1989 (vai Long đảo chủ), Tiểu Lý phi đao 1994 (vai Tâm Hướng), Tây du ký 1996 (vai Thái Bạch Kim Tinh).

Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' 1983 Trương Anh Tài qua đời ở tuổi 88 trong viện dưỡng lão - Ảnh 3
Poster Anh hùng xạ điêu (1983) 

Được biết, Anh hùng xạ điêu (1983) được đánh giá là một trong những phiên bản hay nhất được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của cố nhà văn Kim Dung. Phim được TVB đầu tư công phu từ khâu phục trang, bối cảnh đến đội ngũ sản xuất, diễn viên. Tác phẩm quy tụ những tên tuổi nổi tiếng của làng điện ảnh Hồng Kông: Ông Mỹ Linh, Dương Phán Phán, Tạ Hiền, Hứa Thiệu Hùng, Tần Hoàng, Tăng Vĩ Minh, Đới Chí Vỹ… Anh hùng xạ điêu cũng góp phần đưa tên tuổi của Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ lên tầm cao mới, trở thành hai tên tuổi sáng giá trong dàn “ngũ hổ tướng” nức tiếng một thời của TVB bên cạnh Thang Trấn Nghiệp, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa.

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