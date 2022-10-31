Hé lộ tạo hình của Âu Dương Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu 2022 khiến netizen đứng ngồi không yên vì điều này

Mới đây tạo hình của nam diễn viên Cao Vỹ Quang trong vai Âu Dương Phong đã khiến cho fan khen ngợi nức nở vì quá đẹp trai.

Mới đây theo một số nguồn tin uy tín từ Trung Quốc cho biết đoàn phim Đông Tà Tây Độc do công ty Truyền thông Diệu Khách sản xuất đã khởi quay. Nam diễn viên Cao Vỹ Quang thể hiện vai "Tây Độc" Âu Dương Phong được đánh giá cao về tạo hình bởi anh chàng sở hữu vóc dáng to lớn, cộng thêm nét mặt có phần nam tính khiến mỹ nam được netizen nhận xét là Âu Dương Phong đẹp trai nhất từ trước tới nay. Cao Vỹ Quang - Ảnh: Internet Cao Vỹ Quang cao 1,91 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Anh là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong nguyên tác, Âu Dương Phong được miêu tả là một người thô kệch, đầu đội khăn như người Hồi, râu quai nón, da đen bóng, mắt to tròn. Tuy nhiên, Cao Vỹ Quang mặc trang phục màu trắng, lộ vẻ phóng khoáng, điển trai như công tử quý tộc. Song, ở anh vẫn toát ra khí chất hoang dã, nguy hiểm, nhờ đó, nhận được đánh giá cao của khán giả. Tạo hình Âu Dương Phong của Cao Vỹ Quang - Ảnh: Internet Phần phim Đông Tà Tây Độc sẽ chủ yếu nói về hai nhân vật được đánh giá là có võ công thượng thừa trong loạt truyện của Kim Dung là Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư. Vai diễn "Đông Tà" Hoàng Dược Sư được giao cho nam diễn viên Chu Nhất Vi.

Trong nguyên tác tiểu thuyết, Âu Dương Phong là kẻ độc ác, có võ công cao cường. Tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ hai, Âu Dương Phong đấu liên tiếp với Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông và Quách Tĩnh mà không ai địch lại ông. Âu Dương Phong thường dùng một cây gậy có thả hai con rắn độc ở đầu làm vũ khí. Tuyệt kỹ của ông là Cáp Mô Công, Lục Chỉ Cầm Ma và có khả năng chế ra các loại thuốc độc không ai giải được. Ông bị người trong giang hồ gọi là Lão Độc Vật. Nhan sắc không phải dạng vừa của Cao Vỹ Quang - Ảnh: Internet Đây là nhân vật phản diện nguy hiểm, không chỉ gây sóng gió cho Hoàng Dung, Quách Tĩnh mà còn có mối quan hệ với Dương Quá. Âu Dương Phong đã nhận Dương Quá làm con nuôi, giúp anh giải độc Băng phách ngân châm, dạy Cáp Mô công. Nhưng ông cũng hại Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình làm nhục. Các tác phẩm của Kim Dung luôn là món ăn tinh thần được rất nhiều người hâm mộ yêu thích. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây dự án làm lại thường không đạt được kết quả như ý muốn, thậm chí bị coi là thất bại toàn tập. Chính vì vậy, việc tạo hình của Âu Dương Phong được khán giả đón nhận thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho đoàn làm phim để họ có thể cho ra mắt một dự án hoàn hảo mang lại vị thế ngày nào của các tác phẩm võ thuật Kim Dung.

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