Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu 2022 bị chê nhiều về tạo hình

Sao quốc tế 23/11/2022 12:05

Nữ diễn viên Bao Thượng Ân - người đảm nhận vai Hoàng Dung của dự án Anh Hùng Xạ Điêu 2022 - không được lòng công chúng trong tạo hình nhân vật này.

Trang Sina đưa tin, trong dự án Anh Hùng Xạ Điêu 2022 do công ty Diệu Khách đảm nhận, nữ diễn viên 20 tuổi Bao Thượng Ân sẽ vào vai Hoàng Dung. Mới đây, tạo hình của cô tại phim trường Hoành Điếm đã được hé lộ và gây nhiều chú ý.

Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu 2022 bị chê nhiều về tạo hình - Ảnh 1
Tạo hình Bao Thượng Ân trong vai Hoàng Dung cảu Anh Hùng Xạ Điêu 2022 - Ảnh: Internet

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng Bao Thượng Ân trong tạo hình này quá ngây thơ và đơn thuần, không toát lên được "chất" của Hoàng Dung như trong tiểu thuyết. Một bình luận đáng chú ý có nội dung: "Hoàng Dung nhìn ngây ngô quá, kiểu một cô gái dễ bị lừa khi bước vào thế giới giang hồ".

Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu 2022 bị chê nhiều về tạo hình - Ảnh 2

Tuy nhiên, cũng có ý nhiều ý kiến khác nhận xét tạo hình của Bao Thượng Ân tuy đơn giản nhưng lại rất phù hợp với nữ diễn viên. Đặc biệt, cư dân mạng cũng đồng ý rằng điểm cộng lớn cho Hoàng Dung phiên bản mới này là cô không hề diêm dúa như trong các phim võ hiệp ra mắt thời gian gần đây.

Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu 2022 bị chê nhiều về tạo hình - Ảnh 3

Được biết, trong nguyên tác của Kim Dung, Hoàng Dung là nhân vật được miêu tả là "đẹp như tiên nữ giáng trần, da trắng như tuyết, tươi như hoa xuân, đẹp đẽ tựa ánh mặt trời buổi bình minh" và có trí tuệ hơn người, lanh lợi thông minh. Những nữ diễn viên trước đó đảm nhận vai Hoàng Dung là Ông Mỹ Nhân, Châu Tấn và Chu Nhân đều được khán giả đón nhận và đánh giá cao.

Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu 2022 bị chê nhiều về tạo hình - Ảnh 4

Bao Thượng Ân mới chỉ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 2021 với một vai nhỏ trong Diệu Thủ của Huỳnh Tông Trạch và Trương Nghệ Thượng. Sau đó là vai nữ chính trong Thiết Lập Cửa Hàng Tiện Lợi và vào tháng 3/2022 cô cũng xuất hiện trong phim Thư Trung Công Tử Tử Thế Vô Song. Hiện tại, người đẹp là sinh viên Học viện Truyền thông Chiết Giang, khoa Biểu diễn.

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