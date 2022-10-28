Mỹ nhân 20 tuổi vào vai Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu'

Bao Thượng Ân là cái tên gây chú ý khi được giao vai Hoàng Dung trong "Anh hùng xạ điêu" 2022.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 26/10 vừa qua, đoàn phim tân Anh hùng xạ điêu tổ chức lễ khai máy. Tân Anh hùng xạ điêu sẽ gồm 5 phần: Đông Tà Tây Độc, Thiết huyết đan tâm, Nam Đế Bắc Cái, Cửu Âm Chân Kinh, Hoa Sơn luận kiếm. Mỗi phần có thời lượng 8 tập, với diễn viên chính khác nhau. Dàn diễn viên tham gia trong phim có Cao Vỹ Quang vai Âu Dương Phong, Chu Nhất Vi đóng Hoàng Dược Sư, Trần Đô Linh thể hiện nhân vật Phùng Hành trong dự án Đông Tà Tây Độc. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của người đẹp Mạnh Tử Nghĩa diễn Mai Siêu Phong.

Tài Tử Thử Sa đảm nhận vai Quách Tĩnh và Bao Thượng Ân sẽ được giao vai Hoàng Dung. Hà Nhuận Đông và Minh Đạo đóng chính trong phần phim Nam Đế Bắc Cái. Trong đó, Hà Nhuận Đông đảm nhận vai Hồng Thất Công, Minh Đạo vào vai Đoàn Trí Hưng. Bên cạnh các diễn viên anh chị tiếng tăm, Bao Thượng Ân là cái tên được quan tâm nhất. Người đẹp sinh năm 2002 sẽ đóng nữ chính Hoàng Dung trong phần phim Thiết huyết đan tâm và xuất hiện trong các phần phim khác.

Cô hiện là sinh viên Học viện Truyền thông Chiết Giang. Trên Weibo, nhiều khán giả chia sẻ ảnh của diễn viên, bình luận cô có thích hợp đóng Hoàng Dung hay không. Một số người nhận xét Thượng Ân xinh xắn nhưng thiếu nét riêng, "10 phút sau là quên gương mặt thế nào". Số khác khen Bao Thượng Ân nụ cười ngọt ngào. Trong nguyên tác của Kim Dung, Hoàng Dung đẹp như tiên nữ giáng trần, da trắng như tuyết, tươi như hoa xuân, đẹp đẽ tựa ráng mặt trời buổi bình minh. Nàng còn thông minh sắc sảo, trí tuệ hơn người, lắm mưu nhiều kế. Trước Bao Thượng Ân, Ông Mỹ Linh, Chu Nhân, Châu Tấn được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khi đóng Hoàng Dung. Đây cũng là lý do khiến nhiều khán giả cho rằng, sẽ là thử thách khá lớn dành cho diễn viên còn non kinh nghiệm như Bao Thượng Ân. Tuy nhiên, nhiều người mong chờ cô sẽ thể hiện tốt nhân vật, nâng cao danh tiếng. Bao Thượng Ân chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2021 với vai phụ trong bộ phim Diệu thủ do Huỳnh Tông Trạch và Trương Nghệ Thương tham gia đóng chính. Sau đó, người đẹp 20 tuổi đảm nhận vai nữ chính Trì Tiểu Ngư trong phim Thiết lập cửa hàng tiện lợi. Hồi tháng 3, Bao Thượng Ân tham gia phim cổ trang Thư trung công tử thế vô song.

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