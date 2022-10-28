Huyền thoại âm nhạc Hong Kong dụ vợ đừng sinh nhưng theo nhân tình có con rơi, chính thất đau khổ đi tu

Huyền thoại âm nhạc Hong Kong bị phát hiện ngoại tình với người đẹp Chu Vinh Đình. Vì người con gái này mà Đàm Vịnh Lân chấp nhận bỏ mặc người vợ tần tảo bên mình suốt 30 năm. Hơn thế, ông còn có con trai với Chu Vĩnh Đình trong khi từ chối không muốn có con với vợ.

Đàm Vịnh Lân , ca sĩ nổi tiếng Hong Kong có một sự nghiệp rộng mở trong làng giải trí , với khối tài sản lên đến 1 tỷ HKD (hơn 120 triệu USD). Có một tổ ấm hạnh phúc với bạn đời Dương Khiết Vy, nhưng 30 năm sau ngày cưới, gia đình cặp đôi tan vỡ, nguyên nhân được cho là do Vịnh Lân bồ bịch.

Năm 2015, bà quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm. Vì cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại, Dương Khiết Vy chọn cách đi tu để cho lòng thanh thản. Lúc này, toàn bộ số tài sản của Đàm Vịnh Lân đều do bồ nhí quản lý.

Sau khi biết chuyện, Dương Khiết Vy rất đau khổ. Một thời gian sau, bà đã chọn cách tha thứ vì chồng nhiều lần cầu xin. Nhưng bà không ngờ rằng chồng và tiểu tam vẫn chưa cắt đứt liên lạc và thường xuyên qua lại. Cuối cùng, Dương Khiết Vy và Đàm Vịnh Lân sống ly thân. Thời gian đó, nam nghệ sĩ chủ yếu ở với bồ. Ông còn chấp nhận để lại 500 triệu HKD (~ 1,5 nghìn tỷ đồng) tài sản cho đứa con ngoài giá thú.

Vợ Vịnh Lân, bà Khiết Vy tìm yên nơi cửa Phật. Ảnh: Internet

Vốn dĩ nam diễn viên và bạn đời Dương Khiết Vy bên nhau từ khi ông chưa có danh tiếng, Dương Khiết Vy là tư vấn sản phẩm cho một công ty mỹ phẩm, sau đó học thêm vũ đạo, biên đạo, ánh sáng sân khấu, còn Đàm Vịnh Lân lúc đó chỉ là một ca sĩ mới vào nghề.

Dương Khiết Vy khi ấy vừa là người chăm lo cho gia đình, vừa làm quản lý cho chồng. Không những vậy, cô còn tư vấn cho Đàm Vịnh Lân nhiều vụ đầu tư lớn vào các nhà hàng, quán bar, đá quý,… giúp sự nghiệp của nam diễn viên lên như diều gặp gió, khối tài sản ngày càng lớn, lên tới 1 tỷ HKD (khoảng 3,000 tỷ đồng).

Nỗi bất hạnh lớn nhất của vợ chồng cô là Khiết Vy không thể sinh con, và đây được cho là lý do khiến Vịnh Lân bồ bịch, kiếm con ngoài giá thú. Năm 1991, trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ, Đàm Vịnh Lân quen biết Chu Vịnh Đình, một fan nữ lúc đó còn đang học đại học. Hai người nói chuyện khá “tâm đầu ý hợp”, rồi dần dần rung động và phát triển thành tình yêu. Năm 1996, Chu Vịnh Đình sinh hạ một bé trai và đặt tên là Đàm Hiểu Phong, sau này gửi sang Anh du học. Vịnh Lân và Khiết Vy sống ly thân sống ly thân gần 20 năm sau đó mới quyết định ly hôn.

Đàm Vịnh Lân (ngoài cùng bên trái) và vợ bé Chu Vịnh Đình và con trai Đàm Hiểu Phong. Ảnh: Internet

Sau bê bối tình cảm, sự nghiệp của Đàm Vịnh Lân bị ảnh hưởng không nhỏ, ông không tham gia bộ phim nào nữa. Tuy nhiên, nam diễn viên lại tập trung vào âm nhạc, ông phát hành album, tổ chức liveshow, đi biểu diễn tại các hội chợ, trung tâm thương mại.

Đàm Vịnh Lân sinh năm 1950, là một diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc nổi tiếng tại Hong Kong. Ông được gọi là "hiệu trưởng" của làng nhạc Hương Cảng vì đào tạo không ít nghệ sĩ thành danh, trong đó có Thiên vương Trương Học Hữu.

Tên tuổi của ông gắn liền với ca khúc ballad Bẫy tình, Nửa mộng nửa tỉnh, Kiếp ve sầu, Chia tay trong nước mắt, Bằng hữu...