Con gái hở hàm ếch của Vương Phi dùng 5 từ này để nói về Tạ Đình Phong, netizen lên tiếng: 'Dù sao vẫn là một đứa trẻ'

Sao quốc tế 21/06/2023 12:14

Khi tái hợp và sống với Tạ Đình Phong, Vương Phi nhận không ít lời chỉ trích vô trách nhiệm, phó mặc con gái khuyết tật cho chồng cũ Lý Á Bằng nuôi.

Ai cũng biết Tạ Đình PhongVương Phi là những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí, chuyện tình của họ như một bộ phim tình cảm, công khai mối quan hệ từ nhiều năm trước nhưng lại chia tay vì nhiều lý do, sau đó cả hai lập gia đình riêng và rồi ly hôn. Cuối cùng, sau vài năm xa cách cặp nghệ sĩ đã tái hợp và sống bên nhau.

Con gái hở hàm ếch của Vương Phi dùng 5 từ này để nói về Tạ Đình Phong, netizen lên tiếng: 'Dù sao vẫn là một đứa trẻ' - Ảnh 1
Vương Phi và Tạ Đình Phong 

Trước khi tái hợp, Tạ Đình Phong và Vương Phi đã lập gia đình riêng, nhưng sau khi ly hôn con cái của họ lại ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã có hai con trai trước đó, trong khi Vương Phi cũng có 2 con gái là Đậu Tĩnh Đồng và Lý Yên từ hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Con gái hở hàm ếch của Vương Phi dùng 5 từ này để nói về Tạ Đình Phong, netizen lên tiếng: 'Dù sao vẫn là một đứa trẻ' - Ảnh 2
Cả hai đều có gia đình và con riêng trước khi tái hợp 

Thời điểm khi tái hợp và sống với Tạ Đình Phong, Thiên hậu Vương Phi từng nhận không ít lời chỉ trích vô trách nhiệm. Cô bị cho là phó mặc con gái khuyết tật Lý Yên cho chồng cũ Lý Á Bằng nuôi. Việc bố mẹ ly hôn chắc hẳn có gây ảnh hưởng tới Lý Yên. Nhưng, cô bé được đánh giá là người trưởng thành, rất hiểu chuyện.

Con gái hở hàm ếch của Vương Phi dùng 5 từ này để nói về Tạ Đình Phong, netizen lên tiếng: 'Dù sao vẫn là một đứa trẻ' - Ảnh 3
Lý Yên đánh giá Tạ Đình Phong là 'người tốt'

Khi được hỏi cảm nhận về Tạ Đình Phong, Lý Yên đã từng đánh giá: 'Chú Tạ là người tốt'. Cô bé đồng quan điểm với chị gái Đậu Tĩnh Đồng khi ủng hộ tình yêu của mẹ. Vương Phi dù không thể chăm sóc tốt cho con gái nhưng thực sự vẫn dành rất nhiều tình cảm cho cô bé. Cô muốn con học ở trường tốt nhất nên đã đầu tư cho Lý Yên du học Thụy Sĩ.

Con gái hở hàm ếch của Vương Phi dùng 5 từ này để nói về Tạ Đình Phong, netizen lên tiếng: 'Dù sao vẫn là một đứa trẻ' - Ảnh 4
Lý Yên - con gái Vương Phi 

Cư dân mạng cũng vô cùng bất ngờ và thẳng thắn nói: 'Dù sao Lý Yên cũng là một đứa trẻ. Trái tim này thực sự quá tốt bụng. Tôi hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục tốt bụng và hạnh phúc hơn trong tương lai'.

Bây giờ Tạ Đình Phong đang bắt đầu lại sự nghiệp ca hát của mình sau khi tham gia show âm nhạc. Nhiều người hy vọng rằng anh có thể trở lại làng nhạc và lấy lại ánh hào quang ca hát vốn thuộc về mình khi có tình yêu và sự trợ giúp của bạn gái "Thiên hậu".

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