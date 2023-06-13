Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong

Trương Bá Chi đã chỉ ra rằng một số kiểu đàn ông rất hay bị trừ điểm khi nói về vấn đề tình yêu trong một chương trình tạp kỹ. Truyền thông Đài Loan ám chỉ rằng Trương Bá Chi đang nói về lý do ly hôn Tạ Đình Phong.
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Những năm gần đây, Trương Bá Chi thường tham gia các show tạp kỹ để kiếm tiền. Không dễ dàng gì để cứu vãn sự nghiệp, với tư cách là “nữ hoàng của các chủ đề”, sự nổi tiếng của Trương Bá Chi luôn được khán giả quan tâm. Trong chương trình thực tế "Nhịp đập tuổi 20", Trương Bá Chi đã nói về quan niệm tình yêu của mình, điều này làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng.
Cụ thể trong chương trình có hai khách mời nam tranh giành cùng một cô gái. Đối với kiểu giành giật giữa các chàng trai, Trương Bá Chi thẳng thừng cho rằng đây là một hành vi trừ điểm rất nặng. Nữ diễn viên nói thêm cả hai chàng trai không hề thích cô gái này chút nào, thậm chí một chàng trai còn quan tâm quá nhiều đến thắng thua khiến cho cô gái cảm thấy rằng ở bên một người đàn ông như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Nhận xét của Trương Bá Chi ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Nhiều người lên tiếng ủng hộ Trương Bá Chi, số khác lại cho rằng Trương Bá Chi đang rút ra bài học từ kinh nghiệm của mình cũng như phỏng đoán về lý do ly hôn.
Chuyện tình cảm của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết thúc từ năm 2012. Tuy nhiên, đến nay khán giả vẫn quan tâm về mối quan hệ giữa hai ngôi sao đình đám của Hong Kong. Hiện, cả Tạ Đình Phong và mẹ con Trương Bá Chi đều hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục. Cả hai chưa có dịp gặp gỡ chính thức thông qua một sự kiện, nhưng mối quan hệ đã hòa thuận hơn nữa.
Hiện tại, Trương Bá Chi không công khai tình mới. Nữ diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp, cô thường được mời tham gia các buổi livestream bán hàng và được khán giả khen ngợi nhờ ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung so với tuổi 43. Mỗi buổi bán hàng online, nữ diễn viên có thể được trả thù lao lên tới hàng triệu USD.
Hai năm trở lại đây, ngọc nữ một thời của Hong Kong lấy lại danh tiếng nhờ tham gia show Tỷ ty đạp gió rẽ sóng. Cô được các chương trình giải trí săn đón. Theo HK01, nửa đầu năm 2021 Trương Bá Chi thu về tới hơn 6 triệu USD nhờ làm người mẫu quảng cáo, tham gia show giải trí. Do đó, cuộc sống của mẹ con nữ diễn viên rất thoải mái. Trương Bá Chi cũng được yêu thích với hình ảnh bà mẹ đơn thân mạnh mẽ.