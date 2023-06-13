Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong

Những năm gần đây, Trương Bá Chi thường tham gia các show tạp kỹ để kiếm tiền. Không dễ dàng gì để cứu vãn sự nghiệp, với tư cách là “nữ hoàng của các chủ đề”, sự nổi tiếng của Trương Bá Chi luôn được khán giả quan tâm. Trong chương trình thực tế "Nhịp đập tuổi 20", Trương Bá Chi đã nói về quan niệm tình yêu của mình, điều này làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng.

Trương Bá Chi chia sẻ quan niệm tình yêu trong show tạp kĩ

Cụ thể trong chương trình có hai khách mời nam tranh giành cùng một cô gái. Đối với kiểu giành giật giữa các chàng trai, Trương Bá Chi thẳng thừng cho rằng đây là một hành vi trừ điểm rất nặng. Nữ diễn viên nói thêm cả hai chàng trai không hề thích cô gái này chút nào, thậm chí một chàng trai còn quan tâm quá nhiều đến thắng thua khiến cho cô gái cảm thấy rằng ở bên một người đàn ông như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong suốt quãng đời còn lại của mình.