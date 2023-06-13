Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong

Sao quốc tế 13/06/2023 09:46

Trương Bá Chi đã chỉ ra rằng một số kiểu đàn ông rất hay bị trừ điểm khi nói về vấn đề tình yêu trong một chương trình tạp kỹ. Truyền thông Đài Loan ám chỉ rằng Trương Bá Chi đang nói về lý do ly hôn Tạ Đình Phong.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi thường tham gia các show tạp kỹ để kiếm tiền. Không dễ dàng gì để cứu vãn sự nghiệp, với tư cách là “nữ hoàng của các chủ đề”, sự nổi tiếng của Trương Bá Chi luôn được khán giả quan tâm. Trong chương trình thực tế "Nhịp đập tuổi 20", Trương Bá Chi đã nói về quan niệm tình yêu của mình, điều này làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng.

Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 1
Trương Bá Chi chia sẻ quan niệm tình yêu trong show tạp kĩ 

Cụ thể trong chương trình có hai khách mời nam tranh giành cùng một cô gái. Đối với kiểu giành giật giữa các chàng trai, Trương Bá Chi thẳng thừng cho rằng đây là một hành vi trừ điểm rất nặng. Nữ diễn viên nói thêm cả hai chàng trai không hề thích cô gái này chút nào, thậm chí một chàng trai còn quan tâm quá nhiều đến thắng thua khiến cho cô gái cảm thấy rằng ở bên một người đàn ông như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 2
Trương Bá Chi chia sẻ cô không thích đàn ông thích tranh giành hơn thua 

Nhận xét của Trương Bá Chi ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Nhiều người lên tiếng ủng hộ Trương Bá Chi, số khác lại cho rằng Trương Bá Chi đang rút ra bài học từ kinh nghiệm của mình cũng như phỏng đoán về lý do ly hôn.

Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 3
Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong 

Chuyện tình cảm của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết thúc từ năm 2012. Tuy nhiên, đến nay khán giả vẫn quan tâm về mối quan hệ giữa hai ngôi sao đình đám của Hong Kong. Hiện, cả Tạ Đình Phong và mẹ con Trương Bá Chi đều hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục. Cả hai chưa có dịp gặp gỡ chính thức thông qua một sự kiện, nhưng mối quan hệ đã hòa thuận hơn nữa.

Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 4
Cả Tạ Đình Phong và mẹ con Trương Bá Chi đều hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục

Hiện tại, Trương Bá Chi không công khai tình mới. Nữ diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp, cô thường được mời tham gia các buổi livestream bán hàng và được khán giả khen ngợi nhờ ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung so với tuổi 43. Mỗi buổi bán hàng online, nữ diễn viên có thể được trả thù lao lên tới hàng triệu USD.

Trương Bá Chi tiết lộ quan điểm tình yêu: 'Không thích đàn ông hơn thua', cư dân mạng ngầm đoán đây là lý do ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 5
Trương Bá Chi đang tập trung cho sự nghiệp 

Hai năm trở lại đây, ngọc nữ một thời của Hong Kong lấy lại danh tiếng nhờ tham gia show Tỷ ty đạp gió rẽ sóng. Cô được các chương trình giải trí săn đón. Theo HK01, nửa đầu năm 2021 Trương Bá Chi thu về tới hơn 6 triệu USD nhờ làm người mẫu quảng cáo, tham gia show giải trí. Do đó, cuộc sống của mẹ con nữ diễn viên rất thoải mái. Trương Bá Chi cũng được yêu thích với hình ảnh bà mẹ đơn thân mạnh mẽ.

Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi

Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi

Mới đây, Trương Bá Chi trở thành khách mời của chương trình Nhịp đập con tim tuổi 20.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi

Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường

Thiên hậu Châu Á Vương Phi: Từng khiến Châu Tấn lẫn Trương Bá Chi 'thất thủ' tình trường

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan'

Mỹ nhân có dáng mũi đẹp nhất Cbiz: Trương Bá Chi 'dáng mũi giọt nước' cực phẩm, Triệu Lệ Dĩnh mũi 'thẳng xuyên vào tim fan'

Rộ tin Trương Bá Chi mang bầu lần 4 và lên kế hoạch tái hôn, danh tính người chồng là ai?

Rộ tin Trương Bá Chi mang bầu lần 4 và lên kế hoạch tái hôn, danh tính người chồng là ai?

Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13

Con trai út của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây sốt MXH với ngoại hình tuổi 13

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu