Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi

Sao quốc tế 02/06/2023 18:45

Mới đây, Trương Bá Chi trở thành khách mời của chương trình Nhịp đập con tim tuổi 20.

Vào ngày 2/6, Sohu đưa tin, xuất hiện trong chương trình Nhịp đập con tim tuổi 20, Trương Bá Chi thể hiện thái độ không hài lòng đối với tình huống người chơi nữ bị hai người đàn ông tranh giành tỏ tình.

Bằng sự từng trải của mình, người đẹp Hong Kong cho rằng cô gái không nên chọn ai trong hai người đàn ông vì tính hơn thua của họ quá mạnh. Nữ diễn viên chia sẻ: "Bên ngoài hai người đàn ông thể hiện mình cố chinh phục trái tim của cô gái ấy nhưng thực tế họ chỉ quan tâm đến chiến thắng. Kiểu đàn ông này tôi từng gặp. Đến khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ nhận ra thứ họ khao khát là chiến thắng chứ không phải cô gái ở bên họ".

Cô cho biết sợ hãi với đàn ông có tính hơn thua, hiếu thắng. Theo Trương Bá Chi, phụ nữ sống cùng người có tính cách như vậy sẽ chịu nhiều cay đắng và đau khổ. Chia sẻ của ngôi sao Vua hài kịch nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng cô đang đề cập đến chồng cũ Tạ Đình Phong và nguyên nhân đổ vỡ của họ.

Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi - Ảnh 1

Trước đó, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mối quan hệ của cả hai gặp khó khăn khi nữ diễn viên vướng scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy vào năm 2008. Thời điểm đó, Tạ Đình Phong tuyên bố sẽ ở bên làm chỗ dựa, giúp vợ vượt qua khó khăn.

Đến năm 2011, Trương Bá Chi và Trần Quán Hy gặp lại nhau trên máy bay. Hình ảnh họ nói chuyện vui vẻ bị chụp lại. Thái độ thân mật của vợ với tình cũ khiến Tạ Đình Phong nổi giận. Sau đó không lâu, anh thông báo ly hôn người đẹp Hong Kong.

Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi - Ảnh 2Trương Bá Chi tiết lộ kiểu người đàn ông khiến cô sợ hãi - Ảnh 3

Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, sự nghiệp của Trương Bá Chi rơi xuống vực thẳm. Giờ đây, không chỉ có ba cậu con trai đi cùng mà sự nghiệp của Trương Bá Chi cũng phục hồi. Để đạt được những thành quả này thật sự là điều không hề dễ dàng với cô.

 

Kể từ khi tái xuất Cbiz và đánh tiến sang thị trường Trung Quốc, có thể thấy Trương Bá Chi không chỉ nhận được những quảng cáo lớn mà còn bắt đầu con đường livestream bán hàng mang về doanh thu khủng cho các nhãn hàng. 

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