Rộ tin Trương Bá Chi mang bầu lần 4 và lên kế hoạch tái hôn, danh tính người chồng là ai?

Trong chương trình, Hà Mạnh Hoài đã bày tỏ rõ ràng tình yêu của mình dành cho Trương Bá Chi, anh coi cô như cả thế giới, và là người duy nhất trong chương trình anh muốn cầu hôn. Tuy nhiên, xét về độ nổi tiếng, Hà Mạnh Hoài không bằng Trương Bá Chi. Anh chỉ là một nghệ sĩ giải trí trong một thời gian và sau đó chuyển sự nghiệp sang ngành giáo dục và hiện có vị trí khá cao trong ngành.

Mới đây, truyền thông Hồng Kông đưa tin đứa con thứ ba và thứ tư của Trương Bá Chi thực ra là con của cùng một người, và người đàn ông đó chính là diễn viên kiêm MC nổi tiếng người Đài Loan - Hà Mạnh Hoài. Cả hai gặp nhau trong chương trình lãng mạn "Nữ thần lựa chọn" vào năm 2016.

Bên cạnh đó, có tin đồn rằng Trương Bá Chi dự định định cư ở đại lục với người tình Hà Mạnh Hoài. Và cha của Tạ Đình Phong - ông Tạ Hiền sau khi nghe được tin này vội vã đến đại lục tìm con trai để giục anh chủ động tranh giành quyền nuôi hai con Tạ Chấn Nam (Lucas) và Tạ Chấn Hiên (Quintus). Vụ việc này đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi và thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng của dân tình.

Trương Bá Chi, với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp, thường xuyên phải làm việc ở Đại lục, đối với cô, việc chuyển đến Đại lục không phải là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, vấn đề là cô dự định chuyển đi cùng ba đứa con của mình, điều này khiến Tạ Hiền rất bất mãn và lo lắng. Ông cho rằng nếu cháu trai rời khỏi tầm mắt của mình, có thể bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí có thể phải đổi họ theo bố dượng, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nối dõi của nhà họ Tạ.

Không chỉ vậy, Vương Phi đã từng nói rõ rằng cô sẽ không tái hôn và sinh con nữa, vì vậy hy vọng của gia đình Tạ chỉ có thể đặt vào hai đứa cháu của họ. Nếu con trai của Tạ Đình Phong đổi họ, quyền thừa kế của nhà họ Tạ có thể bị đe dọa rất lớn. Do đó, Tạ Hiền và Tạ Đình Phong rất lo lắng về tình huống này.

Hiện tại, phía Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn chưa chính thức lên tiếng trước nghi vấn này.