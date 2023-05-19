Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong

Sao quốc tế 19/05/2023 11:50

Thời thanh xuân, cô là cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài trong trẻo, thanh khiết và đôi mắt hút hồn, là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương".

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô chính thức gia nhập làng giải trí khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hong Kong tìm kiếm cơ hội nổi tiếng vào năm 17 tuổi. Thời thiếu nữ, Trương Bá Chi là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương". Thuở đó cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 1

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 2
Trong những năm 1990-2000, Trương Bá Chi được coi là một trong những biểu tượng sắc đẹp của nền điện ảnh Hong Kong - Ảnh: Internet

Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn đầu tay được khen ngợi, Trương Bá Chi đã tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh, cô đã giành Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 3

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 4
Thời thiếu nữ, Trương Bá Chi hút hồn người đối diện bởi vẻ ngoài trong trẻo, thanh khiết - Ảnh: Internet

Đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000, Trương Bá Chi khiến bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến bởi vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ với người hâm mộ, ngay cả Trương Bá Chi cũng tự tin với nhan sắc của mình, thậm chí cô còn có câu nói nổi tiếng: "Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi".

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 5

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 6
Cô có nét lông mày thanh tú cùng đôi mắt sáng - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, những hình ảnh thuở mới gia nhập làng giải trí của mỹ nhân xứ Hương Cảng lại được dân tình rầm rộ truyền tay nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc Trương Bá Chi chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video chơi cùng con gái của em gái. Trong video, hai bác cháu chơi vô cùng vui vẻ, vẻ xinh xắn của cô bé cũng khiến mọi người yêu thích.

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 7

Rụng tim trước nhan sắc của Trương Bá Chi thuở mới vào nghề, xứng danh đệ nhất ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong - Ảnh 8
Nhiều người ngay lập tức tò mò nếu Trương Bá Chi có con gái chắc hẳn cũng sẽ xinh đẹp lắm. Hiện tại, Trương Bá Chi chỉ có 3 cậu con trai - Ảnh: Internet

Nhìn những tấm ảnh thiếu nữ diệu hiền, ngây thơ, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa tượng đài nhan sắc thập niên 1990-2000 đã từng làm khuynh đảo nền điện ảnh Hong Kong một thời. 

 

 

 

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