Động thái của Tạ Đình Phong khi rộ tin đồn Vương Phi đang mang bầu con của mình

Trước đó, Vương Phi và Tạ Đình Phong bị bắt gặp cùng nhau đến Hồng Kông, sau đó họ lại cùng nhau xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh, điều này cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt đẹp. Đây không phải lần đầu Vương Phi vướng vào tin đồn mang thai cho người tình Tạ Đình Phong. Nhiều năm trở lại đây, cặp đôi liên tục bị đồn có con chung, bất chấp việc chưa kết hôn, tuy nhiên, sau đó cư dân mạng đều nhận ra đó chỉ là tin đồn.

Gần đây, một số cư dân mạng tình cờ bắt gặp Vương Phi vừa xuống xe buýt chở ra máy bay có một phụ tá bên cạnh giúp xách hành lý. Nữ nghệ sĩ mặc giản dị, đi giày bệt và trông hơi phờ phạc. Tuy nhiên, khi nhìn nghiêng, phần bụng dưới của Vương Phi nhô cao khiến người nhìn nghi cô đang mang bầu. Đặc biệt, một cư dân mạng này càng tin nữ ca sĩ đang mang bầu khi chỉ ra rằng Vương Phi để mặt mộc không trang điểm , thậm chí còn đi giày bệt, đồ vật nặng được bảo mẫu bên cạnh mang.

Ngay khi Vương Phi vướng nghi vấn mang bầu với Tạ Đình Phong thì mới đây, Trương Bá Chi gây chú ý khi đăng ảnh con trai cả lên trang cá nhân. Bức ảnh đầy cảm xúc của cậu con trai cả Lucas (Tạ Trấn Hiên) được đánh giá là giống bố Tạ Đình Phong nhiều hơn so với em trai. Cậu bé cũng sở hữu vẻ ngoài lãng tử của bố. Theo truyền thông, Lucas có năng khiếu nghệ thuật, yêu thích đánh đàn. Tính cách của Lucas trầm lặng, ít nói và có phần giống Tạ Đình Phong dù hai cha con không sống cùng nhau.

Không lâu sau khi Trương Bá Chi đăng ảnh về con trai cả, Tạ Đình Phong cũng bất ngờ đăng video một đứa trẻ đang chơi trống lên mạng và viết: "Khi nhìn thấy đứa trẻ này, bạn có đôi khi nghĩ về chính mình khi còn nhỏ không?".

Sau khi xem bài đăng của cả hai, nhiều cư dân mạng đã nghi rằng động thái của Tạ Đình Phong như muốn khen ngợi con trai cả giống mình, đồng thời cho thấy anh vẫn là người luôn hướng về các con dù bị mang tiếng là người vô trách nhiệm.

Vương Phi và Tạ Đình Phong đều rất giàu có, độc lập tài chính với đối phương. Với vị thế Thiên hậu đình đám Cbiz, Vương Phi thu bộn tiền từ hoạt động âm nhạc và làm đại diện cho các nhãn hàng. Năm 2011, cô từng lọt top ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất Đại lục của Forbes với 136 triệu NDT (466 tỷ đồng).

Trong khi đó, theo HK01, Tạ Đình Phong sở hữu khối tài sản khoảng 150 triệu USD (3.551 tỷ đồng). Ngoài nguồn thu nhập từ nhiều lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, kinh doanh, đầu tư…, nam tài từ họ Tạ còn sở hữu một công ty hiệu ứng đặc biệt có tên PO (Post Production Office Limited) là đối tác của nhiều nhà sản xuất phim.

Với số tài sản khủng cả hai đang sở hữu, có thể thấy Vương Phi và Tạ Đình Phong đến với nhau vì tình yêu thật sự chứ không phải vì tiền bạc, vật chất. Họ thoải mái lựa chọn khoang phổ thông để trải nghiệm cuộc sống như những cặp đôi bình thường khi rời xa hào quang sân khấu và sự nổi tiếng.