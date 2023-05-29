Mới 17 tuổi, con gái Vương Phi khoe thần thái 'không phải dạng vừa' khiến netizen không khỏi 'điêu đứng'

Trong ảnh, con gái Vương Phi diện áo sơ mi trắng, tóc dài thướt tha ra dáng thiếu nữ. Thế nhưng điều khiến công chúng ấn tượng hơn cả chính là ánh mắt sắc lẹm cùng thần thái đầy khí chất của Lý Yên khi nhìn vào ống kính máy ảnh.

Mới đây, vào ngày 27/5, Lý Yên - con gái Vương Phi và Lý Á Bằng đã đón sinh nhật tuổi 17 của mình. Nhân dịp này, Lý Yên có chia sẻ khoảnh khắc chụp chân dùng đầy ấn tượng và thần thái lên mạng. Bức ảnh của Lý Yên nhan chóng gây bão mạng xã hội.

Lý Yên, sinh năm 2006 là con gái ruột của cặp sao nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ nên cô nàng được truyền thông quan tâm đặc biệt ngay từ khi mới chào đời.

Lý Á Bằng và Vương Phi luôn dành cho con gái những điều tốt đẹp nhất, ủng hộ mọi sở thích của Lý Yên. Khi cặp đôi ly hôn vào năm 2013, Lý Á Bằng nhận quyền nuôi và chăm sóc con gái trong khi Vương Phi dành thời gian tận hưởng tình yêu với "phi công trẻ" Tạ Đình Phong.

Hình ảnh đời thường đáng yêu của cô nàng Lý Yên

Năm 2019, Lý Yên được mẹ cho đi du học tại Thụy Sĩ khi vừa hoàn tất chương trình học tiểu học tại Trung Quốc. Ngôi trường mà Lý Yên theo học là một trong những trường tư thục nổi tiếng thế giới, Collège Alpin Beau Soleil, được thành lập vào năm 1910 và có mức học phí thuộc hàng đắt nhất thế giới.

Lý Yên được mẹ cho đi du học từ khi tốt nghiệp tiểu học

Trên mạng xã hội, con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi cũng là tâm điểm khi thường đăng tải những hình ảnh sành điệu bên bạn bè tại nước ngoài. Dù là học sinh cấp hai nhưng cô bé đã "đắp" hàng hiệu, xuất hiện tại các cửa hàng cao cấp, tụ tập thường xuyên cùng bạn bè trong thời gian sống tại Thụy Sĩ.

Lý Yên bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ

Lý Á Bằng từng chia sẻ, anh không muốn Lý Yên gia nhập làng giải trí. Song, từ nhỏ, Lý Yên đã được cha mẹ cho theo học nhạc, ca hát, vẽ tranh. Cô không ít lần thể hiện khả năng ca hát ở những buổi tiệc tùng và bộc lộ chất "nghệ" trong người.