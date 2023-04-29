Hình ảnh Đậu Duy lôi thôi, xuống sắc ăn mì trong quán bình dân khiến một số cư dân mạng chỉ trích Vương Phi vì giàu có nhưng không giúp đỡ chồng cũ đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 28/4, HK01 đưa tin một cư dân mạng tình cờ bắt gặp Đậu Duy ngồi ăn mì một mình trong quán và đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Trong ảnh, Đậu Duy mặc trang phục trông cũ kỹ, bạc màu. Mái tóc muối tiêu lộn xộn như lâu ngày chưa cắt. Anh ăn một bát mì giá rẻ, không nhìn ra được phong thái của ca sĩ nổi tiếng một thời. Đậu Duy ngồi ăn mì một mình trong quán với giá rẻ - Ảnh: Weibo Bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều người nhận xét anh trông khá tội nghiệp, xuống sắc khó nhận ra. Số khác suy đoán Đậu Duy đã hết thời nên cuộc sống khó khăn. Cư dân mạng thậm chí chỉ trích Vương Phi giàu có nhưng không giúp đỡ chồng cũ lúc anh sa cơ lỡ vận.

Nhiều người suy đoán Đậu Duy đã hết thời nên cuộc sống khó khăn - Ảnh: Weibo Vương Phi từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với nam ca sĩ Đậu Duy - biểu tượng nhạc rock một thời của Trung Quốc. Khi phải lòng mỹ nhân họ Vương, Đậu Duy đã không ngần ngại bỏ bạn gái Khương Hân để toàn tâm toàn ý ở bên người đẹp. Năm 1996, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Vương Phi rời Hong Kong đến Bắc Kinh (Trung Quốc) sinh sống cùng Đậu Duy. Năm 1997, cô sinh con gái Đậu Tĩnh Đồng. Vương Phi từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với nam ca sĩ Đậu Duy - biểu tượng nhạc rock một thời của Trung Quốc - Ảnh: Internet

Vương Phi trở lại Hong Kong làm việc sau sinh. Hai vợ chồng thường xuyên xa nhau khiến hôn nhân của họ đối diện thử thách về sự chung thủy. Một lần, Vương Phi về nhà mà không báo trước và bắt gặp Đậu Duy cùng nữ nhiếp ảnh gia Cao Nguyên đang tình tứ. Nữ ca sĩ không tha thứ cho chồng, hai người ly hôn năm 1999, con gái ở với mẹ. Hai vợ chồng thường xuyên xa nhau khiến hôn nhân của họ đối diện thử thách về sự chung thủy - Ảnh: Internet Đậu Duy hiện tại xuống sắc thấy rõ - Ảnh: Internet Đậu Duy sống độc thân sau hai lần hôn nhân thất bại. Vợ cũ của anh - Vương Phi - sau đó cũng kết hôn rồi lại ly dị. Hiện Vương Phi yêu Tạ Đình Phong - tài tử kém cô 11 tuổi. Hiện Vương Phi yêu Tạ Đình Phong - tài tử kém cô 11 tuổi - Ảnh: Internet Sở hữu giọng hát trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc được khen ngợi hết lời, giọng ca 50 tuổi nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng nhạc - Ảnh: Internet Sinh ra tại Trung Quốc nhưng Hồng Kông mới là cái nôi giúp nữ ca sĩ sinh năm 1969 thăng hoa trong sự nghiệp âm nhạc. Chính làng nhạc xứ Hương cảng đã đưa Vương Phi từ một cô gái yêu thích ca hát trở thành một cá tính âm nhạc khác biệt, khó mà nhầm lẫn với nhiều tên tuổi cùng thời. Sở hữu giọng hát trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc được khen ngợi hết lời, giọng ca 50 tuổi nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng nhạc với những ca khúc đình đám như: Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, Khai tâm nhãn lệ…

Động thái của Tạ Đình Phong khi rộ tin đồn Vương Phi đang mang bầu con của mình Gần đây, loạt ảnh của Vương Phi đang trở thành tâm điểm chú ý khi nữ nghệ sĩ vướng nghi vấn mang bầu với Tạ Đình Phong.

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