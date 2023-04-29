Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân

Sao quốc tế 29/04/2023 10:51

Hình ảnh Đậu Duy lôi thôi, xuống sắc ăn mì trong quán bình dân khiến một số cư dân mạng chỉ trích Vương Phi vì giàu có nhưng không giúp đỡ chồng cũ đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 28/4, HK01 đưa tin một cư dân mạng tình cờ bắt gặp Đậu Duy ngồi ăn mì một mình trong quán và đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Trong ảnh, Đậu Duy mặc trang phục trông cũ kỹ, bạc màu. Mái tóc muối tiêu lộn xộn như lâu ngày chưa cắt. Anh ăn một bát mì giá rẻ, không nhìn ra được phong thái của ca sĩ nổi tiếng một thời.

Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân - Ảnh 1
 Đậu Duy ngồi ăn mì một mình trong quán với giá rẻ - Ảnh: Weibo

Bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn trực tuyến. Nhiều người nhận xét anh trông khá tội nghiệp, xuống sắc khó nhận ra. Số khác suy đoán Đậu Duy đã hết thời nên cuộc sống khó khăn. Cư dân mạng thậm chí chỉ trích Vương Phi giàu có nhưng không giúp đỡ chồng cũ lúc anh sa cơ lỡ vận.

Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân - Ảnh 2
Nhiều người suy đoán Đậu Duy đã hết thời nên cuộc sống khó khăn - Ảnh: Weibo

Vương Phi từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với nam ca sĩ Đậu Duy - biểu tượng nhạc rock một thời của Trung Quốc. Khi phải lòng mỹ nhân họ Vương, Đậu Duy đã không ngần ngại bỏ bạn gái Khương Hân để toàn tâm toàn ý ở bên người đẹp. Năm 1996, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Vương Phi rời Hong Kong đến Bắc Kinh (Trung Quốc) sinh sống cùng Đậu Duy. Năm 1997, cô sinh con gái Đậu Tĩnh Đồng. 

Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân - Ảnh 3
Vương Phi từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với nam ca sĩ Đậu Duy - biểu tượng nhạc rock một thời của Trung Quốc - Ảnh: Internet

Vương Phi trở lại Hong Kong làm việc sau sinh. Hai vợ chồng thường xuyên xa nhau khiến hôn nhân của họ đối diện thử thách về sự chung thủy. Một lần, Vương Phi về nhà mà không báo trước và bắt gặp Đậu Duy cùng nữ nhiếp ảnh gia Cao Nguyên đang tình tứ. Nữ ca sĩ không tha thứ cho chồng, hai người ly hôn năm 1999, con gái ở với mẹ. 

Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân - Ảnh 4
Hai vợ chồng thường xuyên xa nhau khiến hôn nhân của họ đối diện thử thách về sự chung thủy - Ảnh: Internet
Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân - Ảnh 5
Đậu Duy hiện tại xuống sắc thấy rõ - Ảnh: Internet

Đậu Duy sống độc thân sau hai lần hôn nhân thất bại. Vợ cũ của anh - Vương Phi - sau đó cũng kết hôn rồi lại ly dị. Hiện Vương Phi yêu Tạ Đình Phong - tài tử kém cô 11 tuổi.

Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân - Ảnh 6
Hiện Vương Phi yêu Tạ Đình Phong - tài tử kém cô 11 tuổi - Ảnh: Internet
Diva Vương Phi bất ngờ gây tranh cãi gay gắt chỉ vì... chồng cũ phải ăn mì trong quán bình dân - Ảnh 7
Sở hữu giọng hát trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc được khen ngợi hết lời, giọng ca 50 tuổi nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng nhạc - Ảnh: Internet

Sinh ra tại Trung Quốc nhưng Hồng Kông mới là cái nôi giúp nữ ca sĩ sinh năm 1969 thăng hoa trong sự nghiệp âm nhạc. Chính làng nhạc xứ Hương cảng đã đưa Vương Phi từ một cô gái yêu thích ca hát trở thành một cá tính âm nhạc khác biệt, khó mà nhầm lẫn với nhiều tên tuổi cùng thời. Sở hữu giọng hát trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc được khen ngợi hết lời, giọng ca 50 tuổi nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng nhạc với những ca khúc đình đám như: Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, Khai tâm nhãn lệ…

Động thái của Tạ Đình Phong khi rộ tin đồn Vương Phi đang mang bầu con của mình

Động thái của Tạ Đình Phong khi rộ tin đồn Vương Phi đang mang bầu con của mình

Gần đây, loạt ảnh của Vương Phi đang trở thành tâm điểm chú ý khi nữ nghệ sĩ vướng nghi vấn mang bầu với Tạ Đình Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Phi vương phi và chồng cũ tin tức sao hoa ngữ Tin tức giải trí cuộc sống sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Động thái của Tạ Đình Phong khi rộ tin đồn Vương Phi đang mang bầu con của mình

Động thái của Tạ Đình Phong khi rộ tin đồn Vương Phi đang mang bầu con của mình

Bắt gặp Vương Phi đi xe buýt, nhan sắc như thế nào mà gây chú ý ở tuổi 54?

Bắt gặp Vương Phi đi xe buýt, nhan sắc như thế nào mà gây chú ý ở tuổi 54?

Phản ứng của Lý Á Bằng trước tin tức Vương Phi công khai thể hiện tình cảm với Tạ Đình Phong

Phản ứng của Lý Á Bằng trước tin tức Vương Phi công khai thể hiện tình cảm với Tạ Đình Phong

Hậu tin đồn chia tay, Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức dẹp tan hoài nghi chỉ với một hành động

Hậu tin đồn chia tay, Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức dẹp tan hoài nghi chỉ với một hành động

Trương Bá Chi: 'Tôi vẫn luôn chúc phúc cho Tạ Đình Phong và Vương Phi từ những ngày đầu tiên''

Trương Bá Chi: 'Tôi vẫn luôn chúc phúc cho Tạ Đình Phong và Vương Phi từ những ngày đầu tiên''

Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng

Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê