Tạ Đình Phong bất ngờ tiết lộ 3 điểm mà Vương Phi không sánh được với Trương Bá Chi

Vương Phi - Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi là tam giác tình yêu luôn khiến khán giả quan tâm.

Mối quan hệ giữa Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã rạn nứt trong một thời gian dài, tình yêu và sự thù hận của ba người luôn khiến mọi người bên ngoài liên tục đồn đoán, tò mò. Khi Tạ Đình Phong còn trẻ, anh ấy và Vương Phi yêu nhau say đắm, nhưng có thông tin cho rằng Trương Bá Chi đã can thiệp và khiến họ chia tay. Cuối cùng, Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng và sinh ra Lý Yên. Năm sau Tạ Đình Phong cũng kết hôn với Trương Bá Chi. Mối tình tay ba của Tạ Đình Phong khiến khán giả hết sức quan tâm Nhưng hôn nhân của cả hai kéo dài chỉ được vài năm thì Tạ Đình Phong tuyên bố chia tay vào năm 2012. Năm 2013, Vương Phi và Lý Á Bằng cũng kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm của họ. Tạ Đình Phong và Vương Phi sau đó đã tái hợp với nhau.

Triệu Vy gặp Tạ Đình Phong khi họ đóng phim "Ngọc Quan Âm", hai người là bạn bè nhiều năm, có lần Triệu Vy tham gia chương trình của Tạ Đình Phong, vì uống rượu có chút phấn khích nên cô đã hỏi thẳng Tạ Đình Phong: 'Có điều gì mà Vương Phi thua kém Trương Bá Chi không?'. Về vấn đề này, Tạ Đình Phong cũng thẳng thắn trả lời rằng Trương Bá Chi có ba điều mà Vương Phi không thể làm được: 'Ngoại hình, lòng hiếu thảo và tinh thần trách nhiệm'. Tạ Đình Phong từng nhận xét về Vương Phi: 'Cô ấy chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Cô ấy là một phụ nữ cao quý/. Tạ Đình Phong từng thẳng thắn trả lời Trương Bá Chi có ba điều mà Vương Phi không thể làm được Còn Trương Bá Chi là một cô gái có vẻ ngoài sành điệu và tính cách nhí nhảnh, khi cùng Tạ Đình Phong về nhà gặp bố mẹ lần đầu tiên, cô đã cung kính bưng trà mời bố mẹ chồng, thậm chí còn nói với Tạ Đình Phong: 'Vợ có thể có nhiều, cha mẹ chỉ có một. Vì vậy con cái phải nghe lời và báo hiếu cha mẹ'. Tạ Đình Phong rất cảm động trước những gì Trương Bá Chi nói. Và sau khi chia tay, Trương Bá Chi vẫn thường đưa các con đến thăm ông Tạ Hiền - bố của Tạ Đình Phong.

Vương Phi Trương Bá Chi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chính thức ly hôn vào năm 2012, sau 6 năm chung sống. Thời điểm ấy, nguyên nhân được cả hai đưa ra là “không còn chung quan điểm nuôi dạy con”. Suốt những năm qua, đời sống riêng tư của họ vẫn tốn không ít giấy mực của báo chí. Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chính thức ly hôn vào năm 2012, sau 6 năm chung sống Trong khi Tạ Đình Phong nhiều lần đã bị "tố" vô trách nhiệm, không đoái hoài gì tới con cái thì Trương Bá Chi chiếm được sự đồng cảm khi vất vả làm việc, một mình nuôi con nhỏ.

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