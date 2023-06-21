"Nữ hoàng nước mắt" Trương Ngọc Yến 25 năm không scandal, U60 vẫn sở hữu nét đẹp thiếu nữ

Trương Ngọc Yến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp với loạt vai diễn được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ. Thậm chí, cô còn được truyền thông ca tụng là 'đệ nhất mỹ nhân Đài Loan'.

Trương Ngọc Yến năm nay 57 tuổi. Cô bắt đầu vào nghề từ năm 1990. Không chỉ xinh đẹp, Trương Ngọc Yến còn có tài nhập vai xuất sắc. Trương Ngọc Yến được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều dự án lớn Khi Trương Ngọc Yến vừa tốt nghiệp đã được mời làm đóng trong bộ phim "Mạt Đại Nữ Nhi Tình", hợp tác với Mã Cảnh Đào, Lam Khiết Anh. Bộ phim vừa lên sóng đã tạo được tiếng vang lớn. và cũng giúp Trương Ngọc Yến trở thành Thị hậu Kim Chung nhờ vào vai diễn đầu tay. Ngoài ra, cô cũng ghi dấu trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng như "Nhà Có Cô Vợ Tiên", "Hoan Hỉ Lâu", "Hồng Lâu Mộng" bản Đài Loan, "Kinh Thế Tân Nương", "Thanh Xà Ngoại Truyện", "Bao Thanh Thiên" (1993), "Nàng dâu vĩ đại"....

Vẻ ngoài đáng yêu và quyến rũ của Trương Ngọc Yến trên màn ảnh đã thu hút rất nhiều khán giả, và hầu hết các vai cô đóng đều là những người phụ nữ hiền lành, tảo tần nhưng lại gặp nhiều đau khổ. Mặc dù vậy, Trương Ngọc Yến nói rằng cô ấy chưa bao giờ rơi nước mắt trong cuộc đời mình. Trương Ngọc Yến thường vào những vai diễn có xu bi tình Về chuyện tình cảm, Trương Ngọc Yến khi còn trẻ chỉ công khai yêu một lần đó là với nam diễn viên Tạ Tổ Vũ, mối quan hệ này có thể là vì lý do cá nhân của cô ấy, hoặc cũng có thể là vì lý do công việc. Nhưng cuối cùng hai người đã chia tay trong hòa bình sau 3 năm bên nhau, và không có tin đồn nào về mối quan hệ khác của Trương Ngọc Yến kể từ đó.

Trương Ngọc Yến khi còn trẻ chỉ công khai yêu một lần đó là với nam diễn viên Tạ Tổ Vũ Đáng tiếc, thành công của sự nghiệp vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Trương Ngọc Yến. Cô luôn khao khát có được bờ vai vững chãi để nương tựa nhưng ông trời lại quá đỗi khắc nghiệt với Trương Ngọc Yến. Có lẽ, vì nhận ra mình quá thiên vị cho người đẹp này nên ông trời đã lấy đi sự hạnh phúc trên đường tình duyên của cô. Nhan sắc tuổi 57 của nữ diễn viên Mong chờ hoài vẫn chẳng được như ý, Trương Ngọc Yến cũng dần trở nên "Phật hệ". Cô từng bình thản chia sẻ với phóng viên: 'Đến tận bây giờ tôi vẫn không gặp được người đàn ông có thể gửi gắm cuộc đời. Hơn nữa, tôi không sốt ruột chuyện sinh con!'. Dù bước sang tuổi 57, "cô vợ quốc dân" vẫn xinh đẹp như thuở nào, khiến người ta xuýt xoa mãi. Không vướng bận chuyện gia đình, Trương Ngọc Yến dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống độc thân. Cô đi du lịch nhiều nơi, rèn luyện thể thao và bảo dưỡng sức khỏe. Có lẽ nhờ thế mà dù đã bước sang tuổi 57, "cô vợ quốc dân" vẫn xinh đẹp như thuở nào, khiến người ta xuýt xoa mãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-nuoc-mat-truong-ngoc-yen-25-nam-khong-scandal-u60-van-so-huu-net-ep-thieu-nu-594367.html