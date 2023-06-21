Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác

Sau thành công của Trần Tình Lệnh gây sốt ở khu vực Châu Á, sự nghiệp của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đều 'lên hương' trông thấy. Từ những diễn viên non trẻ, ít tên tuổi, bộ đôi vụt sáng trở thành những tài tử được săn đón hàng đầu, liên tục góp mặt trong các dự án được đầu tư khủng.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước việc Vương Nhất Bác đã thay đổi tên các tác phẩm tiêu biểu của mình trên bio. Không còn tên các bộ phim truyền hình như Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới hay Trần Tình Lệnh. Nam diễn viên đã đổi thành tên các bộ phim điện ảnh gần đây của mình bao gồm Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt như để đánh dấu sự chuyển mình của bản thân.

Vì chuyện này, cái tên Trần Tình Lệnh đã nhanh chóng leo lên top hot search. Nhiều người đã đặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên bàn cân và cho rằng Vương Nhất Bác đang rũ bỏ Trần Tình Lệnh - bộ phim đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả. Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn để tên phim trên bio dù đã tham gia diễn xuất trong nhiều phim khác. Hiện tại, phía Vương Nhất Bác chưa lên tiếng về vụ việc này.

Vương Nhất Bác là diễn viên thuộc lứa 95 đông fan bậc nhất ở mảng phim truyền hình, phim chiếu mạng. Trong 2 năm gần đây, Vương Nhất Bác bắt đầu thử sức trên màn ảnh rộng với các tác phẩm điện ảnh và đều đạt doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng.

Ngoài phim ảnh, Vương Nhất Bác còn khá thành công ở lĩnh vực âm nhạc. Theo The Paper đưa tin, nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong showbiz Trung Quốc.

Ở lĩnh vực quảng cáo, Vương Nhất Bác được nhiều thương hiệu “chọn mặt gửi vàng". Hiện anh đang là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế Chanel, cũng như hàng chục nhãn hàng trong nước.