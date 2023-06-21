Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 21/06/2023 12:08

Mới đây, dự án Trần Tình Lệnh bất ngờ lên top tìm kiếm vì một lý do liên quan đến nam chính Vương Nhất Bác.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh gây sốt ở khu vực Châu Á, sự nghiệp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều 'lên hương' trông thấy. Từ những diễn viên non trẻ, ít tên tuổi, bộ đôi vụt sáng trở thành những tài tử được săn đón hàng đầu, liên tục góp mặt trong các dự án được đầu tư khủng.

Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước việc Vương Nhất Bác đã thay đổi tên các tác phẩm tiêu biểu của mình trên bio. Không còn tên các bộ phim truyền hình như Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới hay Trần Tình Lệnh. Nam diễn viên đã đổi thành tên các bộ phim điện ảnh gần đây của mình bao gồm Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt như để đánh dấu sự chuyển mình của bản thân.

Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác - Ảnh 2

Vì chuyện này, cái tên Trần Tình Lệnh đã nhanh chóng leo lên top hot search. Nhiều người đã đặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên bàn cân và cho rằng Vương Nhất Bác đang rũ bỏ Trần Tình Lệnh - bộ phim đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả. Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn để tên phim trên bio dù đã tham gia diễn xuất trong nhiều phim khác. Hiện tại, phía Vương Nhất Bác chưa lên tiếng về vụ việc này.

Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác - Ảnh 3

Vương Nhất Bác là diễn viên thuộc lứa 95 đông fan bậc nhất ở mảng phim truyền hình, phim chiếu mạng. Trong 2 năm gần đây, Vương Nhất Bác bắt đầu thử sức trên màn ảnh rộng với các tác phẩm điện ảnh và đều đạt doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng.

Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác - Ảnh 4

Ngoài phim ảnh, Vương Nhất Bác còn khá thành công ở lĩnh vực âm nhạc. Theo The Paper đưa tin, nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong showbiz Trung Quốc.

Trần Tình Lệnh bất ngờ lên hot search vì một lý do liên quan đến Vương Nhất Bác - Ảnh 5

Ở lĩnh vực quảng cáo, Vương Nhất Bác được nhiều thương hiệu “chọn mặt gửi vàng". Hiện anh đang là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế Chanel, cũng như hàng chục nhãn hàng trong nước.

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Mới đây, trong một sự kiện thời trang, khoảnh khắc Vương Nhất Bác nắm tay Châu Tấn cùng trượt băng khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Trần Tình Lệnh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Vương Nhất Bác công khai 'tay trong tay' đầy tình cảm với 'Tam kim Ảnh hậu' Châu Tấn

Couple Trương Tịnh Nghi - Phạm Thừa Thừa chính thức đánh bại Vương Nhất Bác trên đường đua màn ảnh rộng

Couple Trương Tịnh Nghi - Phạm Thừa Thừa chính thức đánh bại Vương Nhất Bác trên đường đua màn ảnh rộng

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

Vương Nhất Bác lộ 'rổ hint' hẹn hò với một mỹ nhân kém tiếng?

Vương Nhất Bác lộ 'rổ hint' hẹn hò với một mỹ nhân kém tiếng?

Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương

Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và ảnh đế Hoàng Bột công bố thời điểm ra mắt chính thức, fan hâm mộ bật chế độ hóng chờ một điều?

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và ảnh đế Hoàng Bột công bố thời điểm ra mắt chính thức, fan hâm mộ bật chế độ hóng chờ một điều?

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 46 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 46 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu