Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi

Sao quốc tế 21/06/2023 09:41

Viêm Á Luân đăng bài xin lỗi hot boy mạng Khâu Diệu Nhạc, đồng thời giải thích về việc bị tố quấy rối tình dục, cưỡng ép bạn trai quay video nhạy cảm.

Vào ngày 21/6, Viêm Á Luân đã thừa nhận từng hẹn hò và quan hệ tình dục với Khâu Diệu Nhạc khi anh này mới 17 tuổi. Viêm Á Luân đã chu cấp cho Khâu Diệu Nhạc, giúp đỡ trong công việc. Tuy nhiên, Khâu Diệu Nhạc phát hiện Viêm Á Luân ngoại tình, dẫn đến cãi vã chia tay trong ồn ào.

"Cảm ơn Diệu Nhạc đã nói ra, cho tôi đối mặt với 'quả bom hẹn giờ' mà tôi luôn sợ hãi. Tôi có nhiều sai lệch và méo mó trong các mối quan hệ bởi tôi là một kẻ điên cuồng trong tình yêu. Khi bước vào một đoạn tình cảm, tôi thường đánh mất chính mình", Viêm Á Luân viết.

Viêm Á Luân chia sẻ rằng việc các video nhạy cảm bị phát tán từ năm 2018 là do anh sửa điện thoại và vô tình bị lộ. Nam ca sĩ đã yêu cầu luật sư cố gắng gỡ các video trên mạng xã hội với khả năng tốt nhất vào thời điểm đó.

Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Viêm Á Luân chia sẻ việc bị phát tán video, hình ảnh nhạy cảm làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Khâu Diệu Nhạc luôn khiến anh cảm thấy bất an, tinh thần bị tra tấn. Nam diễn viên phim Thơ ngây xin lỗi bạn trai cũ và muốn bù đắp cho Khâu Diệu Nhạc.

 

Trước đó, Khâu Diệu Nhạc đăng tải tin nhắn trao đổi giữa anh với nam diễn viên Đài Loan. Viêm Á Luân cầu xin Diệu Nhạc âm thầm giải quyết mọi chuyện. Tài tử phim Thơ ngây cho biết không đủ dũng khí để thừa nhận hành vi sai trái của mình trước tòa.

"Ngô Diệc Phàm ngồi tù rồi, người tiếp theo chắc là anh đó Viêm Á Luân. Tất cả những gì anh làm, anh có biết người bị hại mất bao lâu mới chữa lành được hay không? Tôi e là anh không biết đâu. Đừng có đóng giả làm người tốt nữa. Anh không xứng với tình cảm của người hâm mộ", Khâu Diệu Nhạc thể hiện sự bức xúc.

Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi - Ảnh 2

Phong trào #Metoo bùng nổ tại Đài Loan sau khi loạt phim thuộc đề tài xã hội như Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác, Con của bạn không phải con của bạn, Chính trường nổi sóng gây tiếng vang. Giới giải trí Đài Loan cũng không ngoại lệ khi nhiều nạn nhân bị người nổi tiếng lạm dụng tình dục lần lượt lên tiếng tố cáo.

Trước Viêm Á Luân, diễn viên Hứa Kiệt Huy, Hựu Thăng hay Hoàng Tử Giảo đều bị vạch trần hành vi sai trái với phụ nữ. Họ đều thú nhận lỗi lầm và chịu sự tẩy chay từ công chúng.

 

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Viêm Á Luân quấy rối, xâm hại tình dục một thiếu niên 17 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Viêm Á Luân Viêm Á Luân xâm hại phim của Viêm Á Luân sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ

'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ

Cặp đôi thanh xuân vườn trường đang 'hot rần rần' trên màn ảnh Hoa ngữ

Cặp đôi thanh xuân vườn trường đang 'hot rần rần' trên màn ảnh Hoa ngữ

Cảnh sát Đài Loan chính thức lên tiếng về việc chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm

Cảnh sát Đài Loan chính thức lên tiếng về việc chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm

Hoàng Cảnh Du và vợ cũ chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, bạo lực gia đình

Hoàng Cảnh Du và vợ cũ chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, bạo lực gia đình

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 49 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 49 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu