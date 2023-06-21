Viêm Á Luân lên tiếng thừa nhận quan hệ tình ái với bạn trai 17 tuổi

"Cảm ơn Diệu Nhạc đã nói ra, cho tôi đối mặt với 'quả bom hẹn giờ' mà tôi luôn sợ hãi. Tôi có nhiều sai lệch và méo mó trong các mối quan hệ bởi tôi là một kẻ điên cuồng trong tình yêu. Khi bước vào một đoạn tình cảm, tôi thường đánh mất chính mình", Viêm Á Luân viết.

Vào ngày 21/6, Viêm Á Luân đã thừa nhận từng hẹn hò và quan hệ tình dục với Khâu Diệu Nhạc khi anh này mới 17 tuổi. Viêm Á Luân đã chu cấp cho Khâu Diệu Nhạc, giúp đỡ trong công việc. Tuy nhiên, Khâu Diệu Nhạc phát hiện Viêm Á Luân ngoại tình, dẫn đến cãi vã chia tay trong ồn ào.

Viêm Á Luân chia sẻ rằng việc các video nhạy cảm bị phát tán từ năm 2018 là do anh sửa điện thoại và vô tình bị lộ. Nam ca sĩ đã yêu cầu luật sư cố gắng gỡ các video trên mạng xã hội với khả năng tốt nhất vào thời điểm đó.

Bên cạnh đó, Viêm Á Luân chia sẻ việc bị phát tán video, hình ảnh nhạy cảm làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Khâu Diệu Nhạc luôn khiến anh cảm thấy bất an, tinh thần bị tra tấn. Nam diễn viên phim Thơ ngây xin lỗi bạn trai cũ và muốn bù đắp cho Khâu Diệu Nhạc.

Trước đó, Khâu Diệu Nhạc đăng tải tin nhắn trao đổi giữa anh với nam diễn viên Đài Loan. Viêm Á Luân cầu xin Diệu Nhạc âm thầm giải quyết mọi chuyện. Tài tử phim Thơ ngây cho biết không đủ dũng khí để thừa nhận hành vi sai trái của mình trước tòa.

"Ngô Diệc Phàm ngồi tù rồi, người tiếp theo chắc là anh đó Viêm Á Luân. Tất cả những gì anh làm, anh có biết người bị hại mất bao lâu mới chữa lành được hay không? Tôi e là anh không biết đâu. Đừng có đóng giả làm người tốt nữa. Anh không xứng với tình cảm của người hâm mộ", Khâu Diệu Nhạc thể hiện sự bức xúc.

Phong trào #Metoo bùng nổ tại Đài Loan sau khi loạt phim thuộc đề tài xã hội như Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác, Con của bạn không phải con của bạn, Chính trường nổi sóng gây tiếng vang. Giới giải trí Đài Loan cũng không ngoại lệ khi nhiều nạn nhân bị người nổi tiếng lạm dụng tình dục lần lượt lên tiếng tố cáo.

Trước Viêm Á Luân, diễn viên Hứa Kiệt Huy, Hựu Thăng hay Hoàng Tử Giảo đều bị vạch trần hành vi sai trái với phụ nữ. Họ đều thú nhận lỗi lầm và chịu sự tẩy chay từ công chúng.