'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ

'Cô ấy là một tài năng âm nhạc lớn và tôi thích xem cô ấy biểu diễn. Lý Vũ Xuân là nhà vô địch của sự sáng tạo, của văn hóa và tuổi trẻ Trung Quốc và là một người phụ nữ Versace đích thực. Một phong cách tự tin và rất thông minh', giám đốc sáng tạo Donatella Versace viết về ngôi sao trên Instagram.

BBC từng vinh danh cô là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc với "hiệu ứng Lý Vũ Xuân"

Hơn 10 năm qua, Lý Vũ Xuân từng bước chinh phục thị trường thời trang xa xỉ. Cô là người đi đầu cho phong cách Androgyny (mang đặc tính của cả nam và nữ) tại Trung Quốc, tiên phong thời trang phi giới tính và tạo ra nhiều xu hướng nổi bật. Mỗi lần người đẹp xuất hiện, người hâm mộ mong chờ xem cô sẽ mặc gì, phối đồ ra sao. BBC từng vinh danh cô là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc với "hiệu ứng Lý Vũ Xuân", vì bất cứ thứ gì cô mặc đều bán hết ngay lập tức.

Phong cách của Lý Vũ Xuân luôn thay đổi

Phong cách của Lý Vũ Xuân luôn thay đổi. Cô chưa từng bó buộc bản thân vào một hình tượng nhất định. Trên sân khấu, khoảnh khắc nữ ca sĩ khoác lên mình thiết kế tông hồng của Balmain hoặc mẫu áo trắng lông vũ từ Gucci được người hâm mộ dành lời khen. Trong khi đó, khi tham dự sự kiện, Lý Vũ Xuân thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, cá tính với trang phục theo phong cách menswear.

Lý Vũ Xuân (1984) là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Trung Quốc. Cô nổi tiếng khi giành giải quán quân trong cuộc thi Super Girls 2005. Tên tuổi Lý Vũ Xuân thêm phủ sóng nhờ những bản hit như Why Me, Say goodbye, Real Love.