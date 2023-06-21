'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ

Trong đêm nhạc ở Thượng Hải, ca sĩ Lý Vũ Xuân - người được mệnh danh "nữ hoàng xa xỉ" khoe vóc dáng chuẩn khi diện thiết kế bó sát, có chi tiết cut-out.

Sohu đưa tin Lý Vũ Xuân khoe vóc dáng thon gọn khi diện áo khoét lưng, quần ống loe. Ở tuổi 39, cô có vòng eo thon gọn. Trang phục tông bạc đến từ thương hiệu Versace. Việc nữ ca sĩ để lộ thân hình khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trước đó, cô thường xuyên diện các mẫu trang phục dáng rộng, phi giới tính. Lý Vũ Xuân khoe vóc dáng thon gọn khi diện áo khoét lưng kheo vòng eo thon gọn tuổi 39 Lý Vũ Xuân là đại sứ toàn cầu của Versace Năm 2023, Lý Vũ Xuân thành đại sứ toàn cầu của Versace. Cô từng ngồi hàng đầu tại show diễn của nhãn hàng tổ chức ở Mỹ hồi tháng 3. 'Phong cách, tự tin và rất thông minh', giám đốc sáng tạo của Versace nhận xét về Lý Vũ Xuân. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Lý Vũ Xuân trở thành gương mặt được các thương hiệu ưu ái nhờ vẻ ngoài phi giới tính. Đồng thời, các món đồ cô mặc sẽ bán hết hàng.

Lý Vũ Xuân là gương mặt được các thương hiệu ưu ái nhờ vẻ ngoài phi giới tính Trong đêm nhạc tại Thượng Hải, Trung Quốc, Lý Vũ Xuân diện cả set đồ từ Gucci. Lý Vũ Xuân được bổ nhiệm làm đại sứ dòng đồng hồ và trang sức của Gucci năm 2016. Thời điểm đó, phong cách cá nhân của cô phù hợp với yêu cầu từ giám đốc sáng tạo lúc bấy giờ Alessandro Michele. Nữ ca sĩ có mối quan hệ lâu dài với Gucci. Cô nàng hiện đang làm đại diện cho rất nhiều nhãn hàng xa xỉ Theo SCMP, hợp đồng mới nhất Lý Vũ Xuân nhận được là trở thành đại sứ toàn cầu mới của Versace cùng minh tinh Anne Hathaway, hồi tháng 4. Trong chiến dịch quảng bá đầu tiên cho nhà mốt Italy, Vũ Xuân diện váy hai dây màu đen, gắn khóa có mặt logo bằng vàng. Versace Trung Quốc thông báo trên Weibo chiến dịch đại diện cho sự nữ tính và tự tin của phụ nữ.

'Cô ấy là một tài năng âm nhạc lớn và tôi thích xem cô ấy biểu diễn. Lý Vũ Xuân là nhà vô địch của sự sáng tạo, của văn hóa và tuổi trẻ Trung Quốc và là một người phụ nữ Versace đích thực. Một phong cách tự tin và rất thông minh', giám đốc sáng tạo Donatella Versace viết về ngôi sao trên Instagram. BBC từng vinh danh cô là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc với "hiệu ứng Lý Vũ Xuân" Hơn 10 năm qua, Lý Vũ Xuân từng bước chinh phục thị trường thời trang xa xỉ. Cô là người đi đầu cho phong cách Androgyny (mang đặc tính của cả nam và nữ) tại Trung Quốc, tiên phong thời trang phi giới tính và tạo ra nhiều xu hướng nổi bật. Mỗi lần người đẹp xuất hiện, người hâm mộ mong chờ xem cô sẽ mặc gì, phối đồ ra sao. BBC từng vinh danh cô là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc với "hiệu ứng Lý Vũ Xuân", vì bất cứ thứ gì cô mặc đều bán hết ngay lập tức. Phong cách của Lý Vũ Xuân luôn thay đổi Phong cách của Lý Vũ Xuân luôn thay đổi. Cô chưa từng bó buộc bản thân vào một hình tượng nhất định. Trên sân khấu, khoảnh khắc nữ ca sĩ khoác lên mình thiết kế tông hồng của Balmain hoặc mẫu áo trắng lông vũ từ Gucci được người hâm mộ dành lời khen. Trong khi đó, khi tham dự sự kiện, Lý Vũ Xuân thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, cá tính với trang phục theo phong cách menswear. Lý Vũ Xuân (1984) là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Trung Quốc. Cô nổi tiếng khi giành giải quán quân trong cuộc thi Super Girls 2005. Tên tuổi Lý Vũ Xuân thêm phủ sóng nhờ những bản hit như Why Me, Say goodbye, Real Love.

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng Nữ ca sĩ tiết lộ căn bệnh được chẩn đoán không thể chữa khỏi hoàn toàn, những lúc bệnh tái phát khiến cô đau đớn, có lúc phải ngồi xe lăn.

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