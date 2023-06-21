'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 21/06/2023 09:27

Trong đêm nhạc ở Thượng Hải, ca sĩ Lý Vũ Xuân - người được mệnh danh "nữ hoàng xa xỉ" khoe vóc dáng chuẩn khi diện thiết kế bó sát, có chi tiết cut-out.

Sohu đưa tin Lý Vũ Xuân khoe vóc dáng thon gọn khi diện áo khoét lưng, quần ống loe. Ở tuổi 39, cô có vòng eo thon gọn. Trang phục tông bạc đến từ thương hiệu Versace. Việc nữ ca sĩ để lộ thân hình khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trước đó, cô thường xuyên diện các mẫu trang phục dáng rộng, phi giới tính. 

'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Lý Vũ Xuân khoe vóc dáng thon gọn khi diện áo khoét lưng kheo vòng eo thon gọn tuổi 39
'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Lý Vũ Xuân là đại sứ toàn cầu của Versace

Năm 2023, Lý Vũ Xuân thành đại sứ toàn cầu của Versace. Cô từng ngồi hàng đầu tại show diễn của nhãn hàng tổ chức ở Mỹ hồi tháng 3. 'Phong cách, tự tin và rất thông minh', giám đốc sáng tạo của Versace nhận xét về Lý Vũ Xuân. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Lý Vũ Xuân trở thành gương mặt được các thương hiệu ưu ái nhờ vẻ ngoài phi giới tính. Đồng thời, các món đồ cô mặc sẽ bán hết hàng.

'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Lý Vũ Xuân là gương mặt được các thương hiệu ưu ái nhờ vẻ ngoài phi giới tính

Trong đêm nhạc tại Thượng Hải, Trung Quốc, Lý Vũ Xuân diện cả set đồ từ Gucci. Lý Vũ Xuân được bổ nhiệm làm đại sứ dòng đồng hồ và trang sức của Gucci năm 2016. Thời điểm đó, phong cách cá nhân của cô phù hợp với yêu cầu từ giám đốc sáng tạo lúc bấy giờ Alessandro Michele. Nữ ca sĩ có mối quan hệ lâu dài với Gucci.

'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 4
Cô nàng hiện đang làm đại diện cho rất nhiều nhãn hàng xa xỉ 

Theo SCMP, hợp đồng mới nhất Lý Vũ Xuân nhận được là trở thành đại sứ toàn cầu mới của Versace cùng minh tinh Anne Hathaway, hồi tháng 4. Trong chiến dịch quảng bá đầu tiên cho nhà mốt Italy, Vũ Xuân diện váy hai dây màu đen, gắn khóa có mặt logo bằng vàng. Versace Trung Quốc thông báo trên Weibo chiến dịch đại diện cho sự nữ tính và tự tin của phụ nữ.

'Cô ấy là một tài năng âm nhạc lớn và tôi thích xem cô ấy biểu diễn. Lý Vũ Xuân là nhà vô địch của sự sáng tạo, của văn hóa và tuổi trẻ Trung Quốc và là một người phụ nữ Versace đích thực. Một phong cách tự tin và rất thông minh', giám đốc sáng tạo Donatella Versace viết về ngôi sao trên Instagram.

'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 5
BBC từng vinh danh cô là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc với "hiệu ứng Lý Vũ Xuân"

Hơn 10 năm qua, Lý Vũ Xuân từng bước chinh phục thị trường thời trang xa xỉ. Cô là người đi đầu cho phong cách Androgyny (mang đặc tính của cả nam và nữ) tại Trung Quốc, tiên phong thời trang phi giới tính và tạo ra nhiều xu hướng nổi bật. Mỗi lần người đẹp xuất hiện, người hâm mộ mong chờ xem cô sẽ mặc gì, phối đồ ra sao. BBC từng vinh danh cô là một trong 50 người có ảnh hưởng nhất Trung Quốc với "hiệu ứng Lý Vũ Xuân", vì bất cứ thứ gì cô mặc đều bán hết ngay lập tức.

'Nữ hoàng thời trang xa xỉ' Lý Vũ Xuân tuổi U40: Đường cong cực quyến rũ, sở hữu vòng eo 'con kiến' khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh 6
Phong cách của Lý Vũ Xuân luôn thay đổi

Phong cách của Lý Vũ Xuân luôn thay đổi. Cô chưa từng bó buộc bản thân vào một hình tượng nhất định. Trên sân khấu, khoảnh khắc nữ ca sĩ khoác lên mình thiết kế tông hồng của Balmain hoặc mẫu áo trắng lông vũ từ Gucci được người hâm mộ dành lời khen. Trong khi đó, khi tham dự sự kiện, Lý Vũ Xuân thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, cá tính với trang phục theo phong cách menswear. 

Lý Vũ Xuân (1984) là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Trung Quốc. Cô nổi tiếng khi giành giải quán quân trong cuộc thi Super Girls 2005. Tên tuổi Lý Vũ Xuân thêm phủ sóng nhờ những bản hit như Why MeSay goodbyeReal Love.

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Nữ ca sĩ tiết lộ căn bệnh được chẩn đoán không thể chữa khỏi hoàn toàn, những lúc bệnh tái phát khiến cô đau đớn, có lúc phải ngồi xe lăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Vũ Xuân ca sĩ Lý Vũ Xuân Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Cặp đôi thanh xuân vườn trường đang 'hot rần rần' trên màn ảnh Hoa ngữ

Cặp đôi thanh xuân vườn trường đang 'hot rần rần' trên màn ảnh Hoa ngữ

Cảnh sát Đài Loan chính thức lên tiếng về việc chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm

Cảnh sát Đài Loan chính thức lên tiếng về việc chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?

Phía Park Seo Joon phản hồi về tin đồn hẹn hò nữ Youtuber 29 tuổi

Phía Park Seo Joon phản hồi về tin đồn hẹn hò nữ Youtuber 29 tuổi

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

Vụng trộm không thể giấu vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư tiếp tục đón 'tin vui' khiến dân tình mong chờ

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 42 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 42 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu