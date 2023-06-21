Cặp đôi thanh xuân vườn trường đang 'hot rần rần' trên màn ảnh Hoa ngữ

Bộ phim "Khi anh chạy về phía em" do Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di đóng chính đang nhận được loạt phản hồi tích cực từ khán giả nhờ tình tiết siêu dễ thương.

QQ đưa tin ngay từ khi bấm máy, bộ phim đề tài thanh xuân vườn trường Khi anh chạy về phía em đã được khán giả chú ý nhờ sở hữu hai gương mặt được yêu thích của thể loại này là nam diễn viên Chu Dực Nhiên và cô nàng đáng yêu Trương Miểu Di. Hiện tại, các chỉ số truyền thông của phim và diễn viên đang ngày một tăng cao. Khi anh chạy về phía em được khán giả chú ý nhờ sở hữu hai gương mặt được yêu thích Khi anh chạy về phía em kể về nữ sinh cấp ba Tô Tại Tại 16 tuổi, lớn lên trong một gia đình êm ấm, trở thành một người có chính kiến, không mê trai, không mù quáng. Ngày khai giảng bước vào cấp ba, Tô Tại Tại vốn đang cười chê cô bạn thân mê trai của mình thì lại gặp phải hotboy lạnh lùng Trương Lục Nhượng, khiến cô bị vả mặt ngay lúc đó.

Tạo hình nhân vật trong phim Tô Tại Tại bị trúng tiếng sét ái tình ngay phút đầu gặp Trương Lục Nhượng, cô quyết định lập tức tấn công, từ đó biến thành cái đuôi theo sau Trương Lục Nhượng. Còn Trương Lục Nhượng nhìn có vẻ học hành giỏi giang, gia đình khá giả nhưng thật ra cậu lại là một con người mâu thuẫn vô cùng tự ti dưới bề ngoài hết sức tự tin. Sự tồn tại của em trai Trương Lục Lễ thiên tài khiến cho Trương Lục Nhượng luôn bị mẹ đem ra so sánh với em trai. Mười mấy năm nay, cuộc sống của Trương Lục Nhượng như bị đóng kín trong một lớp vỏ dày, lầm lì ít nói, nhìn có vẻ chững chạc lễ độ, nhưng lại lạnh lùng khó gần.

Khi anh chạy về phía em xoay quanh bối cảnh sân trường cấp ba nên không có nhiều mâu thuẫn hay điểm khác lạ để khai thác Theo QQ, nội dung Khi anh chạy về phía em xoay quanh bối cảnh sân trường cấp ba, do đó, không có nhiều mâu thuẫn hay điểm khác lạ để khai thác. Điều giúp bộ phim được khán giả yêu thích là những chi tiết dễ thương, ngọt ngào trong đời sống học trò, cùng diễn xuất tự nhiên, ngoại hình đẹp của dàn diễn viên. Ảnh minh họa: Internet Khi anh chạy về phía em là dự án được đầu tư nhỏ của Youku, nhưng cũng mang lại hiệu quả tích cực. Nhờ đó, hai diễn viên chính cũng được biết đến nhiều hơn. Nữ chính Trương Miểu Di (1998) từng tham gia các phim Đương gia chủ mẫu, Kiến tập thiên kim, Bắc triệt nam viên, Mơ gặp sư tử. Trương Miểu Di có ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười răng thỏ dễ thương, khiến khán giả cảm thấy thoải mái khi theo dõi, rất hợp với hình tượng nữ chính phim ngôn tình. Ảnh minh họa: Internet Chu Dực Nhiên sinh năm 2000, là diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2021, anh gây chú ý khi đóng vai con trai của Châu Tấn trong phim Nhà của Tiểu Mẫn. Bên cạnh đó, anh còn tham gia bộ phim truyền hình nổi bật khác là Những đứa con nhà họ Kiều.

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