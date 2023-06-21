Cảnh sát Đài Loan chính thức lên tiếng về việc chị em Từ Hy Viên sử dụng chất cấm

Theo lời kể của Hoàng Tử Giảo, cách đây 20 năm, anh cùng với chị em Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ (Đại S và Tiểu S) sang Hàn Quốc. Lúc đó, Từ Hy Viên đang hẹn hò với DJ Koo Jun Yup và Hoàng Tử Giảo lúc đó là bạn trai của Tiểu S. Trong thời gian ở đó, 2 chị em Từ Hy Viên đã xúi giục Hoàng Tử Giảo sử dụng các loại thuốc lắc.

Ngày 19/6, trang tin Sina đưa tin về video tiết lộ của MC Hoàng Tử Giảo về những bê bối trong giới giải trí Đài Loan. Trong đó, Hoàng Tử Giảo chỉ trích 15 ngôi sao, bao gồm Từ Hy Viên , Từ Hy Đệ , Ngô Tông Hiến, Phạm Hiểu Huyên, Chu Tuấn Vĩ, về việc liên quan đến sử dụng ma túy và cuộc sống tình ái không đúng mực.

Theo nam MC, khi trở về Đài Loan (Trung Quốc), anh tiếp tục bị nữ diễn viên Phạm Hiểu Huyên, Chu Tuấn Vỹ, chị em Đại S dụ dỗ. 'Bị mời, thuyết phục, ép buộc sử dụng ma túy khiến tôi không vui. Tại sao tôi trốn không thoát mà họ không bị phát hiện và tẩy chay?', MC nói.

'Lần đầu tiên đi Hàn Quốc ấn tượng rất tệ. Khi đó, Đại S và DJ Koo đang hẹn hò. Cả nhóm ở trong phòng khách sạn sử dụng chất cấm, tôi dù không muốn nhưng cũng bị ép buộc', Hoàng Tử Giảo tiết lộ.

Trước lời tố cáo của Hoàng Tử Giảo, nam ca sĩ Ngô Tông Hiến và chị em Từ Hy Viên cho biết đây là thông tin sai sự thật và sẽ ủy thác cho đại diện pháp luật để lấy lại danh dự.

Chị em Từ Hy Viên cho biết đây là thông tin sai sự thật và sẽ ủy thác cho đại diện pháp luật để lấy lại danh dự

Ngày 20/6, cảnh sát Đài Loan cho biết đối với lời tố cáo của Hoàng Tử Giảo, do không có bằng chứng xác thực nên cơ quan chức năng khó vào cuộc điều tra. Bên cạnh đó, thời gian mà nam MC đưa ra quá xa (từ năm 2001), đã quá thời gian hạn định để khởi tố.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Đổng Chí Thành, đóng vai cha của Từ Hy Viên trong Vườn sao băng (2002) đã lên tiếng ủng hộ Từ Hy Viên: 'Tôi từng đóng phim với Đại S, khoảng thời gian đó cô ấy cùng Lam Chính Long chia tay tâm trạng không tốt, nên tôi ở bên làm bạn suốt 8 tháng, nói Từ Hy Viên sử dụng ma túy, tôi tuyệt đối không tin'.

Những lời tố cáo của Hoàng Tử Giảo mang ý nghĩa "hủy diệt", gây chấn động toàn bộ giới giải trí Đài Loan

Theo QQ, những lời tố cáo của Hoàng Tử Giảo mang ý nghĩa "hủy diệt", gây chấn động toàn bộ giới giải trí Đài Loan. Nhiều ngôi sao tức giận vì bị bôi nhọ danh dự và muốn tố cáo nam MC.

Tại Đài Loan, với tội danh phỉ báng, công khai thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tới người khác có thể bị phạt 2 năm tù. Bên cạnh đó, Hoàng Tử Giảo còn thừa nhận từng quấy rối tình dục cô gái 17 tuổi. Theo luật pháp Đài Loan, tội này có thể bị phạt 2 năm tù giam. Nam MC còn có hành vi cưỡng ép cô gái gửi ảnh khỏa thân, có thể bị phạt tù 5 năm nếu tội danh được thành lập.

MC Hoàng Tử Giảo

Hoàng Tử Giảo sinh năm 1972, là nghệ sĩ đa tài của showbiz Đài Loan. Anh là MC, diễn viên, nhà văn. Cùng với Ngô Tông Hiến, Hoàng Tử Giảo là người dẫn chương trình hàng đầu. Anh từng làm người chủ trì tại nhiều sự kiện giải trí lớn của Đài Loan như Kim Chung, Kim Mã.

Nam nghệ sĩ từng là bạn trai của MC Từ Hy Đệ (Tiểu S). Năm 2020, anh kết hôn với nữ diễn viên Mạnh Cảnh Như, kém 19 tuổi.