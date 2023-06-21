Phim của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã vượt qua thành tích của Cúc Tịnh Y, Ngô Thiến

Sao quốc tế 21/06/2023 21:21

“Trường phong độ” do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính hiện là tác phẩm được quan tâm nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Theo thống kê mới nhất của Vlinkage, “Trường phong độ” do Bạch Kính Đình Tống Dật đóng chính đã vượt thành tích của “Cô ấy tỏa sáng” (Tần Lam đóng), “Hoa nhung” (Cúc Tịnh Y đóng), “Khi anh chạy về phía em” (Chu Dực Nhiên đóng), “Ba phần hoang dã” (Ngô Thiến đóng).

Ngoài ra, nhân vật Cố Cửu Tư của Bạch Kính Đình và Liễu Ngọc Như của Tống Dật cũng lọt top 3 và top 7 trên bảng chỉ số nhân vật được chú ý. Điều này cho thấy sức hút của tác phẩm cổ trang mới của Trung Quốc dù mới trải qua 10 tập phát sóng.

Phim của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã vượt qua thành tích của Cúc Tịnh Y, Ngô Thiến - Ảnh 1Phim của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã vượt qua thành tích của Cúc Tịnh Y, Ngô Thiến - Ảnh 2

Số đông khán giả nhận xét, tạo hình của cặp đôi chính Liễu Ngọc Như (Tống Dật), Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình) khá sát so với nguyên tác.

Trên màn ảnh, Tống Dật thể hiện linh hoạt vai diễn Liễu Ngọc Như - một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng cũng luôn hiểu rõ phép tắc, đạo lí. Trong khi đó, Bạch Kính Đình dù 3 tập đầu có đuối sức hơn so với bạn gái tin đồn, tuy nhiên, anh dần bắt nhịp ở tập thứ 4 và thể hiện tự nhiên hơn.

Bên cạnh đó, những phân cảnh xuất hiện của công tử Cố do sao nam đảm nhận được khen duyên dáng, hài hước. Mặt khác, do Bạch Kính Đình và Tống Dật từng được tiết lộ đang hẹn hò, nên những phân cảnh đóng chung, họ tung hứng ăn ý. Dù cốt truyện không giữ được 100% so với nguyên tác, tuy nhiên, tinh thần của “Trường phong độ” vẫn được tái hiện rõ nét, khiến fan của bộ truyện này không giấu được sự hài lòng.

Phim của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã vượt qua thành tích của Cúc Tịnh Y, Ngô Thiến - Ảnh 3Phim của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã vượt qua thành tích của Cúc Tịnh Y, Ngô Thiến - Ảnh 4

Trường phong độ kể câu chuyện cưới trước yêu sau của hai nhân vật Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư, một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư học tập thành tài. Thế nhưng lúc mà gia đình mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn

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