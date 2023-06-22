Diễn xuất bùng nổ của Bạch Kính Đình trong 'Trường phong độ' khiến dân tình dành 'cơn mưa' lời khen

Mới đây, tập 9 của phim lên sóng lập tức gây bão mạng xã hội. Từ khoá “ Trường Phong Độ tập 9 phong thần” leo lên Top 1 Hot Search nền tảng Weibo ngay trong tối 20/6. Cụ thể, Liễu Ngọc Như (Tống Dật) bị con trai của quan to địa phương là Vương Vinh sỉ nhục, sau đó anh ta bị Cố Cửu Tư ( Bạch Kính Đình ) đánh gãy chân. Cha của Vương Vinh định mượn cớ này đẩy Cố gia vào tình thế nguy hiểm. Vì không muốn gia đình bị liên lụy, và cũng để giành lại công bằng cho vợ, Cố Cửu Tư đã dùng 20 roi tự quất vào lưng mình, ép Vương Vinh xin lỗi.

“Trường phong độ” hiện đang là bộ phim Hoa ngữ hot bậc nhất hiện nay, dù mới phát sóng được 3 ngày. Phim phá mốc nhiệt độ 10.000 chỉ sau 41 giờ, nhanh nhất lịch sử iQIYI, đồng thời xếp Top đầu ở nhiều bảng xếp hạng về độ thảo luận, chỉ số truyền thông như Vlinkage, Datawin.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Bạch Kính Đình trong phân cảnh tự hành hạ bản thân để cứu thanh danh của vợ gây bão mạng xã hội. Khán giả khen Bạch Kính Đình diễn xuất xuất thần, giàu cảm xúc.

Lời thoại trong phân cảnh này cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Cố Cửu Tư tự quất roi vào người mình không phải chịu khuất phục trước Vương Vinh mà là vì gia đình và vì vợ. Cố Cửu Tư thẳng thừng tuyên bố, anh tự phạt chính mình vì "Ta thân làm chồng, mà không thể bảo vệ phu nhân của mình, để phu nhân chịu lời ra tiếng vào, đây là một lỗi của Cửu Tư".

Trường phong độ kể câu chuyện cưới trước yêu sau của hai nhân vật Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư, một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư học tập thành tài. Thế nhưng lúc mà gia đình mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.