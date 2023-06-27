Ngô Trác Hy hoảng sợ vì bị chèn ép trong đám đông hỗn loạn tại sự kiện

Sao quốc tế 27/06/2023 16:35

Cảnh tượng hỗn loạn tại sự kiện thương mại ở Quảng Châu (Trung Quốc) có sự tham gia của tài tử Ngô Trác Hy gây chú ý trong dư luận.

Mới đây, trang QQ đưa tin, tại sự kiện thương mại ở Quảng Châu (Trung Quốc), việc ban tổ chức bố trí lực lượng an ninh quá mỏng khiến Ngô Trác Hy đã gặp phải tình huống không hay trước khán giả quá khích. Cụ thể, hình ảnh và video ghi lại cho thấy Ngô Trác Hy bị đám đông vây hãm, lôi kéo đến nghẹt thở, bước đi khó khăn. Nam diễn viên vùng vẫy, tỏ ra sợ hãi khi cố thoát khỏi dòng người.

Hiện, ban tổ chức sự kiện mà Ngô Trác Hy tham dự bị chỉ trích dữ dội. Khán giả cho rằng công tác tổ chức nghiệp dư, an ninh lỏng lẻo gây mất an toàn cho nghệ sĩ và cả người hâm mộ. Họ cũng khuyên Ngô Trác Hy cần chú ý đến vấn đề bảo vệ an toàn cá nhân trước khi nhận show để tránh gặp phải tình huống hỗn độn tương tự.

Theo Sina, tình trạng khán giả lao lên sân khấu, gây náo loạn sự kiện vì muốn tiếp cận nghệ sĩ thường xuyên xảy ra ở sự kiện thương mại bình dân, có khâu tổ chức và bố trí lực lượng an ninh sơ sài. Việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngô Trác Hy hoảng sợ vì bị chèn ép trong đám đông hỗn loạn tại sự kiện - Ảnh 1Ngô Trác Hy hoảng sợ vì bị chèn ép trong đám đông hỗn loạn tại sự kiện - Ảnh 2Ngô Trác Hy hoảng sợ vì bị chèn ép trong đám đông hỗn loạn tại sự kiện - Ảnh 3

Ngô Trác Hy sinh năm 1979, là gương mặt từng được TVB tích cực lăng xê vào những năm 2000. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các phim ăn khách như Bao la vùng trời, Đại Đường song long truyện, Học cảnh hùng tâm, Đại a hoàn, Vòng xoáy tình yêu, Sinh tử điệp luyến, Loạn thế giai nhân, Bản sao...

Nam diễn viên nổi tiếng giàu có ở showbiz Hong Kong dù anh chưa từng hé lộ về khối tài sản của mình. Theo truyền thông, Ngô Trác Hy sở hữu 7 siêu xe, bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ và bảo tàng trưng bày mô hình được định giá 7 con số HKD (tương đương với hàng trăm nghìn USD) ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ngô Trác Hy hoảng sợ vì bị chèn ép trong đám đông hỗn loạn tại sự kiện - Ảnh 4Ngô Trác Hy hoảng sợ vì bị chèn ép trong đám đông hỗn loạn tại sự kiện - Ảnh 5

Bàn về đời tư, Ngô Trác Hy có đường tình trường tai tiếng. Anh có danh sách dài những người tình chớp nhoáng, đặc biệt các bạn diễn nữ sau đó nảy sinh tình cảm thoáng qua như Trương Hinh Dư, Giang Nhược Lâm, Mạch Tiểu Kỳ, Quan Ân Na, Xa Thi Mạn... Tuy nhiên, trải qua nhiều cuộc tình, nhưng ngoài tuổi 40, tài tử vẫn độc thân. Anh cho biết gặp áp lực vì bị gia đình hối thúc chuyện cưới.

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