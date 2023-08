Mới đây, trang QQ đưa tin, tại sự kiện thương mại ở Quảng Châu (Trung Quốc), việc ban tổ chức bố trí lực lượng an ninh quá mỏng khiến Ngô Trác Hy đã gặp phải tình huống không hay trước khán giả quá khích. Cụ thể, hình ảnh và video ghi lại cho thấy Ngô Trác Hy bị đám đông vây hãm, lôi kéo đến nghẹt thở, bước đi khó khăn. Nam diễn viên vùng vẫy, tỏ ra sợ hãi khi cố thoát khỏi dòng người.

Hiện, ban tổ chức sự kiện mà Ngô Trác Hy tham dự bị chỉ trích dữ dội. Khán giả cho rằng công tác tổ chức nghiệp dư, an ninh lỏng lẻo gây mất an toàn cho nghệ sĩ và cả người hâm mộ. Họ cũng khuyên Ngô Trác Hy cần chú ý đến vấn đề bảo vệ an toàn cá nhân trước khi nhận show để tránh gặp phải tình huống hỗn độn tương tự.