Trượt Bạch Ngọc Lan lần 3, Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện thương hiệu trang sức De Beers

Mới đây, thương hiệu trang sức De Beers chính thức tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện của thương hiệu. trên tất cả các trang chính thức của thương hiệu. Với khi chất của mỹ nhân Dữ Phượng Hành, nữ diễn viên được đánh giá là rất phù hợp với thương hiệu khi toát ra vẻ sang chảnh, kiêu sa khi mang trang sức từ thương hiệu.

Thương hiệu trang sức De Beers chính thức tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện.

Vừa qua, lễ trao giải truyền hình Bạch Ngọc Lan 2023 đã chính thức diễn ra trong sự trông chờ của khán giả. Được đề cử Nữ chính lần thứ 3 trong sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trượt giải và để thua một nữ diễn viên khiến ai nấy bất ngờ. Vượt qua cả các ứng cử viên nặng ký như Tôn Lệ hay Ân Đào, Ngô Việt đã trở thành Thị hậu Bạch Ngọc Lan trong sự ngỡ ngàng của mọi người.