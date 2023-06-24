Trượt Bạch Ngọc Lan lần 3, Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện thương hiệu trang sức De Beers

Thương hiệu trang sức đã có công bố chính thức trên cả weibo, facebook và instagram của nhãn hàng.
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Mới đây, thương hiệu trang sức De Beers chính thức tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện của thương hiệu. trên tất cả các trang chính thức của thương hiệu. Với khi chất của mỹ nhân Dữ Phượng Hành, nữ diễn viên được đánh giá là rất phù hợp với thương hiệu khi toát ra vẻ sang chảnh, kiêu sa khi mang trang sức từ thương hiệu.
Vừa qua, lễ trao giải truyền hình Bạch Ngọc Lan 2023 đã chính thức diễn ra trong sự trông chờ của khán giả. Được đề cử Nữ chính lần thứ 3 trong sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trượt giải và để thua một nữ diễn viên khiến ai nấy bất ngờ. Vượt qua cả các ứng cử viên nặng ký như Tôn Lệ hay Ân Đào, Ngô Việt đã trở thành Thị hậu Bạch Ngọc Lan trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất (Thị hậu) với vai diễn Hứa Bán Hạ (Gió Thổi Bán Hạ). Ngoài ra, hai bộ phim do cô tham gia sản xuất và diễn chính cũng được đề cử giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc nhất là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Đây là một trong những cột mốc đáng ghi nhớ nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, chứng minh nữ diễn viên đã chuyển hình thành công.
Năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu được đề cử Nữ chính Bạch Ngọc Lan với vai diễn trong “Hoa Thiên Cốt" (nhân vật giống tên phim). Năm 2019, vai Thịnh Minh Lan trong “Minh Lan truyện" giúp Triệu Lệ Dĩnh được đề cử lần thứ 2. Năm 2023, nhân vật Hứa Bán Hạ phim “Gió thổi Bán Hạ" một lần nữa đưa Triệu Lệ Dĩnh có mặt trong danh sách Top 5 đề cử “Thị hậu".
Mặc dù chưa thể chinh phục giải thưởng này nhưng việc Triệu Lệ Dĩnh được đề cử “Thị hậu" nhiều lần, cạnh tranh cùng những diễn viên đình đám khác, đã cho thấy năng lực của cô so với những sao nữ cùng thời. Triệu lệ Dĩnh chính là nữ diễn viên lứa 85 duy nhất được đề cử 3 lần “Thị hậu" giải Bạch Ngọc Lan.