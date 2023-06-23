Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc kiêu sa ở tuổi U40 tại sự kiện vinh danh Bạch Ngọc Lan

Bà mẹ một con Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý lớn tại sự kiện với nhan sắc bất chấp mọi ống kính.

Hôm 22/6, sự kiện lễ vinh danh Bạch Ngọc Lan đã chính thức diễn ra. Bạch Ngọc Lan là một trong những Liên hoan phim truyền hình lớn nhất ở Đông Á. Đây được xem là lễ trao giải quan trọng tôn vinh những nhà nghệ thuật chân chính.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện. Không gian mạng xứ Trung “nhộn nhịp” hơn cả khi mùa giải mới của Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Thượng Hải (Bạch Ngọc Lan) chính thức được bắt đầu. Theo đó, loạt minh tinh đình đám của làng phim Hoa Ngữ như: Lôi Gia Âm, Quách Kinh Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Việt, Ân Đào,Hoàng Tiểu Lôi… cùng nhau tề tựu trên thảm đỏ “Đêm Vinh Quang” lần này.

Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc kiêu sa ở độ tuổi U40 . Xuất hiện tại sự kiện vinh danh Bạch Ngọc Lan, "mẹ 1 con" Triệu Lệ Dĩnh diện chiếc đầm đen cúp ngực khoe vai trần cuốn hút nhưng vẫn rất thanh lịch, tao nhã. Cô cũng tinh tế kết hợp vòng cổ khiến nhan sắc thêm phần thăng hạng. Mỹ nhân Sở Kiều Truyện ngày càng lên hương nhan sắc. Trước nhan sắc cùng thần thái ngày càng lên hương của Triệu Lệ Dĩnh so với trước đây. Nếu trước đây, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị chê kém sang khi diện hàng hiệu xa xỉ xuất hiện tại sự kiện, thì hiện tại mọi thứ đã thay đổi.

Nhan sắc bất chấp mọi ống kính của Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ sau khi sinh con, thần thái cùng nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hẳn. Thay vì vẻ ngoài đáng yêu thì hiện giờ Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sang chảnh không kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh trong ống kính người qua đường. Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước bước ngoặt vô cùng lớn trong sự nghiệp. Trong số dàn tiểu hoa 85, Triệu Lệ Dĩnh đang là nữ diễn viên có sự nghiệp thành công nhất. Nếu lần này Triệu Lệ Dĩnh thành công trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) của giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Cô sẽ chính thức bước sang một đẳng cấp khác và bỏ xa kỳ phùng địch thủ Dương Mịch lẫn các tiểu hoa 80.

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