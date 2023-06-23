Lâm Canh Tân có hành động 'yêu đương' với Triệu Lệ Dĩnh, thỏa mong đợi của fan sau 6 năm

Cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.
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Mới đây, bộ phim Dữ Phượng Hành đã chính thức công bố loạt tạo hình của các nhân vật và hé lộ một vài cảnh phim sẽ được lên sóng trong thời gian sắp tới. Trong đó, có một phân đoạn hài hước được khán giả chỉ ra đó chính là cảnh Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) cứu Hành Chỉ (Lâm Canh Tân thủ vai) từ hồ nước lên. Cô nàng còn rất khinh thường mà cầm một bên cổ áo của Lâm Canh Tân trong khi anh chàng tỏ ra bất lực.
Cảnh phim này khiến khán giả không khỏi liên tưởng tới cảnh kết phim trước đó của Sở Kiều Truyện. Nhiều người hâm mộ của cặp đôi Sở Kiều Truyện còn cho rằng cuối cùng thì Triệu Lệ Dĩnh cũng đã thành công cứu được Lâm Canh Tân từ hồ băng lạnh lẽo lên bờ sau hơn 6 năm mòn mỏi. Sự liên kết này khiến người xem không ngừng thích thú và hy vọng vào một tương lai khả quan của Dữ Phượng Hành.
Màn tương tác của cặp đôi trong trailer khiến khán giả thích thú và không ngừng mong đợi một kết thúc mới cho cặp đôi Sở Kiều Truyện. Khán giả vô cùng mong đợi Dữ Phượng Hành có thể phát sóng. Nhớ lại năm 2017, Sở Kiều Truyện do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã tạo nên một cơn sốt màn ảnh. Tuy được đánh giá là một tác phẩm có chất lượng cao nhưng bộ phim lại khiến người xem phải ức chế vì cái kết có phần lãng xẹt và không có hậu
Trailer đầu tiên của Dữ Phượng Hành chính thức ra mắt khán giả tại đại hội chiêu thương của Tencent. Từ những hình ảnh của poster và trailer, đa số mọi người đều đánh giá cao tạo hình và kỹ xảo của phim. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng chỉ ra rằng bộ lọc của Dữ Phượng Hành còn cần cải thiện và thay đổi khi nhiều phân cảnh trong trailer có màu khá nhợt nhạt, hình ảnh mờ nhòe, không được sắc nét. Tuy nhiên, nhìn chung, mọi thứ vẫn rất “ổn áp” và nằm trong tầm kiểm soát.
Dữ Phượng Hành đã đạt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent dù chỉ mới tung ảnh nhân vật và trailer đầu tiên. Điều đó cho thấy sức hút cực lớn từ dự án này. Dự kiến, bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào cuối năm nay hoặc đầu sau.
Từ bỏ phần 2 của một bom tấn khiến danh tiếng của mình vang xa, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chọn "Dữ phượng hành" để trở lại. Đây được xem là sự tính toán, cân nhắc kĩ càng của bộ đôi này. Vậy nên, khán giả đặt rất nhiều kì vọng phim sẽ thành công.