Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt

Phim của Triệu Lệ Dĩnh chỉ đứng thứ 3 trong số phim được mong đợi nhất.
- Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi
- Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành
Vừa qua, đại hội chiêu thương của nền tảng Tencent thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều bộ phim đã tung ra trailer và poster. Trong đó, dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận được rất nhiều mong đợi từ công chúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên hàng đầu dàn tiểu hoa sinh sau 85 lại bị 2 đàn em vượt mặt là Tống Tổ Nhi và Dương Tử.
Theo thống kê trong 24 giờ qua, 5 bộ phim được quan tâm nhất trong đại hội chiêu thương của nền tảng Tencent đều thuộc mảng cổ trang. Dù có màn trở lại đáng trông chờ nhưng Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh lại không phải dự án được chờ đón nhất. Màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thu về mức nhiệt độ 8212, đứng thứ 3 trong dàn “con cưng” của Tencent.
Đứng thứ 2 với mức nhiệt độ 8627 là bộ phim Khom Lưng với vai nữ chính do Tống Tổ Nhi thể hiện. Trong thời gian qua, nhan sắc của Tống Tổ Nhi trong tạo hình cổ trang được dân tình khen nức nở, còn ví cô như “Trương Bá Chi thế hệ mới”.
Khom lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bồng Lai Khách. Đây là một trong những tiểu thuyết ngôn tình được yêu thích tại Trung Quốc do xây dựng thành công không khí hào hùng bi tráng thời Chiến Quốc. Khi đoàn phim tiết lộ tạo hình nhân vật, điều đầu tiên người xem quan tâm là cách xây dựng bối cảnh của phim.
Khom Lưng vẫn xếp sau một siêu phẩm khác đang nhận được mức nhiệt độ hơn 10.000 và luôn đứng top các phim được trông chờ nhất năm 2023 – Trường Tương Tư. Dự án có Dương Tử đóng chính cùng dàn mỹ nam kể về nữ chính Cửu Dao sống qua nhiều năm biến động, phải cải trang làm nghề y và được nhiều nam nhân để ý.