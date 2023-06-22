Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt

Sao quốc tế 22/06/2023 11:31

Phim của Triệu Lệ Dĩnh chỉ đứng thứ 3 trong số phim được mong đợi nhất.

Vừa qua, đại hội chiêu thương của nền tảng Tencent thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều bộ phim đã tung ra trailer và poster. Trong đó, dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận được rất nhiều mong đợi từ công chúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên hàng đầu dàn tiểu hoa sinh sau 85 lại bị 2 đàn em vượt mặt là Tống Tổ Nhi Dương Tử.  

Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành đứng thứ 3 trong số tác phẩm "con cưng" của Tencent. 

Theo thống kê trong 24 giờ qua, 5 bộ phim được quan tâm nhất trong đại hội chiêu thương của nền tảng Tencent đều thuộc mảng cổ trang. Dù có màn trở lại đáng trông chờ nhưng Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh lại không phải dự án được chờ đón nhất. Màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thu về mức nhiệt độ 8212, đứng thứ 3 trong dàn “con cưng” của Tencent.

Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt - Ảnh 2
Đứng thứ 2 với mức nhiệt độ 8627 là bộ phim Khom Lưng với vai nữ chính do Tống Tổ Nhi thể hiện.

Đứng thứ 2 với mức nhiệt độ 8627 là bộ phim Khom Lưng với vai nữ chính do Tống Tổ Nhi thể hiện. Trong thời gian qua, nhan sắc của Tống Tổ Nhi trong tạo hình cổ trang được dân tình khen nức nở, còn ví cô như “Trương Bá Chi thế hệ mới”.

Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt - Ảnh 3
 Khom lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bồng Lai Khách.

 Khom lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bồng Lai Khách. Đây là một trong những tiểu thuyết ngôn tình được yêu thích tại Trung Quốc do xây dựng thành công không khí hào hùng bi tráng thời Chiến Quốc. Khi đoàn phim tiết lộ tạo hình nhân vật, điều đầu tiên người xem quan tâm là cách xây dựng bối cảnh của phim.

Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt - Ảnh 4
Dự án có Dương Tử đóng chính cùng dàn mỹ nam kể về nữ chính Cửu Dao sống qua nhiều năm biến động, phải cải trang làm nghề y và được nhiều nam nhân để ý.

Khom Lưng vẫn xếp sau một siêu phẩm khác đang nhận được mức nhiệt độ hơn 10.000 và luôn đứng top các phim được trông chờ nhất năm 2023 – Trường Tương Tư. Dự án có Dương Tử đóng chính cùng dàn mỹ nam kể về nữ chính Cửu Dao sống qua nhiều năm biến động, phải cải trang làm nghề y và được nhiều nam nhân để ý.

Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt - Ảnh 5
Trường Tương Tư đang là bộ phim được mong đợi nhất hiện nay. 
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Ai cũng biết Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu từng bị đồn có quan hệ tình cảm khi đóng phim “Lục Trinh truyền kỳ”, dù cả hai không công khai nhưng tỏ ra rất thân mật trước ống kính.

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