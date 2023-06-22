Trở lại phim cổ trang sau 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh bị 2 mỹ nhân đàn em lấn lướt

Vừa qua, đại hội chiêu thương của nền tảng Tencent thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều bộ phim đã tung ra trailer và poster. Trong đó, dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận được rất nhiều mong đợi từ công chúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên hàng đầu dàn tiểu hoa sinh sau 85 lại bị 2 đàn em vượt mặt là Tống Tổ Nhi và Dương Tử.

Dữ Phượng Hành đứng thứ 3 trong số tác phẩm "con cưng" của Tencent.

Theo thống kê trong 24 giờ qua, 5 bộ phim được quan tâm nhất trong đại hội chiêu thương của nền tảng Tencent đều thuộc mảng cổ trang. Dù có màn trở lại đáng trông chờ nhưng Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh lại không phải dự án được chờ đón nhất. Màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thu về mức nhiệt độ 8212, đứng thứ 3 trong dàn “con cưng” của Tencent.