Trần Hiểu bất ngờ tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh: Hóa ra là vì chuyện này

Sao quốc tế 22/06/2023 09:57

Ai cũng biết Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu từng bị đồn có quan hệ tình cảm khi đóng phim “Lục Trinh truyền kỳ”, dù cả hai không công khai nhưng tỏ ra rất thân mật trước ống kính.

Khi được hỏi về những tin đồn tình ái với Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu luôn luôn trả lời úp mở và giữ thái độ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Nhiều người nghĩ rằng cặp đôi sẽ tiến xa hơn, nhưng chẳng được bao lâu thì có thông tin cả hai đã chia tay. Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Hiểu từng nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh, điều này khiến dân mạng cho rằng đây là lý do khiến họ chia tay.

Trần Hiểu bất ngờ tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh: Hóa ra là vì chuyện này - Ảnh 1
Trần Hiểu bất ngờ chia sẻ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh 

'Triệu Lệ Dĩnh cố gắng theo đuổi sự nghiệp lắm, cô ấy cũng chưa từng để lộ sự yếu đuối ra ngoài, chuyện đàn ông có thể làm, cô ấy cũng có thể làm được!', Trần Hiểu tiết lộ.

Mặc dù câu nói của Trần Hiểu rất đơn giản, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng trong đó nhất định phải có ẩn tình gì đó. Khi diễn giải rõ ràng, mọi người kết luận rằng Trần Hiểu muốn cho Triệu Lệ Dĩnh một mái nhà và không muốn cô ấy phải tiếp tục đấu trang trong showbiz lắm thị phi. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại là người coi trọng sự nghiệp và rất nỗ lực. Đương nhiên cũng có trường hợp là cả hai đều xảy ra mâu thuẫn dẫn đến mối tình đổ vỡ này. 

Trần Hiểu bất ngờ tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh: Hóa ra là vì chuyện này - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh là người coi trọng sự nghiệp và rất nỗ lực nên cuộc tình của hai người tan vỡ

Khi người đẹp họ Triệu vướng vào thị phi khó chịu với đồng nghiệp và đàn anh, Trần Hiểu ra mặt ủng hộ cô. Tháng 10/2014, khi trả lời phỏng vấn, chàng Quá Nhi thừa nhận đang trong giai đoạn tìm hiểu Triệu Lệ Dĩnh. Về phía người đẹp họ Triệu, cô mỉm cười lấp lửng: 'Khi có tin vui, tôi sẽ sớm công bố với mọi người'.

Trần Hiểu bất ngờ tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh: Hóa ra là vì chuyện này - Ảnh 3
Trần Hiểu kết hôn với Trần Nghiên Hy sau khi hợp tác trong Tân Thần điêu đại hiệp

Không ngờ, khi Trần Hiểu hợp tác với Nghiên Hy trong Tân Thần điêu đại hiệp, anh đã đổi lòng. Tháng 8/2015, anh công khai tình cảm với đàn chị họ Trần. Sau 2 tháng, Trần Hiểu cầu hôn Trần Nghiên Hy tại Paris. Nguồn tin Sina cho biết, khi nghe tin, Triệu Lệ Dĩnh đã khóc lớn trong phòng. Khi được đề nghị xác nhận thông tin này trong một buổi họp báo tại Bắc Kinh, nàng Hoa Thiên Cốt chỉ mỉm cười không phủ nhận.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về cảm xúc sau khi Trần Hiểu và Nghiên Hy ngày càng thắm thiết cũng như mối quan hệ hiện tại giữa cô cùng tài tử điển trai. Thấy vậy, quản lý Triệu Lệ Dĩnh lập tức ra mặt phản đối: 'Cô ấy sẽ không trả lời mọi vấn đề liên quan đến Trần Hiểu'.

Trần Hiểu bất ngờ tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh: Hóa ra là vì chuyện này - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh không muốn nói về Trần Hiểu.

Người đẹp sinh năm 1987 tâm sự: 'Tôi và nhân vật Tiểu Cốt rất giống nhau. Đối với chuyện tình cảm, rất chân thành, nhưng chưa từng làm chuyện gì hãm hại người khác. Vì thế đối với mọi chuyện phát sinh, dù có khó khăn cũng coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng'. Trước câu hỏi về việc chúc phúc Trần Hiểu và người tình mới, người đẹp nói: 'Tôi hy vọng các bạn nhà báo có thể vui vẻ kết thúc chủ đề này'.

Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi

Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh đang ở thời điểm bước ngoặt trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lệ Dĩnh - Trần Hiểu Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi

Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh mang nặng áp lực trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp

Triệu Lệ Dĩnh mang nặng áp lực trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm, Phùng Thiệu Phong úp mở tiết lộ lý do ly hôn khiến cộng đồng mạng bất bình

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm, Phùng Thiệu Phong úp mở tiết lộ lý do ly hôn khiến cộng đồng mạng bất bình

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2023: Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tổ Nhi?

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 46 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 46 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu