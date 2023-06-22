Trần Hiểu bất ngờ tiết lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh: Hóa ra là vì chuyện này

Ai cũng biết Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu từng bị đồn có quan hệ tình cảm khi đóng phim “Lục Trinh truyền kỳ”, dù cả hai không công khai nhưng tỏ ra rất thân mật trước ống kính.

Khi được hỏi về những tin đồn tình ái với Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu luôn luôn trả lời úp mở và giữ thái độ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Nhiều người nghĩ rằng cặp đôi sẽ tiến xa hơn, nhưng chẳng được bao lâu thì có thông tin cả hai đã chia tay. Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Hiểu từng nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh, điều này khiến dân mạng cho rằng đây là lý do khiến họ chia tay. Trần Hiểu bất ngờ chia sẻ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh 'Triệu Lệ Dĩnh cố gắng theo đuổi sự nghiệp lắm, cô ấy cũng chưa từng để lộ sự yếu đuối ra ngoài, chuyện đàn ông có thể làm, cô ấy cũng có thể làm được!', Trần Hiểu tiết lộ.

Mặc dù câu nói của Trần Hiểu rất đơn giản, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng trong đó nhất định phải có ẩn tình gì đó. Khi diễn giải rõ ràng, mọi người kết luận rằng Trần Hiểu muốn cho Triệu Lệ Dĩnh một mái nhà và không muốn cô ấy phải tiếp tục đấu trang trong showbiz lắm thị phi. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại là người coi trọng sự nghiệp và rất nỗ lực. Đương nhiên cũng có trường hợp là cả hai đều xảy ra mâu thuẫn dẫn đến mối tình đổ vỡ này. Triệu Lệ Dĩnh là người coi trọng sự nghiệp và rất nỗ lực nên cuộc tình của hai người tan vỡ Khi người đẹp họ Triệu vướng vào thị phi khó chịu với đồng nghiệp và đàn anh, Trần Hiểu ra mặt ủng hộ cô. Tháng 10/2014, khi trả lời phỏng vấn, chàng Quá Nhi thừa nhận đang trong giai đoạn tìm hiểu Triệu Lệ Dĩnh. Về phía người đẹp họ Triệu, cô mỉm cười lấp lửng: 'Khi có tin vui, tôi sẽ sớm công bố với mọi người'.

Trần Hiểu kết hôn với Trần Nghiên Hy sau khi hợp tác trong Tân Thần điêu đại hiệp Không ngờ, khi Trần Hiểu hợp tác với Nghiên Hy trong Tân Thần điêu đại hiệp, anh đã đổi lòng. Tháng 8/2015, anh công khai tình cảm với đàn chị họ Trần. Sau 2 tháng, Trần Hiểu cầu hôn Trần Nghiên Hy tại Paris. Nguồn tin Sina cho biết, khi nghe tin, Triệu Lệ Dĩnh đã khóc lớn trong phòng. Khi được đề nghị xác nhận thông tin này trong một buổi họp báo tại Bắc Kinh, nàng Hoa Thiên Cốt chỉ mỉm cười không phủ nhận. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về cảm xúc sau khi Trần Hiểu và Nghiên Hy ngày càng thắm thiết cũng như mối quan hệ hiện tại giữa cô cùng tài tử điển trai. Thấy vậy, quản lý Triệu Lệ Dĩnh lập tức ra mặt phản đối: 'Cô ấy sẽ không trả lời mọi vấn đề liên quan đến Trần Hiểu'. Triệu Lệ Dĩnh không muốn nói về Trần Hiểu. Người đẹp sinh năm 1987 tâm sự: 'Tôi và nhân vật Tiểu Cốt rất giống nhau. Đối với chuyện tình cảm, rất chân thành, nhưng chưa từng làm chuyện gì hãm hại người khác. Vì thế đối với mọi chuyện phát sinh, dù có khó khăn cũng coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng'. Trước câu hỏi về việc chúc phúc Trần Hiểu và người tình mới, người đẹp nói: 'Tôi hy vọng các bạn nhà báo có thể vui vẻ kết thúc chủ đề này'.

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