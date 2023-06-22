Đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký: Tuổi trẻ thăng trầm, bán thịt muối kiếm tiền, về già đam mê viết thư pháp

Sao quốc tế 22/06/2023 16:02

Được mệnh danh là 'Đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký', Vương Bá Chiêu có thời trẻ nhiều biến động. Về già, ông chọn nghiệp kinh doanh và theo đuổi đam mê thư pháp.

Đệ nhất mỹ nam Tây Du ký, nổi tiếng nhất, cát - xê nhiều nhất và khiến khán giả gây thương nhớ nhất

Vương Bá Chiêu thủ vai Bạch Mã Long trong Tây Du Ký phiên bản 1986, dù vai diễn không có nhiều phân đoạn nhưng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi ngoại hình điển trai và diễn xuất đỉnh cao.

Điểm qua tiểu sử của diễn viên Vương Bá Chiêu điển trai, ông sinh năm 1957 tại Nam Kinh, tốt nghiệp từ khoa Diễn xuất, Học viện Sân khấu Thượng Hải. Năm 1984, nam diễn viên nhận được lời mời đóng Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết.

Đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký: Tuổi trẻ thăng trầm, bán thịt muối kiếm tiền, về già đam mê viết thư pháp - Ảnh 1
Vương Bá Chiêu trong vai Bạch Long Mã.

Nhờ vai diễn thư sinh si tình trong “Tình trong bút”, Bá Chiêu trở nên nổi tiếng, được nhiều đạo diễn săn đón khi còn rất trẻ. Trong đó, đạo diễn Dương Khiết thời điểm ấy đang khởi quay tác phẩm “Tây Du Ký” đã “chấm” tài tử đầu tiên cho dàn diễn viên của mình.

Chia sẻ về cơ duyên đến với phim Tây Du Ký và vai Bạch Long Mã ông cho biết thoạt đầu ông đã từng nghĩ mình sẽ nhận vai Đường Tăng nhưng không ngờ được báo mình sẽ diễn vai phụ chỉ xuất hiện trong 3 tập phim, Vương Bá Chiêu đã có ý định từ chối vì lúc đó ông cũng đã có danh tiếng trong giới nghệ sĩ. Trước sự nhiệt tình của đạo diễn Vương Bá Chiêu đã bị thuyết phục và chấp nhận sắm một vai phụ nhưng đổi lại ê-kíp kíp phải trả cho nam diễn viên mức cát - xê trên trời là 1500 nhân dân tệ mỗi tập. Phải biết thời điểm ấy Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không cũng chỉ nhận vài chục tệ cho mỗi tập. Sau này khi nghĩ lại ông chia sẻ rằng mình cảm thấy rất hổ thẹn.

Ê-kíp vẫn chấp nhận mức cát-xê đó và Vương Bá Chiêu quả thật không phụ lòng bất cứ ai khi nhân vật Bạch Long Mã đã gây được tiếng vang lớn và được mệnh danh là 'đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký' và trở thành vai diễn để đời cúa nam diễn viên. Sau Tây Du Ký, Vương Bá Chiêu lại càng được săn đón và góp mặt trong nhiều siêu phẩm vượt thời gian như Số phận của một người con gái, Thanh thủy loan đạm thủy loan, Hiệp nữ Thập Tam muội…

Đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký: Tuổi trẻ thăng trầm, bán thịt muối kiếm tiền, về già đam mê viết thư pháp - Ảnh 2
Vẻ đẹp của Vương Bá Chiêu là chuẩn mực cho nét đẹp của một tài tử màn ảnh.

Đạo diễn cảm thấy tướng mạo và thần thái của Vương Bá Chiêu rất phù hợp với vai Bạch Long Mã như được 'đo ni đóng giày' và nam diễn viên cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh kịch nên bà đã kiên trì tới cùng để có thể 'rinh' Vương Bá Chiêu về với ê-kíp.

“Vẻ đẹp của Vương Bá Chiêu là chuẩn mực cho nét đẹp của một tài tử màn ảnh: vừa có nét nam tính, chững chạc, lại vừa thư sinh, nhẹ nhàng... đây cũng là hình mẫu dễ bắt gặp ở các tài tử Hong Kong hiện nay. Nếu anh ấy hoạt động ở Hương Cảng hay Đài Loan, chắc chắn sự nghiệp sẽ thăng hoa hơn rất nhiều”, nhà sản xuất Đoạn Tiểu Thường của đoàn phim “Tây du ký” từng chia sẻ.

Dù có ngoại hình và kỹ năng diễn xuất nhưng Vương Bá Chiêu lại chỉ đóng khung trong một kiểu nhân vật, ông cũng góp mặt trong các dự án phim lớn nhưng mãi không bật lên được. Đến thập niên 90 Vương Bá Chiêu bất ngờ xuất ngoại và biến mất khỏi màn ảnh nhỏ một thời gian dài, đến khi nam diễn viên trở lại thì danh tiếng đã không còn được như trong thời hoàng kim. Ông dần phải nhận đóng các vai kép phụ và 'chìm nghỉm' giữa dàn tiểu thịt tươi đang nở rộ thời ấy.

Đời tư thăng trầm và nhiều biến động của Vương Bá Chiêu

Nam diễn viên đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong con đường sự nghiệp lẫn đời tư cá nhân. Đau đớn nhất là cuộc đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu tiên (diễn viên Ân Tân). Bá Chiêu và Ân Tân đều yêu thương nhau nhưng lại không sanh được quý tử. Diễn viên Ân Tân tham công tiếc việc nên dù mang thai 6 lần đều bị sảy thai không thể mẹ tròn con vuông. Vì áp lực từ nhiều phía nên hai người quyết định ly hôn rồi nam tài tử sau này mới nhận ra đó là quyết định sai lầm của mình. 

Đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký: Tuổi trẻ thăng trầm, bán thịt muối kiếm tiền, về già đam mê viết thư pháp - Ảnh 3
Vương Bá Chiêu và Ân Tân

Bá Chiêu sau đó tái hôn với một nữ doanh nhân Lưu Y, để không phạm phải sai lầm từ cuộc hôn nhân trước nam tài tử khi có con trai đầu lòng vào năm 1995 đã buông bỏ công việc mà tận tụy chăm sóc vợ và con trai mới chào đời. Lưu Y có đề nghị chồng từ bỏ nghiệp diễn để chăm lo gia đình, ông đồng ý nhưng rồi không lâu sau liền hối hận. Ông không thể chịu được cảnh nam nhân sức dài vai rộng nhưng phải ở nhà nội trợ, phụ thuộc vào kinh tế của vợ. Ông quyết định ly hôn người vợ thứ hai vào năm 2001. 

Từng vướng lùm xùm kiện tụng và về già đam mê thư pháp, an nhàn kinh doanh thịt muối 

Sau ly hôn với doanh nhân Lưu Y, Bá Chiêu còn gây rúng động dư luận khi đâm đơn kiện họ. Trong đơn, ông cho rằng hai tài tử mượn cớ đóng phim để đánh ông thật. Ông công khai giấy giám định của bệnh viện, chứng minh có các vết bầm tím to bằng lòng bàn tay ở đùi, eo. Vương Bá Chiêu yêu cầu nhận đền bù 100.000 nhân dân tệ (355 triệu đồng). Trương Vệ Kiện, Tạ Đình Phong từng tới bệnh viện thăm Vương Bá Chiêu, xin lỗi vì làm ông bị đau nhưng không thừa nhận cố tình gây thương tích. Tòa cũng bác bỏ yêu cầu bồi thường vật chất của Vương Bá Chiêu. Ồn ào ở trường quay khiến diễn viên bị chỉ trích xấu tính.

Sự việc khiến diễn viên căng thẳng, muốn bỏ nghề vì áp lực dư luận. Trong những ngày khó khăn này, nguồn động viên duy nhất của ông là những cuộc điện thoại động viên của một người bạn cũ ở Mỹ - Bách Kinh Mai. Khi hay tin Vương Bá Chiêu nhập viện qua báo chí, Kinh Mai chủ động liên lạc, hỏi thăm. Tình yêu của hai người lớn dần qua các cuộc trò chuyện xuyên đại dương. Nhờ sự ấm áp của Kinh Mai, Bá Chiêu có động lực sống, làm việc. Năm 2008, hai người đăng ký kết hôn sau khi bà dẫn con gái với người chồng cũ về Bắc Kinh.

Đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký: Tuổi trẻ thăng trầm, bán thịt muối kiếm tiền, về già đam mê viết thư pháp - Ảnh 4
Vương Bá Chiêu quyết định rời hẳn showbiz, chuyển sang kinh doanh.

Đời tư sóng gió, sự nghiệp suốt nhiều năm cũng chỉ giậm chân tại chỗ, Vương Bá Chiêu quyết định rời hẳn showbiz, chuyển sang kinh doanh. Hiện nam diễn viên sở hữu chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm và các loại thịt ngan, ngỗng muối.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Bá Chiêu nói ông không tham vọng kiếm nhiều tiền khi kinh doanh mà thông qua đó có thể gặp lại được những bạn bè, khán giả từng gắn với một thời tuổi trẻ mình.  Tài tử sinh năm 1957 cũng tiết lộ ông đã kết hôn cùng một người phụ nữ sau khi tìm hiểu một thời gian. Cả 2 vợ chồng dù không có con nhưng hạnh phúc, thấu hiểu nhau.

Mỗi ngày, Bá Chiêu đến cửa hàng làm việc, bà xã ở nhà nấu ăn đợi chồng về dùng. 2 vợ chồng cùng chia sẻ thú vui viết thư pháp, thưởng trà đạo. “Cuối cùng tôi chỉ nói rằng Ông Trời đã không bạc đãi mình. Chúng tôi không giàu có hơn ai, nhưng đổi lại có cuộc sống bình yên sau bao nhiêu bão táp. Như vậy thì còn mong mỏi gì hơn!”, cựu diễn viên chia sẻ. 

Đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký: Tuổi trẻ thăng trầm, bán thịt muối kiếm tiền, về già đam mê viết thư pháp - Ảnh 5
Vương Bá Chiêu còn có niềm đam mê đặc biệt với thư pháp.

Trong cuộc sống đời thường, Vương Bá Chiêu còn có niềm đam mê đặc biệt với thư pháp. Nam diễn viên “bén duyên” với thư pháp khi vào vai nhà thư pháp trong một bộ phim điện ảnh thời trẻ. Lúc ấy, để nhập vai cho thật tốt, ông đã tìm hẳn một thầy thư pháp nổi tiếng hướng dẫn, dạy dỗ.

Từ đây, tài năng viết thư pháp của Vương Bá Chiêu được phát hiện. Sau nhiều năm chăm chỉ học tập, rèn luyện, ông hiện đã trở thành một nhà thư pháp thực thụ. Ngôi sao Tây Du Ký là thành viên của Hiệp hội Thư pháp gia, viện sĩ và thư ký của Viện thư họa Trung Quốc.

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