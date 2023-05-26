Cuộc sống giàu có viên mãn của Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh "Tây Du Ký năm 1986" ở tuổi 65 khiến nhiều người phải xuýt xoa ngưỡng mộ

Đây cũng là vai diễn đầu tiên và duy nhất của Khâu Bội Ninh. Sau khi đóng Tây du ký, bà không tiếp tục nghiệp diễn mà chọn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Có lẽ vì điều này, cái tên Khâu Bội Ninh có phần xa lạ, thậm chí nhiều người chưa từng nghe qua. Năm 2017, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã thêm nhân vật có tên Khâu Bội Ninh trong phim Phương Hoa để tỏ lòng tôn trọng, yêu mến với bà.

Bộ phim Tây du ký bản 1986 quy tụ nhiều mỹ nhân, khán giả ấn tượng sâu sắc với vai diễn của Khâu Bội Ninh trong vai Hằng Nga. Qua nhiều năm, không ít phiên bản Hằng Nga đến với khán giả nhưng hình tượng Khâu Bội Ninh Nga với khí chất thanh tao, thướt tha vẫn luôn được công chúng đánh giá cao và liệt vào hàng kinh điển, khó lòng đánh bại.

Mặc dù Khâu Bội Ninh không được đào tạo bài bản, kỹ năng diễn xuất của bà rất đáng kinh ngạc. Trong bản phim 1986, tổng thời gian lên hình của Khâu Bội Ninh chỉ hơn 4 phút nhưng bà vẫn kịp tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Tạo hình Hằng Nga và từng cử chỉ, nét mặt của Khâu Bội Ninh được nhận xét như trong truyện bước ra.

Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 trong gia đình quân nhân ở Bắc Kinh, thuộc dạng khá giả. Khi còn nhỏ bà được rèn luyện theo sở thích và học khiêu vũ.

Tạo hình Hằng Nga và từng cử chỉ, nét mặt của Khâu Bội Ninh được nhận xét như trong truyện bước ra

Sau thành công vang dội của Tây du ký, nhiều đạo diễn đã tiếp cận mời đóng phim, nhưng bà từ chối và chọn rời khỏi làng giải trí. Tờ 163 viết diễn viên sinh năm 1958 là người không ngừng thử thách bản thân và là minh chứng cho câu nói thời gian không bao giờ đánh gục được cái đẹp. Khi tuổi trẻ và sắc đẹp rời xa, chỉ có trí tuệ đi cùng bạn mãi mãi.

Sau quãng thời gian được tán dương hết lời nhờ vai Hằng Nga, bà chọn con đường kinh doanh

Sau quãng thời gian được tán dương hết lời nhờ vai Hằng Nga, bà chọn con đường kinh doanh, bứt phá, đạt nhiều cột mốc mới trong lĩnh vực này. Nữ diễn viên kín tiếng trong đời tư. Bà kết hôn với con trai của cán bộ cấp cao nhưng hôn nhân không bền.

Sau vài năm, Khâu Bội Ninh có duyên gặp gỡ người Mỹ gốc Hoa - chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia. Hai người sớm kết thân và về chung một nhà. Từng bị tổn thương trong cuộc hôn nhân trước nhưng may mắn thay, bà đã tìm được hạnh phúc cho mình. Hiện tại, diễn viên có cuộc sống viên mãn bên chồng con, gia đình chuyển đến Hong Kong, Trung Quốc định cư.

àng "Hằng Nga" đã xây dựng hơn 100 trường tiểu học, giúp đỡ trẻ em nghèo khó có cơ hội đến trường

Không chỉ thế, sự nghiệp kinh doanh của Khâu Bội Ninh cũng rất thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, bà điều hành một tập đoàn lớn, là 1 "nữ cường nhân", đại gia chốn thương trường. Bà không tiết lộ đời tư với cuộc sống hiện tại, có thể nói là vô cùng kín kẽ. Nàng "Hằng Nga" còn khiến người khác phải nể phục với tấm lòng vàng của mình khi đã xây dựng hơn 100 trường tiểu học, giúp đỡ trẻ em nghèo khó có cơ hội đến trường. Cuộc sống của nàng "Hằng Nga" có thể nói là viên mãn, hạnh phúc và thành đạt.

Nữ diễn viên Khâu Bội Ninh đã có màn tái ngộ đặc biệt với "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa

Mới đây, nữ diễn viên Khâu Bội Ninh đã có màn tái ngộ đặc biệt với "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa. Nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên không suy suyển suốt nhiều năm qua. Cả hai khiến nhiều fan xúc động với sự hội ngộ thú vị này.