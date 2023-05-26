Sau 4 tháng mất tích bí ẩn, một nam diễn viên được tìm thấy trong chiếc rương bị chôn sâu 2m, hiện trường thi thể đầy ám ảnh!

Sao quốc tế 26/05/2023 10:21

Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên cảnh sát bước đầu nhận định đây là vụ giết người giấu xác.

Ngày 25/5 vừa qua, theo thông tin treen tờ Dailymail, cảnh sát tìm thấy thi thể một người đàn ông trong trạng thái bị trói và nhét trong một chiếc rương gỗ chôn sâu gần 2m bên dưới mặt bê tông tại một khu đất ở Campo Grande, phía Tây Rio de Janeiro, Brazil.

Sau khi kiểm tra vân tay, cảnh sát xác nhận thi thể là Jefferson Machado - nam diễn viên người Brazil, 44 tuổi. Trước đó, Jefferson mất liên lạc với gia đình từ 27/1 và được tuyên bố đã mất tích ngày 9/2.

Sau 4 tháng mất tích bí ẩn, một nam diễn viên được tìm thấy trong chiếc rương bị chôn sâu 2m, hiện trường thi thể đầy ám ảnh! - Ảnh 1
Chiếc rương giấu thi thể nam diễn viên được tìm thấy bên dưới lòng đất

Trước đó, sáng 24/5, gia đình Jefferson cũng nhận được tin anh qua đời. Luật sư cho biết, người thân của Jefferson đã đến thành phố Rio de Janeiro để giải quyết các thủ tục hành chính, thi thể sẽ được đưa về Santa Catarina. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên cảnh sát bước đầu nhận định đây là vụ giết người giấu xác.

Gia đình Jefferson cũng thông báo về sự ra đi của anh trên tài khoản Instagram cá nhân: “Chúng tôi đau buồn và tiếc nuối khi phải thông báo Jeff đã được tìm thấy và qua đời. Jeff đã bị sát hại vô cùng dã man bởi những kẻ độc ác”. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí, bà Maria das Dores - mẹ của nam diễn viên - thừa nhận vẫn nuôi hy vọng tìm lại được con trai sau nhiều tháng mất tích.

Jefferson Machado sinh ra tại Araranguá, Santa Catarina. Năm 2022 anh từng góp mặt trong vở kịch Reis.

Sau 4 tháng mất tích bí ẩn, một nam diễn viên được tìm thấy trong chiếc rương bị chôn sâu 2m, hiện trường thi thể đầy ám ảnh! - Ảnh 2
Bà Maria das Dores - mẹ của Jefferson Machado đau lòng trước cái chết của con trai

Theo thông tin trên trang The Mirror, dựa trên phân tích sơ bộ, cảnh sát cho rằng Jefferson Machado qua đời do ngạt thở vì bị siết cổ. Một số chất lỏng làm giảm mùi thi thể phân hủy được tìm thấy trên người nam diễn viên. Để có thể xác định chắc chắn hơn về nguyên nhân cái chết, đơn vị chức năng vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. 

Sau 4 tháng mất tích bí ẩn, một nam diễn viên được tìm thấy trong chiếc rương bị chôn sâu 2m, hiện trường thi thể đầy ám ảnh! - Ảnh 3
Sau 4 tháng mất tích bí ẩn, một nam diễn viên được tìm thấy trong chiếc rương bị chôn sâu 2m, hiện trường thi thể đầy ám ảnh! - Ảnh 4
Jefferson Machado sinh ra tại Araranguá, Santa Catarina. Năm 2022 anh từng góp mặt trong vở kịch Reis.

Một tổ chức phi chính phủ đã liên lạc với gia đình nam diễn viên sau khi phát hiện những chú cún cưng của anh bị bỏ đói trong nhiều ngày liền. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

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