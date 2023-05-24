Mới đây, bộ phim "Làm ánh sáng của chính mình" do Lưu Đào , Lưu Vũ Ninh đóng chính tung poster và trailer quảng bá đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Lưu Đào và Lưu Vũ Ninh quá khác biệt, tương tác không mang lại cảm xúc về tình cảm lứa đôi do chênh lệch tuổi. Ngoài đời, Lưu Vũ Ninh kém Lưu Đào đến 12 tuổi.

Tác phẩm Làm ánh sáng của chính mình khởi quay từ năm 2022. Trong phim, Lưu Đào đóng vai người phụ nữ chịu cảnh chồng bỏ trốn vì kinh doanh thua lỗ, để lại cho cô con thơ và khoản nợ khổng lồ. Lưu Vũ Ninh vào vai blogger mạng nổi tiếng. Hai con người không liên quan lại có duyên gặp gỡ. Họ cùng nhau vượt khó khăn và có chuyện tình đẹp. Theo kịch bản gốc, nam - nữ chính chỉ hơn kém nhau 6 tuổi.

Trước đó, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc lan truyền một video clip ghi lại cảnh hôn của hai chị em họ Lưu này. Trong video, Lưu Đào vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lưu Vũ Ninh. Sau đó, anh chàng vui mừng nhảy cẫng lên rồi lại hôn lên má đàn chị.

Đoạn video trên và hashtag liên quan nhanh chóng leo top hot search, có thời điểm lên tận hạng 2 bảng giải trí. Một bộ phận dân mạng để lại ý kiến rằng Lưu Vũ Ninh và Lưu Đào trông không đẹp đôi, khoảng cách tuổi quá lớn, cảm giác hai người mang lại cũng quá khác biệt, đứng cạnh nhau trông hết sức lạc quẻ. Cũng có nhiều người phản bác lại rằng không nên lấy tuổi tác ra để phán xét.

Lưu Đào sinh năm 1978, nổi tiếng nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Hoàn Châu cách cách 3, Đỏ và đen 2000, Vị Hoàng phi cuối cùng, Bạch Xà truyện, Công chúa Đại Lý, Hoàng Phi Hồng và ngũ đại đệ tử, Ma kiếm sinh tử kỳ, Đại nhân vật… Trong đó, vai diễn A Châu trong Thiên long bát bộ giúp sự nghiệp của Lưu Đào thăng hoa. Thập niên 2000, cô trở thành "mỹ nhân phim cổ trang" được yêu thích trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Lưu Vũ Ninh sinh năm 1990, là ca sĩ nổi tiếng, được săn đón trong giới hát nhạc phim Trung Quốc. Năm 2018, nam nghệ sĩ thu hút hàng triệu người hâm mộ nhờ loạt video cover bài hát nổi tiếng trên nền tảng Douyin. Với sự nổi tiếng, Lưu Vũ Ninh được nhà sản xuất để mắt và mời đóng phim.