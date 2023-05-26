Củng Lợi tiết lộ tính cách thật: Không khô khan như mọi người vẫn nghĩ

Củng Lợi cho biết cô không hề nghiêm nghị và theo khuôn khổ như vẻ bề ngoài.

Theo Sina đưa tin, tại cuộc phỏng vấn trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes đang diễn ra ở Pháp, minh tinh 58 tuổi cho biết những năm qua, không ít người nhận xét cô quá nghiêm nghị và khô khan. Củng Lợi giải thích mỗi lần tham gia sự kiện, cô không đại diện cho bản thân. Chẳng hạn ở LHP năm nay, cô đại diện cho giới làm phim và thương hiệu mỹ phẩm tài trợ cho sự kiện. Do vậy, sự xuất hiện của cô gắn liền trách nhiệm, điều đó thể hiện sự tôn trọng của Củng Lợi với liên hoan phim, với điện ảnh và thương hiệu. Củng Lợi được cho là quá nghiêm nghị và khô khan Còn đời thường, diễn viên trút bỏ các trách nhiệm, vui khi được là chính mình. Diễn viên thích thú bông, mỗi khi xa nhà đóng phim, cô mang theo thú bông thân quen. Diễn viên cho biết khi rảnh, cô thường xem lại phim mình đóng, thi thoảng xem cùng chồng - nhạc sĩ Jean-Michel Jarre. Chồng Củng Lợi xem tất cả phim vợ từng đóng, mỗi lần xem lại Quy lai, ông đều cảm động.

Củng Lợi chia sẻ thường cùng chồng xem lại những bộ phim mình đóng Diễn viên chưa có kế hoạch đóng phim mới, hiện lựa chọn kịch bản. Cô nói: 'Tôi mong gặp được câu chuyện hay, lay động được tôi và không lặp lại các vai diễn trước của tôi. Còn nếu không, tôi không muốn lãng phí thời gian. Nếu lặp lại các nhân vật từng đóng, đóng tốt hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì, mà thực ra cũng khó mà làm tốt hơn. Tôi từng từ chối nhiều kịch bản thiếu sáng tạo, đột phá'. Nhiều người khen Củng Lợi giữ phong độ tốt, vẫn ở "thời kỳ nở hoa" trong sự nghiệp Khi được hỏi suy nghĩ thế nào về chiến thắng của Dương Tử Quỳnh tại Oscar 2023, Củng Lợi nói cô chúc mừng đồng nghiệp. Diễn viên vẫn còn nhiệt huyết, động lực để chinh phục các giải thưởng, bởi đoạt giải là điều tốt đẹp và nếu không đoạt giải, tham gia vào các bộ phim giàu tính sáng tạo cũng là điều tốt đẹp.

Nữ diễn viên được cho là một trong những minh tinh huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ lẫn quốc tế Củng Lợi sinh năm 1965, là một trong những minh tinh huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ lẫn quốc tế. Cô được biết đến với những tác phẩm điện ảnh kinh điển như: Hồi ức của Geisha, Đèn lồng đổ treo cao, Cao lương đỏ, Bá vương biệt cơ, Hoàng Kim giáp. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng diễn xuất phóng khoáng và tự do. Củng Lợi từng trải qua một cuộc hôn nhân Nữ minh tinh từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình khá ồn ào. Năm 2017, cô quen biết nhà soạn nhạc người Pháp Jean Michel Jarre. Sau thời gian dài tìm hiểu, cả 2 tiến tới hôn nhân vào năm 2019. Sau kết hôn, Củng Lợi tạm rút lui khỏi các hoạt động diễn xuất để ổn định cuộc sống cùng chồng tại Pháp. Thời gian qua, minh tinh chính thức trở lại showbiz với nhiều vai trò. Sau kết hôn, Củng Lợi tạm rút lui khỏi các hoạt động diễn xuất để ổn định cuộc sống cùng chồng tại Pháp

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