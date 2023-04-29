Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của sao 'Tây du ký' Đặng Triệu Tôn

Sao quốc tế 29/04/2023 13:55

Nam diễn viên Đặng Triệu Tôn đến Trung Quốc Đại lục du lịch. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Hong Kong gây chú ý.

Mới đây, Đặng Triệu Tôn để lộ tình trạng sức khỏe đáng chú ý. Anh khá gầy nhưng vùng bụng bị chướng to bất thường, đi lại nặng nề.

Thông qua mạng xã hội, khán giả hỏi thăm, khuyên nam diễn viên sớm đi khám sức khỏe để tìm ra nguyên nhân bụng bị chướng. Truyền thông xứ Cảng thơm liên hệ nhưng Đặng Triệu Tôn chưa phản hồi về tình trạng của mình.

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của sao 'Tây du ký' Đặng Triệu Tôn - Ảnh 1Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của sao 'Tây du ký' Đặng Triệu Tôn - Ảnh 2

Đặng Triệu Tôn, sinh năm 1967 là con trai của cố nghệ sĩ, đại gia nức tiếng Hồng Kông Đặng Vĩnh Tường với người vợ thứ ba Hồng Kim Mai, được thừa hưởng tài năng từ cha mẹ. Với gia thế “khủng” nên sau khi hoàn thành chương trình đại học ở nước ngoài, năm 1994, anh trở về và có ngay một suất ở đài TVB. 

Nam diễn viên coi việc đóng phim như đam mê thời niên thiếu mà thôi. Anh không đặt nặng nhiều vấn đề cát-xê hay đất diễn như bao ngôi sao mà chấp nhận đóng vai phụ, miễn là bản thân cảm thấy thích. Do đó, các vai “lá xanh” của anh trong Túy Đả Kim Chi, Cây Dù Ma, Gia Đình Vui Vẻ, Bạn Học Cũ, Tây Du Ký 1996, Liệt Hỏa Hùng Tâm... vẫn rất được lòng công chúng. 

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của sao 'Tây du ký' Đặng Triệu Tôn - Ảnh 3Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của sao 'Tây du ký' Đặng Triệu Tôn - Ảnh 4

Từ năm 2009, Đặng Triệu Tôn không còn hoạt động nhiều ở làng giải trí, thay vào đó, anh tập trung đầu tư, phát triển lĩnh vực kinh doanh. Theo ước tính của truyền thông Hoa ngữ, sau khi cha mất, nam diễn viên được nhận khối tài sản kếch xù bao gồm công ty, nhà đất và nhiều tài sản. Đến khi mẹ qua đời cũng để lại tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng cho con trai cưng. Như vậy, kể cả không cần làm gì thì số tiền thừa kế mà nam diễn viên được hưởng cũng đã đủ để sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại. 

Tại Hong Kong, nam diễn viên được gọi là "Vi Tiểu Bảo" đời thực vì sống giàu có và nhiều bạn gái. Anh chỉ hẹn hò chứ không kết hôn. Đặng Triệu Tôn qua lại cùng lúc với ba phụ nữ là Carmen, Cherry và một người họ Trần.

Theo Appledaily, ba người tình của Đặng Triệu Tôn sống riêng trong các căn hộ khác nhau ở quận Wan Chai, Hong Kong. Mỗi tháng, anh mất khoảng hơn 26.000 USD để chăm lo cho cuộc sống của họ.

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