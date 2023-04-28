Nữ diễn viên Trung Quốc tỉnh lại kỳ diệu sau nhiều tháng hôn mê sâu

Mới đây, nữ diễn viên 26 tuổi - Tiêu Nghiên Nghê đã hồi tỉnh sau 3 tháng hôn mê sâu.

Trang QQ đưa tin mới đây, nữ diễn viên Tiêu Nghiên Nghê từng bị bệnh nặng và lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Từ giữa năm 2021 Tiêu Nghiên Nghê dừng đóng phim và không còn cập nhật những hoạt động của cá nhân lên trang mạng xã hội. Một số nguồn tin tiết lộ cô gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và từng phải nhập viện để điều trị bệnh.

Bác sĩ cho hay nếu không được phẫu thuật kịp thời, Tiêu Nghiên Nghê có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật vào 3 tháng trước, nữ diễn viên chưa thể tỉnh lại. Thậm chí, bác sĩ còn dự đoán khả năng cao cô sẽ trở thành người thực vật. Mặc dù vậy, gia đình Tiêu Nghiên Nghê vẫn ngày ngày chăm sóc cô và đợi phép màu đến.

Mới đây, gia đình Tiêu Nghiên Nghê thông báo sao nữ đã hồi tỉnh sau 3 tháng sống trong tình trạng người gắn đầy máy móc. Tình trạng sức khỏe của cô hiện ổn định.

Chia sẻ với QQ, Tiêu Nghiên Nghê từ chối tiết lộ bệnh tình. Nữ diễn viên cho biết các bác sĩ đánh giá việc cô tỉnh lại là thần kỳ. Nghiên Nghê bày tỏ sự biết ơn với đội ngũ y tế, đặc biệt là mẹ cô. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Nghiên Nghê chỉ biết khóc trong hạnh phúc, gọi đây là phép màu. Sắp tới, cô bước vào giai đoạn thực hiện vật lý trị liệu, bình phục sức khỏe.

Tiêu Nghiên Nghê sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô từng tham gia diễn xuất trong Lớp trưởng điện hạ, Tình yêu đúng lúc, Buổi livestream về đêm của người đẹp, Mộng thứ phương... Từ tháng 6/2021, Tiêu Nghiên Nghê dừng đóng phim, biến mất trên mạng xã hội. Một số nguồn tin cho biết cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nên phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

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