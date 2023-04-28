Nguyên nhân La Chí Tường bị dân tình đồng loạt 'tẩy chay'

Sao quốc tế 28/04/2023 23:36

La Chí Tường tái xuất showbiz sau bê bối lăng nhăng, quan hệ tình dục tập thể vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, theo ETtoday, sự trở lại của tài tử Lương Sơn Bá chỉ mang đến tiêu cực cho ngành giải trí và khán giả.

La Chí Tường được dọn đường để quay lại ngành giải trí từ cuối năm 2021. Chính quyền quận Hoa Liên (Đài Loan) mời nam nghệ sĩ trình diễn trong đêm nhạc đón năm mới 2022. Sau đó, anh cho phát hành MV Trap Game. Tuy nhiên, sự tái xuất trong hình tượng "ông hoàng vũ đạo" không giúp La Chí Tường vực dậy tên tuổi. Sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ có lượt xem ảm đạm, và anh cũng không nhận được sự quan tâm khi đứng trên sân khấu biểu diễn.

Dựa trên chỉ số truyền thông không khó để nhận ra La Chí Tường thất bại với hình ảnh cũ. Nắm bắt tâm lý khán giả thường ưa chuộng sự hài hước và giật gân, nam ca sĩ thay đổi hình tượng từ tháng 10/2022. Anh hóa thân thành Chu Bích Thạch.

 

Chu Bích Thạch là nhân vật nữ phản diện do nam ca sĩ thủ vai trong phiên bản Vườn sao băng chế khi anh tham gia chương trình thực tế Go Fighting vào năm 2016. Nhân vật này của La Chí Tường từng được khán giả đánh giá thú vị và yêu thích vào thời điểm ra mắt.

Nguyên nhân La Chí Tường bị dân tình đồng loạt 'tẩy chay' - Ảnh 1Nguyên nhân La Chí Tường bị dân tình đồng loạt 'tẩy chay' - Ảnh 2Nguyên nhân La Chí Tường bị dân tình đồng loạt 'tẩy chay' - Ảnh 3

Không chỉ ở thị trường Đài Loan, gần đây, nam diễn viên cũng sang Thái Lan biểu diễn dưới thân phận Chu Bích Thạch. Anh thường xuyên livestream trò chuyện với khán giả, tổ chức ca hát nhảy múa trên đường phố dưới thân phận nữ giới. Việc giả gái giúp La Chí Tường được dư luận quan tâm. Trên Sent, ngôi sao sinh năm 1979 chia sẻ hình ảnh nữ tính và sự hài hước đang trở thành "thương hiệu" mới của anh.

Theo QQ, La Chí Tường hiện lạm dụng quá mức hình ảnh Chu Bích Thạch. Gần đây nhất, anh tham dự sự kiện thương mại của một nhãn hiệu nước hoa ở Đài Bắc cũng dưới diện mạo này.

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ETtoday cho biết thương hiệu nước hoa tốn đến 7 con số tiền cát-xê để mời La Chí Tường làm đại diện. Tuy nhiên, việc nam diễn viên trở thành người phát ngôn sản phẩm bị đánh giá tiêu cực. Người tiêu dùng công kích, tẩy chay La Chí Tường và thương hiệu. Họ cho rằng La Chí Tường không phù hợp với đẳng cấp, sự sang trọng vốn có của nhãn hàng.

 

Việc một nghệ sĩ đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn cố giả gái, dùng hình tượng khác để che lấp con người thật của mình nhằm kiếm tiền là chiêu trò rẻ rúng. Thực tế, ngôi sao Mỹ nhân ngư không sống túng quẫn sau scandal. Anh vẫn ở biệt thự, đi xe sang và có đủ thu nhập để sống bằng công việc khác thay vì bám víu showbiz bằng công thức gây sốc.

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